在房間內盡享美景～神奈川渡假飯店5選：箱根、鎌倉等東京近郊地區

最近東京首都圈內相當流行小旅行，其中最受注目的便是擁有箱根大自然、湘南海岸等觀光勝地的神奈川縣。這一次我們就以台灣人也很常去的「箱根、鎌倉」等神奈川地區為主題，幫大家挑了5家距離東京交通超方便的度假飯店！

飯店內設施豐富且樂趣無窮，光是泡在飯店就很有旅行情懷，說是會讓人捨不得離開都不為過，再加上這5間飯店的防疫措施也都做好做滿，安心入住絕對沒問題，一起來看看吧！

1. 坐擁湘南海岸絕美海景「大磯王子大飯店」

飯店設施「大磯Long Beach」每年夏天都吸引許多觀光客造訪

大磯作為日本第一處海水浴場街區而蔚為知名，首先要介紹的「大磯王子大飯店（大磯プリンスホテル）」便在這一區內，從「東京」車站搭電車到JR東海道本線「大磯」站約1小時，再從「大磯」站轉搭路線巴士約13分鐘可抵達。

飯店內有能以英語對話的工作人員駐點，告示牌與指南也都註記了英語。另外飯店內皆配有Wi-Fi，所以也很推薦到這裡邊度假邊工作（Workation）哦。

坐擁湘南海景的「海景雙床房」

大磯王子大飯店的房間大部分都面向海，可以遠眺太平洋的湛藍無垠。此外又有許多歷史偉人都曾在大磯建蓋別墅，像是曾擔任內閣總理大臣的政治家・吉田茂、日本文豪・島崎藤村等等，因此大磯王子大飯店在2017年時以「海邊別墅」為主題翻新了內部，整體住宿體驗更為提升向上。

設有無邊際泳池的「THERMAL SPA S.WAVE」

飯店的夏季水上樂園「大磯Long Beach」有各式各樣的泳池及遊樂設施．夏天常看見觀光客在此遊樂狂歡的樣子。另外設有四種三溫暖、溫泉、無邊際泳池的「THERMAL SPA S.WAVE」也是新的度假名景點，相當受到旅客的愛戴歡迎。 （前述設施皆不開放刺青者使用）

在餐廳ン「中国料理 滄」能品嘗到融合現代元素的中式料理

要用餐的話，有可邊欣賞太平洋海岸的晚餐餐廳（2021年1月～3月休息）、以當地鮮魚及日本薯蕷聞名的宴席料理店、主打結合現代元素中式料理的中國餐館等等，每一間都大方使用當季海產・山產，能吃到最符合各個季節的美味料理。

大磯太子酒店

Kokufu Hongo 546, Oiso, Kanagawa, 259-0193

二宮 站 （東海道本線 / 湘南新宿線 / 上野東京線）

步行39分

2. 提供次世代住宿體驗「箱根強羅英迪格酒店」

設點在流過箱根城鎮的早川沿岸，於2020年1月開幕

第二間要介紹的是2020年1月開幕的「箱根強羅英迪格酒店（ホテルインディゴ箱根強羅）」，其位於神奈川著名溫泉勝地箱根的強羅地區，距離箱根登山鐵道「強羅」站約13分鐘路程，或是也可從「小田原」站搭免費的接駁巴士直接到飯店來。

木質裝潢給人溫馨沉穩感的「Deluxe corner king Hill side 附溫泉風呂」

箱根強羅英迪格酒店主打次世代旅途風格，並以獨特的「NEIGHBOURHOOD」形式來介紹親臨當地才能認識的自然、文化、歷史，像是從客房到公共空間的裝潢都結合了箱根的傳統工藝「寄木細工」等等。並且所有的客房都有私人的溫泉，可以一邊享受自在的私人溫泉空間，一邊舒適地欣賞外頭潺潺流淌的早川河水。

採取和一般溫泉不同設計的大浴場

說到箱根就會想到有各式各樣的溫泉名湯，但箱根強羅英迪格酒店則是可以體驗與過往完全不同的新溫泉，例如開放穿著泳衣入浴、男女共用的大浴場，讓情侶和家族能共一同交流溫泉樂趣；甚至還有在巨大螢幕中撥放的數位藝術表演能一邊欣賞，這些都是傳統溫泉設施幾乎不曾有的，就算是不習慣泡溫泉的外國人也不用擔心坦誠相見的尷尬，身上有刺青的人也只要把刺青用遮掩貼布蓋住即能使用。

裝潢設計結合日本傳統藝術的「Riverside ・ Kitchen & Bar」

花費30天熟成的足柄和牛沙朗

餐廳提供從箱根強羅的自然與文化中獲取靈感的創作料理，主廚會在餐廳中央的大烹飪台一邊巧妙地控制火侯，一邊完成一道道讓人食指大動的煎烤料理。使用進購自當地業者的足柄牛、來自小田原市場的新鮮海鮮、於近郊生產的新鮮雞蛋、當地產蔬菜等等，每種食材都是這塊土地的饋贈。

早餐可選擇和式或洋式，在官方網站上有日文及英文的MENU可供確認（飯店全區皆提供免費Wi-Fi）。

Hotel Indigo Hakone Gora, an IHG Hotel

Kigaujishinden 924-1, Hakone, Kanagawa

強羅

3. 近距離感受蘆之湖的美麗「箱根・蘆之湖 HANAORI」

要去人氣觀光景點也很方便

蘆之湖是來箱根觀光時絕不會錯的一個地方，因為這裡不但有廣大的自然生息，風景非常美麗。這一間「箱根・蘆之湖 HANAORI（「箱根・蘆之湖 HANAORI」）」就正好坐落在蘆之湖旁，從箱根纜車及遊湖海盜船的搭乘地點「桃源台」步行2分鐘即能抵達。

櫃台有能以英語溝通的工作人員駐點。飯店內全區皆提供免費的Wi-Fi。

從大廳所望見的蘆之湖就像是在看大螢幕中的美景一樣

坐臨蘆之湖的「湖畔標準房」

從飯店內大廳、水盤露臺、足湯等設施中都能欣賞蘆之湖，那景色就像是投放在螢幕中的畫面一樣令人心領神醉。

客房風格結合了洋式的現代灑脫及和式的悠閒自在，並且針對不同需求的旅客推出了各式各樣的房型，除了能赤裸雙腳好好放鬆的一般旅館房型之外，還有附露天風呂或是露臺的等等，更有不少是能從房內眺望欣賞蘆之湖秀麗的房間。

能望見箱根的山群、親身感受自然風情的「四季の露天風呂 棚湯」

「箱根・蘆之湖 HANAORI」共有兩個大浴場，一個擁有無垠的蘆之湖美景，另一個則能近距離欣賞庭院中的四季風采。露天風呂讓旅客用更開放的心情去享受箱根名湯。（大浴場・露天風呂不接受刺青）

裝了15種自選小菜的前菜竹籠

在擁有蘆之湖美景的餐廳中能品嘗利用當季食材所製作的多彩和洋Buffet，晚餐有魚有肉、食材講究，從前菜、沙拉到甜點應有盡有。早餐則是利用豐富食材所創造的各種料理，無論要吃得健康還是吃得滿足都沒問題。

箱根蘆香織日式旅館

Motohakone Togendai 160, Hakone, Kanagawa

早雲山

4. 用全身感官認識仙石原大自然「箱根Retreat före」

飯店周遭充滿綠意自然

「箱根Retreat före（箱根リトリート フォーレ）」位於距離箱根散步路線相當方便的仙石原山中，從「箱根湯本」車站搭箱根登山巴士前來最近的巴士站「俵石・箱根ガラスの森前」大概約30分鐘，下車步行3 分鐘即可抵達。

飯店名稱中的的före是瑞典語的「向前」的意思，是一個坐擁山林的北歐風度假飯店。不但有能以英語、中文溝通的工作人員駐點，設施內主要的導覽告示也都有註記英語，並且全區域都有提供免費的Wi-Fi可使用。

客廳與寢室分區的「豪華雙人房（附柴燒暖爐）」

飯店區域內有咖啡廳．提供京都長岡咖啡研磨機所製作的道地「Unir COFFEE」咖啡，還有能夠近距離感受自然的戶外露臺。從裝潢帶點北歐現代風的客房裡當然也能夠親近外頭的仙石原大自然，甚至還有設置了柴燒暖爐房間，薪柴在火焰中燃燒的聲音與畫面更能夠讓身心靈都暖和起來。

被深綠樹林包圍的半露天溫泉「onsen f」

穿過緊靠森林的200公尺木地板長廊，即會來到處於一片綠意之中的大浴場。一邊泡湯洗滌日常疲憊，一邊感受森林芬芳、聆聽鳥鳴。而因為疫情影響，內湯的玻璃也撤除了一大半以保持換氣通風，改成半露天式的溫泉浴場，給人更親近自然的感覺，這寂靜的時刻讓人不禁產生與森林合而為一的錯覺。身上有刺青的顧客可以在櫃檯免費索取遮掩貼布，貼上後即可進入使用。

餐廳「WOODSIDE dining」提供使用駿河地區等當地的食材所製作的法式料理

餐廳可選擇使用柴燒爐調理當地食材的法式餐廳，或者到充滿和風藝術情懷的料亭裡品嘗懷石料理（因疫情影響，可指定於客房內用餐）。使用全國著名食材產地的駿河地區新鮮肉・野菜・魚，帶領每一位住宿顧客進入誘人的美食之旅中。

HAKONE RETREAT FÖRE by Onko Chishin

Sengokuhara 1286-116, Hakone, Kanagawa

早雲山

5. 從隙縫間窺探鎌倉的另一面－「鎌倉王子大飯店」

設點在一座能夠眺望七里濱海岸的山丘上

距離東京約1小時車程的鎌倉一直都是一日遊的人氣觀光景點。搭江之島電鐵到「七里濱海岸」，接著走路約8分鐘就能抵達的「鎌倉王子大飯店（鎌倉プリンスホテル）」受綠山與青水圍繞，以美麗的鎌倉海岸為主打星。飯店內除了聘請能以英語對話的工作人員，也有註記英語的導覽指南可索取參閱。

「好萊塢雙床房」窗外就是相模灣和江之島，視線良好的話還能看見富士山

所有的房間都有提供免費的Wi-Fi，並且擁有相模灣美景，其中還有一些是可以看見江之島或富士山的特殊觀景房。夏天限定開放的室外泳池可以欣賞無際的海洋，就像是來到私人度假村一樣暢快（刺青者不可使用）。而位於另一側的大廳則是面向陸地，大面積窗戶外就是一整片蔥鬱的綠木山群。

擁有整面海岸景觀的「Restaurant Le・Trianon」

飯店內的料理使用當地當季食材製作，配合季節來供應各種出色的美饌，旅客可以選擇到擁有整面落地窗海岸景觀的法式餐廳，或是到位於別棟的料亭內品嘗鐵板燒、蕎麥麵等和風宴席料理。

卡馬庫拉王子酒店

Shichirigahama-Higashi 1-2-18, Kamakura, Kanagawa

七里濱

神奈川內有鎌倉、箱根等關東著名的觀光勝地，雖然距離東京不遠卻有著無限的度假情懷，在小旅行熱潮正夯的現今可是蔚為人氣的放鬆好去處，不妨趁這機會再一次體認神奈川的魅力吧！

※本文為2021年2月的資訊，最新消息請至官網確認

Written by:Mae Kakizaki

