別再排USJ了！神戶才是小孩天堂｜神戶5大放電親子好去處｜KidZania／麵包超人博物館／兒童圖書館等

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

別再排USJ了，神戶才是真正幼兒天堂！5大幼兒放電好去處 兒童職業體驗/清水模系兒童圖書館/麵包超人博物館

說起關西親子好去處，好多人都選擇大阪的日本環球影城（USJ），然而USJ人多擠迫，幾乎每項機動遊戲都要排隊，對於沒甚耐性的幼兒來說，不是最佳選擇！反而同屬關西地區的神戶，擁有海量適合幼兒玩樂的放電親子設施，有被譽為神級聖地的神戶麵包超人博物館、能體驗各種工作的甲子園KidZania兒童職業體驗樂園、親親小動物的神戶動物王國、清水模系兒童圖書館「童書之森神戶」，帶上小孩出發，來個5日4夜旅行絕對不成問題！

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

神戶放電親子好去處 1. 甲子園KidZania兒童職業體驗樂園

KidZania是一座兒童版「迷你城市」，設有街道、紅綠燈、商店、公司、銀行等場景，提供超過100種職業與社會角色，讓小朋友使用真實設備及工具親身試做，如消防員、警察、救護員、火車司機、醫療人員、麵包師、工程師等，完成體驗後可以賺取薪水（KidZos）、開設銀行帳戶，甚至購物，體驗真實社會運作，適合3至15歲小朋友參加。

甲子園KidZania兒童職業體驗樂園

門票：$109起

按此經KKday預訂門票

甲子園KidZania兒童職業體驗樂園是一座兒童版「迷你城市」，設有街道、紅綠燈、商店、公司、銀行等場景。（圖片來源：KKday）

KidZania提供超過100種職業與社會角色，讓小朋友使用真實設備及工具親身試做。（相片來源：KKday）

小朋友可以扮演消防員、警察、救護員、火車司機、醫療人員、麵包師、工程師等，完成體驗後可以賺取薪水（KidZos）、開設銀行帳戶，甚至購物。（相片來源：KKday）

甲子園KidZania兒童職業體驗樂園

地址：兵庫縣西宮市甲子園八番町1-100 LaLaport甲子園（地圖按此）

營業時間：9am-3pm／4pm-9pm

交通：從阪神甲子園站步行約14分鐘

神戶放電親子好去處 2. atoa水族館

藝術型水族館「átoa」名字由來為Aquariumu（水族館） to（與） Art（藝術）融合，樓高3層、設8大區域，展示約100種、共3,000隻生物，以及50件藝術作品，是一個融合數位藝術及舞台藝術的優美水族空間。重點展品包括日本最大級的3米球體水槽「AQUA TERRA」、將魚群的幻影反射於鏡面地下與牆壁上的「CAVE－起始之洞」、展現日本優美風景的「MIYABI」劇場型水族館區域等，而4樓展望甲板「ROOF TOP」更可一覽神戶港美景，被譽為網紅水族館。

atoa水族館

門票：$129起

按此經Klook預訂門票

藝術型水族館「átoa」名字由來為Aquariumu（水族館） to（與） Art（藝術）融合。（圖片來源：Klook）

樓高3層、設8大區域，展示約100種、共3,000隻生物，以及50件藝術作品。（圖片來源：Klook）

展現日本優美風景的「MIYABI」劇場型水族館區域。（圖片來源：Klook）

atoa水族館

地址：兵庫縣神戶市中央區新港町7番2號（地圖按此）

營業時間：10am-7pm

交通：從三宮站步行約18分鐘

神戶放電親子好去處 3. 神戶動物王國

位於日本兵庫縣神戶市中央區，以「花、動物與人的共生公園」，設有室內及室外展示區，飼養了過百種生物如梳齒鼠、智利巴鹿、沙漠貓、水豚、企鵝、兔猻、水獺及小熊貓等，最大特色是許多區域採無柵欄放養，大家可觸摸各種動物，如餵食貓狗、兔子、草泥馬，亦可騎乘駱駝或馬匹，更可觀賞各種表演、講座活動等，讓小朋友親親小動物，了解其生態與習性，寓教於樂。

神戶動物王國

門票：$109起

按此經KKday預訂門票

位於日本兵庫縣神戶市中央區，以「花、動物與人的共生公園」，設有室內及室外展示區。（圖片來源：KKday）

神戶動物王國飼養了過百種生物如梳齒鼠、智利巴鹿、沙漠貓、水豚、企鵝、兔猻、水獺及小熊貓等。（圖片來源：KKday）

神戶動物王國的最大特色是許多區域採無柵欄放養，大家可觸摸各種動物。（圖片來源：KKday）

神戶動物王國提供各種表演、講座活動等，讓小朋友親親小動物，了解其生態與習性，寓教於樂。（圖片來源：KKday）

神戶動物王國

地址：神戶市中央區港島南町7-1-9（地圖按此）

營業時間：10am-5pm

交通：從神戶三宮轉乘Port Liner至計算科學中心前站（計算科学センター前駅），步行約3分鐘

神戶放電親子好去處 4. 神戶麵包超人博物館及商場

被譽為1至4歲幼兒的神級聖地，一樓為免費入場的購物商場，提供海量麵包超人商品、美食，就連Salon都可以坐在麵包超人上剪髮；二樓為麵包超人世界博物館，一歲以上需支付2,000至2,500日圓（約港幣$100至$125）的入館費，館內每日都會上演舞台表演，能與麵包超人見面，還有「細菌秘密基地」遊樂場以及大量遊樂器材，是一個完全沉浸於麵包超人世界的國度。網民笑稱唯一缺點是，離開時小朋友會哭！

神戶麵包超人博物館及商場

地址：神戶市中央區東川崎町1-6-2（地圖按此）

營業時間：9:30am-5pm（博物館）／10am-5pm（商場）

博物館門票：2,000-2,500日圓（約港幣$100-$125）

交通：JR神戶線「神戶站」步行約8分鐘

神戶麵包超人博物館及商場被譽為1-4歲幼兒的神級聖地。（圖片來源：kobe_anpanman@IG）

二樓為麵包超人世界博物館，每日都會上演舞台表演，能與麵包超人見面。（相片來源：kobe_anpanman@IG）

館內提供大量遊樂器材，是一個完全沉浸於麵包超人世界的國度。（圖片來源：kobe_anpanman@IG）

「細菌秘密基地」遊樂場（圖片來源：kobe_anpanman@IG）

神戶放電親子好去處 5. 童書之森神戶（こども本の森 神戶）

2022年開幕，由安藤忠雄以「找到屬於自己的那一本書」為設計概念而打造，是一座由清水模及通透玻璃打造的兒童圖書館。館內沒有電子產品，只有繪本、圖鑑、文學作品、畫集，以及外語書籍，書藏量為18,000本，讓小朋友以充滿好奇的目光與小小的雙手，找到那一本屬於自己的書，沒有年齡限制，任何年齡的小朋友都能夠自由親近書籍，天晴時更可把書本帶到戶外或公園閱讀，尤其適合書控孩子及文青爸媽到訪，免費入場。

童書之森神戶（こども本の森 神戶）

地址：兵庫縣神戶市中央區加納町6丁目1-1（地圖按此）

營業時間：9:30am-5pm（星期一休息）

交通：JR三宮站西口步行約13分鐘

童書之森神戶是一座由清水模及通透玻璃打造的兒童圖書館。（圖片來源：こども本の森 神戸@Facebook）

館內不時舉行閱讀會。（圖片來源：こども本の森 神戸@Facebook）

天晴時更可把書本帶到戶外或公園閱讀，尤其適合書控孩子及文青爸媽到訪，免費入場。（圖片來源：こども本の森 神戸@Facebook）

更多相關文章：

日本旅遊必學｜7-11日本全國378店提供行李寄存服務！寄存費由$25起

日本旅遊｜九州三麗鷗和諧樂園Harmony Land 10年翻新計劃曝光！投資逾百億日圓打造「天空樂園」及全新酒店

日本聖誕節冷知識｜聖誕活動曾被禁止？為何要食KFC炸雞／士多啤梨蛋糕？平安夜等於情人節？

東京旅遊｜《魷魚遊戲》登陸東京澀谷！挑戰「一二三木頭人」、「拔河」及「彈珠遊戲」等沉浸式體驗

東京迪士尼「米妮幻彩世界」2026限定登場！一票兩齊樂園；限定遊行、夜間表演、主題房都變粉紅

京都好去處｜「楓葉隧道」叡山電車100週年！和服美學融入列車、直奔貴船神社「結緣之路」

滑雪是燒錢活動？日本滑雪優惠低至半價、人均$392起！北海道星野低至52折送上網卡、富士山/琵琶湖絕景滑雪/娛雪｜日本滑雪

日本藏王滑雪場交通｜仙台機場2小時輕鬆直達藏王滑雪場！高速巴士車票2,500日圓 即睇營運日期及車次時間

2026年請假攻略，自製10次長假旅行！請3放10 請2放9日，附出遊行程推介