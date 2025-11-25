珠海長隆飛船酒店買2送2
神田站凌晨鐵棒夜襲黑幕！ 大阪租車5人組搶台男行李！
JR神田站的深夜租車團
哎喲，東京的JR神田站本該是上班族趕末班車的熱鬧夜，誰知7月某日凌晨，一群大阪男子租車北上，凌晨抵達後對監視器噴霧，持鐵棒朝兩名台灣男子狂噴催淚劑，
毆打搶行李箱後逃逸！小編挖到NHK新聞時心想，這不就是「租車版東京夜襲」的日劇嗎？來，咱們邊鎖行李邊聊聊這樁跨縣夜襲，保證不亂，只添點自保小提醒～🚇
催淚噴霧與鐵棒的組織攻擊
案發當晚，5名男子從大阪租車開來，抵達神田站附近先噴監視器擋鏡頭，然後對兩名台灣男子噴催淚劑，鐵棒毆打造成傷，試圖搶走行李箱。讀賣新聞報導，受害者20多歲台灣男子，
當時在街頭散步，男子行動有組織，主嫌宮下佳樹23歲帶頭，4人助攻後乘車逃。警方從租車追蹤，7月5日全數逮捕。
網友在X調侃：「租車夜襲，東京變大阪後花園。」這種攻擊，這組織總讓人脊背發涼。💨
中國大使館的慰問與抗議
NHK報導稱受害者為中國籍，中國駐日大使館第一時間慰問，聯繫受害者並要求日方速捕犯人。央視新聞報導，大使館向外務省嚴正交涉，指日本近期排外情緒高漲，呼籲維護華人安全。
台灣外交部也關注，確認受害者為台籍，表達關切。網友在PTT國際板po：「台男神田夜襲，排外陰影太重。」香港LIHKG笑說：「租車鐵棒，東京怕怕。」這種慰問，這抗議總讓邊境多點警覺。
警方追蹤與動機調查
警視廳從租車記錄鎖定宮下佳樹等5人，逮捕時他們否認部分指控，動機待查。共同通信報導，警方懷疑犯案與受害者無過節，可能隨機或預謀，調查行李搶奪原因。
網友熱議：「大阪租車闖京，動機像電影。」這種追蹤，這調查總讓人感慨：夜襲美，落網更穩。🔍
Japhub小編有話說
哇，這神田夜襲瓜寫完，小編的行李都鎖雙層了！從催淚鐵棒到大使館抗議，這跨縣太戲劇。
如果你有東京夜間自保妙招，或台男趣聞，留言區分享～下次挖個不襲的日本街頭趣事，暢通點哦！
