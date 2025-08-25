港大 AI 模型辨識精子受精能力
神級老師重磅踢館 丁噹〈我愛他〉掀回憶殺
[NOWnews今日新聞] 音樂選秀節目《大學聲 Young Voice》第20集迎來「社會大學踢館賽」，比賽緊張刺激，讓舞台火藥味十足，這次挑戰守門員的，不再只是學生，而是一群有著豐富舞台經驗的「實戰派」唱將，包括駐唱歌手、網路翻唱紅人，甚至曾發行過單曲的歌手，整場比賽瞬間升級為專業級對決。丁噹也現場展現「回憶殺」，清唱《下一站，幸福》主題曲〈我愛他〉，帶現場學員及觀眾一同回顧當年的感動。
丁噹清唱〈我愛他〉 現場上演回憶殺
本期比賽中驚喜連連，一位選手挑戰丁噹經典歌曲〈我愛他〉，在原唱坐台下的壓力下完成演出，丁噹隨後大方清唱示範，熟悉歌聲立刻將觀眾拉回《下一站，幸福》的追劇時光，台下響起熱烈掌聲與感動淚水，現場氣氛感性至極，上演一波「回憶殺」。
持修直呼「你很騷」 神級踢館者驚呼全場
此外，還有其中一位守門員在比賽中展現驚人反差魅力，從平時靦腆內斂的性格，一登台便搖身一變成氣場全開的舞台王者，就連導師持修看完後忍不住笑喊：「我覺得你很騷！」一句妙評瞬間逗笑全場，也讓觀眾大讚他在舞台上的多面性。
最震撼的時刻，來自一位「神級踢館者」，這位參賽者竟是許多《大學聲》學生的歌唱老師，一登場便讓台上學生驚呼：「老師跑錯棚了吧？」而他一開口，渾厚的嗓音搭配高超技巧，立刻震懾全場。導師們更半開玩笑直呼：「乾脆請他直接坐到導師席上！」全場瞬間掀起高潮。
