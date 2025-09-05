打風｜天文台考慮今晚至明早發一號戒備信號
神經痛有望持久止痛 聯合醫院引入疼痛治療新技術
撰文：基督教聯合醫院麻醉及疼痛治療科部門主管朱嘉麗醫生、九龍東醫院聯網疼痛科顧問護師黃敏蓁女士
「穿衣、洗碗，甚至舉手炒菜……每個動作都帶來如電擊般的劇痛。」78歲的葉伯伯去年「生蛇」，飽受持續帶狀疱疹後神經痛折磨。另一位病人安女士則因多年前腰椎手術，近年復發致背部及腿部神經劇痛，甚至焦慮失眠。這兩位神經痛的病人曾嘗試多種不同治療，但被火燒、針刺、刀割或閃電般的痛感不久後又會復發。
基督教聯合醫院麻醉及疼痛治療科獲基督教聯合醫務協會支持，引入全港公立醫院首項Scrambler疼痛治療技術，利用人工神經元, 經皮膚電極向痛覺系統輸入「非痛」的合成訊息，經過C神經纖維傳到大腦，旨在以非痛覺訊號取代內源性痛訊號，臨床上通常以多次療程逐步「重訓」痛覺處理，部分患者可出現療程後較持久的痛楚緩解。
止痛療效持久 告別反覆治療
Scrambler疼痛治療主要適用於慢性神經痛與某些頑固性痛症，包括化療誘發周邊神經病變（CIPN）、糖尿病神經病變、帶狀疱疹後神經痛、複雜性局部痛症（CRPS）、幻肢痛、癌症相關神經痛等。文獻亦提出對三叉神經痛、偏頭痛等頭頸部痛症起到功效。醫生會為病人作詳細評估，合適病人會被安排到疼痛科護士門診，由受過專業培訓的護士為病人進行治療。
治療次數因病人臨床情況而有異，一般進行約十次，每次治療後痛感逐次遞減，「無痛期」不斷延長，可延續幾星期、幾個月，甚至以年計算。現時有13位合適病人接受此項治療技術，每次治療後的痛感評估，均低至約0至3分（滿分為10分），即痛感大幅減少了。
「有覺好瞓」 病人重建生活
葉伯伯經四次Scrambler疼痛治療後痛楚大減，不再依賴神經痛止痛藥，身體活動能力明顯改善，已能輕鬆舉手穿衣，更能如以往般做伸展運動，他衷心感謝聯合醫院帶來重生的希望。另一位病人安女士指治療過程期間毫無痛楚，接受幾次治療後，舊患復發的痛感大減三成，更興奮地說終於「有覺好瞓」！
他們兩人都希望進行餘下療程後，痛感進一步減少及減輕，逐漸對未來生活重拾信心。
