神舟二十一號飛船今升空 張陸 武飛 張洪章 涵蓋3種航天員類型
神舟二十一號載人飛行任務新聞發布會昨在酒泉衛星發射中心舉行，宣布瞄準北京時間今天(31日)晚上11時44分，發射神二十一載人飛船。飛行乘組由張陸、武飛、張洪章3名航天員組成，其中張陸擔任指令長。3名航天員分別為航天駕駛員、飛行工程師和載荷專家，涵蓋了中國現役3種航天員類型。
中國載人航天工程新聞發言人、中國載人航天工程辦公室綜合計劃局局長張靜波表示，張陸執行過神十五載人飛行任務，時隔兩年多後即將重返天宮；武飛和張洪章均是我國第三批航天員，首次執行飛行任務；其中武飛入選前是中國航天科技集團有限公司空間技術研究院工程師，張洪章入選前是中國科學院大連化學物理研究所研究員。
乘組涵蓋70後 80後 90後
今次是繼神舟十六號航天員乘組之後，再次由3種類型航天員構成的乘組，涵蓋了「70後」、「80後」、「90後」三個年齡層，而武飛即將成為目前執行飛行任務時年齡最小的中國航天員。
神二十一升空前，其任務的各項準備工作穩步推進，執行這次發射任務的長征二號F遙二十一運載火箭即將加注推進劑。今次任務是空間站應用與發展階段第6次載人飛行任務，也是載人航天工程第37次飛行任務。任務主要目的是：與神二十乘組完成在軌輪換，在空間站駐留約6個月，開展空間科學與應用工作，實施航天員出艙活動及貨物進出艙，進行空間碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外設施設備安裝與回收等任務，開展科普教育和公益活動，以及空間搭載試驗，持續發揮空間站綜合應用效益。按計劃，神二十一載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，約3.5小時後對接於天和核心艙前向端口，形成三船三艙組合體。在軌駐留期間，神二十一乘組將迎來天舟十號貨運飛船和神二十二載人飛船的來訪。張靜波昨稱，「目前，船箭飛行產品質量受控，航天員乘組狀態良好，地面系統設施設備運行穩定，空間站組合體狀態正常，具備執行發射任務的各項條件。」
首次在軌實施嚙齒類哺乳類動物空間科學實驗
神二十一航天員乘組在軌期間將開展27項科學與應用項目，包括首次在軌實施國內嚙齒類哺乳類動物空間科學實驗，選用兩雌兩雄4隻老鼠在軌飼養，重點研究失重、密閉等空間條件對小鼠行為模式的影響。
至於神二十航天員乘組，將在與神二十一航天員乘組完成在軌輪換後返回東風著陸場。神二十乘組在軌駐留已188天，有望刷新中國航天員乘組在軌駐留最長紀錄，目前各項工作進展順利，三名航天員狀態良好。神二十指令長陳冬成為首個在軌駐留時間超過400天的中國航天員，已累計完成6次出艙活動，成為目前在艙外執行任務次數最多的中國航天員。
港澳兩航天員狀態良好 將開展強化訓練
另外，中國載人航天工程4月曾表示，港澳航天員作為載荷專家，預計最早將會在2026年首次執行飛行任務。張靜波昨介紹兩名港澳航天員入隊後迅速融入航天員隊伍，各項工作進展順利。目前，已按計劃完成了航天相關的基礎理論知識學習和體質、心理、航天環境適應性等多項基礎訓練，正在開展航天專業技術相關訓練，其間還完成了沙漠生存、發射場緊急撤離等難度較大的訓練科目，任務技能穩步提高，基礎體能、抗壓能力等身心素質均得到了很大的提升，整體狀態良好。後續將安排兩名港澳航天員開展飛行任務強化訓練，確保滿足執行任務的各項要求。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/神舟二十一號飛船今升空-張陸-武飛-張洪章-涵蓋3種航天員類型/613687?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
