神舟22號發射成功 中國首次應急發射任務

（法新社北京25日電） 中國今天在酒泉衛星發射中心發射神舟22號飛船，與長征火箭成功分離並進入預定軌道，發射任務取得成功，這是中國大陸載人航天工程第一次應急發射任務。

根據中國中央電視台畫面，搭載神舟22號的長征2F運載火箭於中午過後不久，從中國西北的酒泉衛星發射中心發射升空。

近期的神舟任務主要負責向中國的天宮太空站輸送人員，每6個月更換一次3人小組。

神舟22號原本預計2026年執行載人發射。

但先前因神舟20號返回任務原本預定11月5日實施，但5日傳出神舟20號載人飛船疑遭太空微小碎片撞擊，經研究決定後將返回任務推遲。神舟20號的太空人乘組後於14日乘坐神舟21號飛船返回東風著陸場，當時陸媒指後續將擇機發射神舟22號飛船。

這次提早發射可確保神舟21號的張陸、武飛和張洪章3位太空人有安全的返回選項。

中國載人航天工程辦公室昨天在神舟22號發射前表示，神舟21號的3位太空人「工作正常，狀況良好」。

中國是繼美國和前蘇聯之後，第三個將人類送入太空軌道的國家。

自2011年美國禁止NASA與北京合作以來，中國被排除於國際太空站（ISS）之外。之後中國積極尋求其他國家參與其太空計畫，並於2月與巴基斯坦簽署協議，將招募首位外籍太空人。目前中國已自力建置天宮太空站。