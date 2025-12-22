神野梓高速閃鹿車頭毀求救！ iPhone科技奇蹟藏意外？

釣魚偶像神野梓高速驚魂！

哇，日本釣魚圈的當紅女孩神野梓（あずあず），這位27歲的第13代アングラーズアイドル兼YouTuber，2025年12月16日分享一場讓人心跳停頓的高速公路意外——開車去釣魚途中，

鹿突然竄出，閃避不及撞上護欄，車頭大毀滿臉血，她卻靠iPhone碰撞偵測功能自動報警保命。

她的YouTube「あずあずチャンネル」滿是活力釣魚日常，沒想到這趟出門變成驚險求生記，粉絲看完直呼「太可怕了，幸好平安」。

高速鹿影的突發衝擊：從釣魚路到護欄撞擊的瞬間失控

神野梓那天正開心往釣點去，高速路上鹿冷不防跳出來，她急轉方向盤卻避不開，先撞鹿再失控衝護欄，車頭凹陷玻璃碎裂，現場照片看起來超嚇人。

她事後分享「速度要是再快點，後果不堪設想」，救護人員也說「這是差點沒命的意外」。

她的臉部擦傷流血，卻沒骨折沒住院，幾天後就回日常，粉絲鬆口氣「梓醬命大，鹿也別亂跑啊」。

iPhone偵測的自動救命：倒數無回應就撥119的科技守護

這次神野梓超感謝iPhone 14後的「碰撞偵測」功能，強烈撞擊時自動倒數，沒反應就撥119並通知緊急聯絡人，還分享位置。

她貼文大力推「這真的救了我」，提醒大家檢查設定「說不定哪天就派上用場」。

粉絲回應「原來這功能這麼實用，以前還以為雞肋」，她笑說「我也不想測試，但這次超可靠」。這科技小幫手，讓她的意外從驚險變溫馨提醒。

鹿出沒的駕駛小提醒：急煞急轉的隱藏風險分享

神野梓沒忘記提醒粉絲，「高速遇動物千萬別急煞或猛轉，容易失控或害後車遭殃」，她這次就是活生生例子。她的YouTube本來滿是開心釣魚，現在多了一集安全教育，

粉絲留言「梓醬的經驗太寶貴，開車更小心了」。她愛釣大魚如キハダマグロ，卻沒想到鹿成了最大「意外收穫」，這分享讓人既好笑又警醒。

粉絲圈的溫暖應援：從傷照到平安報的集體鬆氣

神野梓貼出車毀和傷臉照，不是搏關注，而是想讓大家重視安全和科技功能，粉絲湧入祝福「看到你平安就好了」「下次釣魚多保重」。她的チャンネル訂閱近4萬，

作為アングラーズアイドル，活力形象圈粉，這次意外反倒讓支持更堅定，有人笑說「梓醬連車禍都可愛，趕緊康復繼續釣」。

Japhub小編有話說

呼，神野梓這高速鹿撞意外聽得心驚驚，車頭全毀卻靠iPhone自動救命，太神奇！釣魚女孩的活力沒減，下次出門記得檢查碰撞偵測。

有你的高速驚魂記或科技救命經驗，留言分享，一起為梓醬的平安歡呼，也提醒大家開車多注意野生動物啦！