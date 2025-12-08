「神7」六缺一合體 大島優子歸隊AKB紀念騷

【on.cc東網專訊】日本偶像女團AKB48為慶祝出道20周年，一連4日在日本武道館舉行的演唱會兼巡唱《AKB48 20th Year Live Tour 2025》尾場，昨日(7日)圓滿結束。去年誕下第2胎的前成員大島優子在晚間公演登場，跟前田敦子、板野友美等AKB全盛期的「神7」6人合體，並與184現役成員世紀同台合唱，勾起無數粉絲青春回憶！

在過去4日的武道館演唱會上，前田敦子、篠田麻里子、小嶋陽菜、高橋南、板野友美等「神7」舊將先後歸隊演出。在昨日尾場上，雖然已引退的渡邊麻友沒有現身，但曾兩度勇奪AKB人氣總選冠軍的大島優子，卻壓軸登場重組「神7」，並與峯岸南、指原利乃等人氣舊將，合唱《Flying Get》、《Heavy Rotation》等AKB經典名曲，高橋南與陽菜更在第一首歌曲便已忍不住哭成淚人。

前一姐前田敦子在最後MC時，更在台上淚崩。她感謝監製秋元康在過去20年為AKB付出的辛勞。她又透露秋元康為了今次AKB紀今念20周年，曾向她表示「請再借一次力量。」。她對受邀演出一度感到猶豫，但最終決心陪伴AKB演出除夕的《紅白歌唱大賽》，並希望之後由現役成員接棒前進。

