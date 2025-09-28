颱風進擊臨海地區 「海景屋苑」溢價不再？
票房破億！五月天阿信驚喜現身合唱林柏宏
[NOWnews今日新聞] 災難動作片《96分鐘》票房正式宣告突破1.1億，電影揪心劇情搭配著專屬的插曲，聆聽度與話題都引發影迷們高度搶聽！而昨（27）日在信義區舉辦電影特映會，創作女團「BOOM！怪物星人」、法蘭、Ray黃霆睿獻唱專屬電影的歌曲，男主角林柏宏還破例開口高歌，最令人驚喜的是，擔任電影音樂統籌的五月天阿信竟在電影院無預警現身，還與法蘭、林柏宏對唱〈What Am I Fighting For〉，阿信還曝合唱邀約的艱難過程，竟笑虧林柏宏「比周杰倫時間還難喬」。
昨日舉行的電影特映會，最令人驚喜的就是法蘭與電影男主角林柏宏對唱〈What Am I Fighting For〉，五月天阿信無預警現身，在歌曲後段驚喜合唱，用實際行動力挺華語電影。林柏宏表示：「第一次有機會在電影院裡面唱歌，是非常特別的經驗，而且很驚喜能跟法蘭和信哥一起合唱，很緊張但也感覺很熱血」。阿信盛讚：「《96分鐘》締造了2025的票房與口碑的雙奇蹟，希望在亞洲所有的城市，都有機會引進上院線，讓大家一起在戲院感受這一部『破億神作』」。
阿信爆林柏宏時間比周杰倫難喬 他趕緊澄清：我怕做不到
除此之外，阿信還在現場開玩笑說自己從小就是林柏宏的影迷，「很榮幸可以為《96分鐘》製作音樂」，林柏宏也感謝對方的大力宣傳。阿信問對方怎麼自己不親自唱主題曲，林柏宏害羞表示會不好意思。阿信還偷爆料合唱邀約的艱難過程，直接虧對方「比周杰倫時間還難喬」，讓林柏宏只能趕緊澄清：「因為我不是專業歌手，擔心做不到」。
法蘭這次攜手林柏宏共演：「希望在電影敘事之外，歌曲創作的詮釋方式也可以幫助延伸更多情感」。去年看毛片的時候就被劇情打動落淚，分享觀看感觸：「抉擇真的好難，生怕顧此失彼，而且人生裡的選擇，常常都是回不了頭的，結局不可反轉，造成的影響不可逆，只能留下許多個「what if⋯」在接下來的人生裡無限迴蕩」。歌手們用歌聲齊聚力挺電影，也呼籲大家走進戲院支持《96分鐘》。
電影院變演唱會 多位歌手接棒熱唱主題曲
電影播出前，創作女團「BOOM！怪物星人」先打頭陣演唱形象宣傳曲〈敵手〉炒熱氣氛、緊接Ray黃霆睿傾力演繹〈Don’t Tell Me Who I Am〉，再來則是法蘭登場詮釋〈他們依然愛著〉，直接把電影院變成演唱會現場。
📌看更多《96分鐘》相關新聞
林柏宏《96分鐘》將成今年第2部票房破億國片！乘勝追擊進軍海外
國片大團結！《進行曲》、《96分鐘》、《我家的事》巧遇互相助陣
資料來源：相映音樂提供
