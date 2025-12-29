《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
禁煙新例周四生效 排隊等車吸煙即罰三千｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】針對公眾地方出入口及排隊時吸煙的新法例，將於本周四、即明年 1 月 1 日生效，屆時在幼兒中心學校等地點出入口三米範圍內吸煙，或在輪候公共交通工具時吸煙，均會遭定額罰款三千元。衞生署明言，違例者會即時被發告票，不設事先警告。
排隊禁煙包括摩天輪、迪士尼、海洋公園
衞生署提醒市民，《2025年控煙法例（修訂）條例》中針對吸煙罪行的其中三項修訂將於本周四生效，措施包括擴大禁煙範圍，及禁止排隊人士吸煙：
擴大法定禁煙區至幼兒中心、院舍、學校、醫院、指明診所及健康中心的專用出入口三米範圍內的公眾地方；
排隊時禁止吸煙，包括禁止在指定登上交通工具地點輪候公共交通工具時、在指定登上交通工具地點的劃定範圍內逗留時，以及輪候進入指定處所或在指定處所內輪候時吸煙
吸煙罪行定額罰款金額亦會由 1,500 元增至 3,000 元。衞生署明言，任何人士在法定禁煙區吸煙，衞生署控煙酒督察會即時票控而不予事先警告。
元旦起多項交通違例罰款提高 違泊牛肉乾加至 $400 超速 $480 起
明年元旦（本周四）起多項違反道路安全的定額罰款調高，其中違例泊車罰款由 320 元增至 400 元，加幅 25%；超速罰款亦增至 480 元至 1,500 元不等，加幅高達 50%。當局解釋，違例泊車及多項交通違例事項的定額罰款已有 31 年未調整，其阻嚇力因通脹影響而逐漸減弱。Yahoo新聞 ・ 23 分鐘前
中國旅行社急凍日本遊！ 北京禁令驚人施壓恐怖內幕！
哇塞，中國這招玩得真大！最近日本媒體爆料，北京當局已經悄悄對國內大旅行社發出指令，要把赴日團體遊客人數直接砍到原來的六成。Japhub日本集合 ・ 2 小時前
放棄同大仔Brooklyn和解！碧咸夫婦與新抱Nicola Pletz為何正式反目了？
Beckham一家與兒子Brooklyn及其妻子Nicola早前傳出不和，甚至於近期碧咸的家庭聚會中，也再看不到兩人的身影，近日再有報道指碧咸與太太手Victoria已放棄與Brooklyn的妻子和解，轉而專注於向大兒子表達愛意，用另類方法修復破裂的關係。推薦閱讀:➤ 碧咸大仔正式與家人反面？Brooklyn如何打破完美家庭的假象➤ 二仔Romeo戀阿哥舊愛反目！碧咸一家和睦不再？Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 4 小時前
將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過
近年不時有餐廳被揭發使用「預製菜」，引起食客關注其食品安全。近日再有網民在社交平台揭發將軍澳一間茶餐廳懷疑使用「預製蛋炒飯」，更被拍到將標明需於 -18°C 保存 的冷凍食品紙箱，直接放在餐廳門外地上，事件迅速引起街坊熱議，不少人擔心食材在運輸或儲存過程中已經變質，影響食品安全。Yahoo Food ・ 7 小時前
吳千語成「帶貨女王」 百億老公施伯雄坐經濟艙惹質疑 親揭原因：資本增值
吳千語（Karena）與「百億富三代」施伯雄（Brian）於2023年12月結婚，榮升「百億新抱」。吳千語婚後並未有放棄工作，近日除咗有電影《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》於愛奇藝播映，更加入直播帶貨行列，第二次直播成交額突破1.5億人民幣（約1.65億港元），一躍成為新一代「帶貨女王」。然而，吳千語老公施伯雄亦相當支持老婆，專程現身為吳千語打氣，更在前往現場嘅航班上就已打開直播收看，不過被眼利網民發現佢竟然坐經濟艙，惹來熱列討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 47 分鐘前
「連續性合約」新規定明年1.18起適用 降工時門檻增僱傭權益
【on.cc東網專訊】打工仔由明年1月中起，可按「連續性合約」新規定享有僱傭權益。勞工處發言人今日(29日）表示，《2025年僱傭（修訂）條例》就《僱傭條例》（第57章）下「連續性合約」規定所作出的修訂，包括降低「連續性合約」的工作時數門檻，減少僱員中斷連續性on.cc 東網 ・ 4 小時前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
天氣｜冷鋒元旦稍後抵達 周六市區最低 11 度 打鼓嶺或低至 5 度｜Yahoo
2025 年還有 3 日就會完結，天文台預計今日（29 日）至除夕（31 日）都是日間溫暖，早上清涼，今年大有機會是天文台自 1999 年制定「寒冷天氣警告」以來，首個在 11 月和 12 月都不需要發出警告的一年。不過天文台提醒，會有冷鋒在元旦稍後抵達華南沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，元旦翌日及週末氣溫顯著下降，天氣轉冷，周五（1 月 2 日）和周六（1 月 3 日）市區最低氣溫分別只有 12 度和 11 度，新界多區氣溫甚至見個位數。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
中年好聲音4｜《新秀》冠軍何晶晶重踏歌唱舞台 當年擊敗鄭俊弘 憑《女神》飆高音贏盡好評
《中年好聲音4》昨（28日）晚播出的第六集繼續是香港賽區的進程，並將再誕生3名5燈選手，換言之香港賽區暫時共出爐了六位五燈選手。今集焦點相當多，除了有大量唱得之人、還有感人勵志參賽者小故事；周國豐、張佳添連環爆金句，以及海兒投入表情包及黑絲美腿。Yahoo 娛樂圈 ・ 54 分鐘前
電波少年︳謝昭仁伊藤高史日本重聚 27年前徒步跨越非洲歐洲 「朋友」各有發展
唔少80、90後都有睇過日本電視節目《電波少年》，當年參與節目、由非洲徒步到歐洲嘅港日拍檔謝昭仁及伊藤高史更因此為港人熟悉。事隔多年後，昭仁同伊藤仍然時有聯絡，早前昭仁更專程前往日本與伊藤聚舊，並於社交平台分享照片，更於留言高呼「我們是“朋友“！」。相中謝昭仁外貌同以前分別唔大，反而比昭仁細4年、今年49歲嘅伊藤高史就一臉鬍鬚，同當年電視上嘅外貌分別好大。唔少網民睇見張相都留言話「電波少年．年少回憶啊！」、「好多謝你地係我小學成長留下咗一個好勁好勁嘅回憶」。Yahoo 娛樂圈 ・ 36 分鐘前
網上熱話｜上環工人路邊拖手跳華爾茲？ 真相曝光惟網民錯重點(有片)
社交平台近日流傳一段爆紅影片，上環兩名工人在馬路進行維修工作開關水掣，他們面對面、雙手交疊合力轉動閥門的動作極具默契，遠看彷彿是一對正在跳華爾茲舞的拍擋，引發網民熱議。另外，影片可見附近恰巧有三隻狗路過，成為網民「錯重點」討論對象。am730 ・ 4 小時前
遊泰注意！六大泰國機場稅暴升53% 新收費預計明年4月生效 機票價錢都有影響？
打算去泰國旅行的大家要留意了！泰國民航委員會最新通過決議，計劃於明年大幅調高國際航班離境稅，由現時730泰銖（約178港元）急升至1,120泰銖（約273港元），加幅高達53%。這次調整涵蓋泰國6大主要機場，包括港人最常前往的曼谷素萬那普國際機場（Suvarnabhumi）和廊曼國際機場（Don Mueang），以及布吉（Phuket）、清邁（Chiang Mai）、合艾（Hat Yai）和清萊（Chiang Rai）機場。新收費將直接反映在機票價格上，意味着每次離開泰國都要多付近百多港元。當局表示，增加的收入將用於改善機場設施和服務質素。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
宏福苑承建商宏業人事變動 其中一名獲授權簽署人被屋宇署除名
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火已有一個月，負責屋苑大維修的承建商宏業建築工程有限公司近日出現人事變動。宏業原有兩名「獲授權簽署人」（即AS），其中一名AS張玉濤近日在屋宇署的一般建築承建商名冊中被除名。屋宇署表示，最近收到「宏業建築工程有限公司」通知一on.cc 東網 ・ 3 小時前
管浩鳴倡設「契約伴侶」代替「同性」字眼 再回應陳同佳案強調非包庇｜Yahoo
立法會今年 9 月以大比數否決《同性伴侶關係登記條例草案》。選委界議員管浩鳴接受報章訪問稱，部分宗教團體對「婚姻」以外的關係已有所「鬆口」，他提議以「契約伴侶」取代「同性伴侶」字眼，涵蓋所有具互託關係的伴侶，例如伴侶是馬姐也可以，只要兩個人願意一起生活，互相託付即可。此外，台灣殺人案疑犯陳同佳赴台自首無期，管浩鳴回應稱自己「絕對非包庇罪犯」，重申認為必須解決事件。Yahoo新聞 ・ 23 分鐘前
一周星星｜宣萱古仔連環互窒笑爆嘴 宣萱激到「反眼」兼「狂打」古仔畫面震撼
娛樂訪談節目《一周星星》昨晚（28日）播出的第四集，嘉賓是還未正式上映已熱爆全港的電影《尋秦記》四位主演古天樂、宣萱、林峯及朱鑑然，主持則是區永權。Yahoo 娛樂圈 ・ 51 分鐘前
引發三戰？盲眼龍婆預言2026：中國併吞台灣
[NOWnews今日新聞]2025年已經進入最後倒數，對於2026年的未來，保加利亞靈媒「盲眼龍婆」巴巴萬加（BabaVanga）過去的預言也被外媒重新檢視，她也預言地緣政治、氣候危機、人工智慧的三重...今日新聞 ・ 17 小時前
UNIQLO超迷你羽絨背心爆紅！限量＋只送不賣引全城熱討，幫公仔著外套超可愛
最近各大社交平台瘋傳的「UNIQLO迷你羽絨背心」超萌登場！這件掌心大小的袖珍版，正是PUFFTECH系列的縮小版，圓潤可愛如玩具，可當掛包吊飾、套水杯、給公仔當小外套穿都超療癒！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
泰國再現罕見平頭貓 30 年來首次發現
在一項令人振奮的發現中，當局在泰國首次發現了瀕臨絕種的扁頭貓，這是過去 30 年以來的首次。值得注意的是，這次的觀察不僅僅涉及單一個體。根據記錄，最後一次在泰國-馬來西亞邊界附近觀察到這種以魚類為食、體型如家貓的貓科動物是在 1995 年。到了 2014 年，泰國官員擔心這種稀有物種在其境內已經絕種。由於缺乏證據，當局認為再也無法找到這一物種。然而，根據 Mongabay 的報導，國際自然保護聯盟...TechRitual ・ 1 天前
《不良一族尋愛記》Netflix爆紅日本戀綜，11位前不良少年少女學習戀愛：創傷如何影響著愛的給予與接收能力｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
向來懂得抓住觀眾目光的Netflix，繼《單身即地獄》屢屢製造話題之後，他們將目光轉向日本，推出全新戀愛實境節目《不良一族尋愛記》(Badly in Love) 。這次節目組找來 11 位前不良少年、少女，在「學校」展開戀愛冒險。節目中的參與者，個個背負著所謂的「不良」過往——可能是暴力史、幫派背景或破碎的成長經歷。他們在鏡頭前的激烈衝突、瞬間爆發的憤怒，以及難以建立信任的互動，讓這檔節目超越了普通戀愛綜藝的範疇，直指一個更核心的主題：它的核心不是「誰與誰配對成功」，而是親密關係如何成為我們過往傷痛最敏感、也最有效的試紙。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
北角東岸板道東段即日起開放 何文堯認同20米玻璃觀景台太短
【Now新聞台】北角東岸板道東段即日起開放予公眾使用，由堅尼地城至筲箕灣的港島海濱正式貫通。海濱事務委員會主席何文堯視察後，都認為當中20米的玻璃觀景台太短，再做同類項目時會考慮加長一點。透明玻璃觀景台，海面清晰可見——這個是北角東岸板道東段的新設施。這段板道即日起開放，這個20米的玻璃觀景台開放時間是朝10晚6，9時多就有市民排隊，希望可以搶先「打卡」。穿上場地提供的鞋套，就可以佔位置觀看美景、拍美照。謝先生：「真的很漂亮，在這裡有外國的感覺。(穿鞋套)是好的，因為玻璃刮花了就無法維修，又要『冚』。」不過亦有市民認為觀景台長度不足，不夠盡興。蔡小姐：「很細段，穿上鞋套之後，行不到數步就完，沒有意思，要長點，最少要差不多500米，或100米、200米。」海濱事務委員會主席何文堯：「今次我自己行完，我都覺得『唔夠癮』，短了一點。大家容忍一下我們，今次累積經驗後，在其他地方可以再做相同的項目，我想我們會考慮今次的經驗，加長一點。我們叫『先駁通再優化』，任何情形之下，首先將它打通了，讓市民使用。市民使用之後，我們會不斷聆聽市民意見，有甚麼地方需要改善。」而「毛孩」即使排了隊，都不能在玻璃地板散步。牠就不太聽話了，要通過這裡，要主人大力幫忙才行。來到這個這麼漂亮的玻璃觀景台「打卡」時還要留意一件事，就是地下玻璃會反光，公園都提醒大家要避免著裙。除了玻璃觀景台，東段多功能開放空間可舉辦展覽、藝術及社區活動。新開放的這段板道東段連接北角海濱花園及鰂魚涌海裕街，全長1.1公里，連接東岸公園的西段同樣長1.1公里，已於年初開放。板道開放後，意味著由堅尼地城至筲箕灣、全長13公里的維港海濱正式貫通東西。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 小時前