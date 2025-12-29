禁煙新例周四生效 排隊等車吸煙即罰三千

針對公眾地方出入口及排隊時吸煙的新法例，將於本周四、即明年 1 月 1 日生效，屆時在幼兒中心學校等地點出入口三米範圍內吸煙，或在輪候公共交通工具時吸煙，均會遭定額罰款三千元。衞生署明言，違例者會即時被發告票，不設事先警告。

排隊禁煙包括摩天輪、迪士尼、海洋公園

衞生署提醒市民，《2025年控煙法例（修訂）條例》中針對吸煙罪行的其中三項修訂將於本周四生效，措施包括擴大禁煙範圍，及禁止排隊人士吸煙：

擴大法定禁煙區至幼兒中心、院舍、學校、醫院、 指明診所及健康中心 的專用出入口三米範圍內的公眾地方；

排隊時禁止吸煙，包括禁止在指定登上交通工具地點輪候公共交通工具時、在指定登上交通工具地點的劃定範圍內逗留時，以及輪候進入指定處所或在指定處所內輪候時吸煙

吸煙罪行定額罰款金額亦會由 1,500 元增至 3,000 元。衞生署明言，任何人士在法定禁煙區吸煙，衞生署控煙酒督察會即時票控而不予事先警告。

幼兒中心及醫院等多種公眾場所的進出口外三米範圍，在本周四（1 月 1 日）起均納入禁煙區。 （控煙辦小冊子）

在巴士站等交通工具的劃定區域內逗留時，不論該人是否正在等車，亦不論有否他人在劃定區域內，均不得吸煙。 （控煙辦小冊子）

多種公眾場所，包括博物館、泳池、體育館及診所等，在有二人或以上排隊輪候進入時，均禁止吸煙。 （控煙辦小冊子）