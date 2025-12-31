禁煙罰款增至3000元 新例元旦生效 控煙辦：違者直接票控 不設適應期︱Yahoo

禁煙新例2026年元旦生效，罰款倍增至3000元。(控煙辦網站圖片)

【Yahoo新聞報道】控煙條例修訂其中三項元旦起實施，包括指定場所出入口三米範圍內禁煙、排隊候車和進入處所期間禁煙等。衛生署控煙酒辦主任林民聰接受電台訪問時表示，已經製作禁煙表示在指定場所內派發，並製作錦囊向遊客宣傳新控煙修訂。林稱法例沒有適應期，若有不知情人士在範圍邊緣吸煙會勸喻，署方會加強巡查，明顯違法者會被直接票控。

已在指定場所、口岸做禁煙宣傳

《2025 年控煙法例（修訂）條例》其中三項明日起生效，違例吸煙定額罰款由 1500 元「翻倍」至 3000 元、指定場所包括幼兒中心、院舍 學校、醫院以及指定診所及健康中心專用出入口三米範圍內禁煙、以及排隊進入指定處所或搭公共交通期間禁煙。衛生署控煙酒辦主任林民聰接受電台訪問指，現時已在不同媒體、公共交通工具、巴士站、地鐵站宣傳新法例，亦製作了禁煙標示給予場所負責人，標示新禁煙範圍。

林民聰又指，會在口岸派發「訪港旅客小錦囊」向旅客解釋新措施，也在內地常用的社交媒體進行宣傳，同時已經與旅遊業界有良好的溝通，為從業員提供指引，有需要時會向旅客解釋控控煙新招。

不知情者會被勸喻 「風險為本」主動巡查

新修訂元旦即生效，沒有適應期，被問到要如何把控三米內的範圍，林民聰表示新修訂初生效時可能會有人在不知情下在三米範圍邊緣吸煙，若巡查期間發現相關情況會考慮作勸喻或警告。但如果已經很清晰地站在範圍內，會直接發出定額罰款通知書：「其實三米大概等於一個成年人走六、七步的距離，再行遠一點就基本上離開了。無論有沒有這個法例，我們建議食煙 盡量都去遠一點，不要影響到其他人。」

林民聰表示，社會對日常排隊候車已經有清晰概念，預計執行上不會有太大困難，之後會以「風險為本」的方式，主動巡查車站、遊客區、等違例較多的區域：「我們希望透過這些執法巡查增加市民對於新法例的認知 。因為法例已經生效，都需要有效執法，希望有一個阻嚇力。」林民聰又坦言，即使接獲市民舉報，亦很難在短時間內派員到場處理，認為控煙法例成功關鍵在於社會有共識，主動遵守法例。