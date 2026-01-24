焦點

錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利　地政：無法找到審批紀錄

Yahoo Tech HK

禁用「尿袋」！大韓航空等五家韓國航空公司 本月26 日起禁止機艙內使用行動電源

避免起火意外再度發生。

Martin Ma
Martin Ma
Korean Air
Korean Air

去年「尿袋」連環出事引起了一場大風暴，尤其是出現多單機艙內行動電源起火事件，迫使航空公司大幅收緊安全規定。最近韓進集團旗下五家航空公司：大韓航空、韓亞航空、Jin Air（真航空）、Air Busan（釜山航空） 與 Air Seoul（首爾航空），宣布從本月 26 日起全面禁止於機艙內使用行動電源。

以上五家航空公司的國際線與國內線從本月 26 日起，全面禁止在機艙內使用行動電源為手機、平板電腦等裝置充電。搭客仍可攜帶行動電源登機，唯必須遵守規定中行動電源容許的容量及數量限制，並必需在登機前為行動電源施加短路措施，如於接頭貼上絕緣膠紙，或將行動電源放入獨立收納袋中，而且不得放置於頭頂行李架上，必需放於前方座椅的置物袋中或隨身攜帶。制定如此規例明顯是避免再在行動電源起火的事件再發生。月初韓亞航空一班客機在飛往香港期間，就有行動電源起火導致一名乘客受輕傷，或許不多不少令這五家韓國航空公司宣布全面禁止於機艙內使用行動電源吧。

