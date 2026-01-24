錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
禁用「尿袋」！大韓航空等五家韓國航空公司 本月26 日起禁止機艙內使用行動電源
避免起火意外再度發生。
去年「尿袋」連環出事引起了一場大風暴，尤其是出現多單機艙內行動電源起火事件，迫使航空公司大幅收緊安全規定。最近韓進集團旗下五家航空公司：大韓航空、韓亞航空、Jin Air（真航空）、Air Busan（釜山航空） 與 Air Seoul（首爾航空），宣布從本月 26 日起全面禁止於機艙內使用行動電源。
以上五家航空公司的國際線與國內線從本月 26 日起，全面禁止在機艙內使用行動電源為手機、平板電腦等裝置充電。搭客仍可攜帶行動電源登機，唯必須遵守規定中行動電源容許的容量及數量限制，並必需在登機前為行動電源施加短路措施，如於接頭貼上絕緣膠紙，或將行動電源放入獨立收納袋中，而且不得放置於頭頂行李架上，必需放於前方座椅的置物袋中或隨身攜帶。制定如此規例明顯是避免再在行動電源起火的事件再發生。月初韓亞航空一班客機在飛往香港期間，就有行動電源起火導致一名乘客受輕傷，或許不多不少令這五家韓國航空公司宣布全面禁止於機艙內使用行動電源吧。
更多內容：
2026尿袋上飛機要識睇：mAh / Wh 點計數？行動電源被禁，飛機上如何充電？Belkin、小米、Anker 電源推薦（更新內地民航處最新規定）
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
意大利發現 Vitruvius 建築遺址，考古學界震驚
在意大利法諾，考古學家最近發現了一座古老的巴西利卡，這一發現可與圖坦卡門幾乎完好無損的墳墓相提並論，為古埃及生活提供了驚人的全新視角。這座建築被歸因於羅馬超級建築師維特魯威烏斯（Vitruvius），他是西方建築的先驅。在考古學上，這是第一次考古學家能夠明確地將一座建築與這位非凡的名字聯繫起來，令這一突破性的發現具備了歷史意義，將與圖坦卡門的墳墓一同載入史冊，成為全球皆知的考古發現之一。 維特魯...TechRitual ・ 1 天前
「女神異聞錄５: The Phantom X」與秋葉原聯乘！將有期間限定原創貼紙和P5X鯛魚燒等
為了紀念新城市「秋葉原」推出，「女神異聞錄５: The Phantom X」(下稱「P5X」)正進行真實聯乘活 []Saiga NAK ・ 1 天前
一個月費用盡10大專業創意app功能 | Apple Creator Studio訂閱計劃登場
從事各類型創作的Apple用家，應對Final Cut Pro、Logic Pro、Pixelmator Pro、Motion、Compressor、MainStage等專業app不會感到陌生了，但以往要逐個購買卻花費甚鉅。Apple最近宣佈推出Apple Creator Studio訂閱計劃，一個月費便可使用上述app，以及Keynote、Pages、Numbers和Freeform的進階功能，全面覆蓋影片、音樂、圖像、文字、簡報等不同創作領域。men's uno HK ・ 1 天前
「超級瑪利歐兄弟 驚奇Nintendo Switch 2 Edition + 同遊鈴鈴公園」將於3月26日發行！羅潔塔與庫巴七人眾也將登場
任天堂宣布，Nintendo Switch 2軟體 「超級瑪利歐兄弟 驚奇Nintendo Switch 2 []Saiga NAK ・ 1 天前
機艙內禁用尿袋！一文睇清中港日韓台航空公司外置充電器最新規定＋Wh數值換算法
近年，外置充電器（俗稱「尿袋」）頻頻在機上出事，試過冒煙、起火甚至爆炸，令各國及各航空公司不斷收緊外置充電器的使用規範。今次為大家整理2026年最新中港日韓台的上機規定及特殊要求，包括機艙使用限制、寄艙禁令等，助你妥善預備行李，同時建議乘客出行前務必查閱所乘航班的具體政策。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
【大快活】會員手機點餐即享全單8折（即日起至30/01）
今個星期一至五，只要你係大快活會員，用手機點餐即享8折優惠！YAHOO著數 ・ 17 小時前
新年禮物2026｜AirPods Pro 3 歷史低價，HK$1,550 入手 Apple 最強降噪耳塞
新年購物季，Apple 最新的真無線耳機旗艦 AirPods Pro 3 再次出現幅度可觀的折扣，達到歷史低價。它目前僅售 US$200，約合 HK$1,560，比本地購買平 300 蚊。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
Amazon優惠｜AI 帶動硬碟狂漲下手時機難定？主流 SSD 售價全追蹤每週更新（Samsung、Sandisk、WD、Crucial、Lexar）
生成式 AI 熱潮自 2024 年開始席捲全球，不論是 ChatGPT、影像生成還是企業伺服器部署，都引爆對高階記憶體與儲存晶片的需求。結果一連串連鎖效應湧現：從 DRAM、NAND 到硬碟原料，全線成本飆升，市場更預期 2026 年第一季仍未見頂。對一般用家而言，這場「AI 通脹」最直接的體驗，就是電腦組件價錢日日升——尤其是 SSD，價位變得難以捉摸。為幫助大家睇準下手機會，Yahoo Tech 會每週關注主流產品在 Amazon 上的售價追蹤更新，助你分析邊款仲抵買、邊款應該忍手。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
MacBook Pro 2026 或「一年兩更」：一月尾 M5 Pro／M5 Max 先到，年末再出 OLED 觸控大改款？
彭博報導稱 Apple 2026 年可能「一年兩更」MacBook Pro：上半年先推出搭載 M5 Pro／M5 Max 嘅更新型號，之後年尾再帶來 OLED 觸控螢幕等重大改版。同一時間，MacBook Air、Mac Studio 及 Studio Display 亦可能喺上半年同步更新。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
財經｜百度APP文心助手入局春節AI戰 發放5億現金紅包
百度（09888）發佈文心助手關於春節現金紅包活動的通知。自1月26日至3月12日，用戶在百度APP使用文心助手，就有機會瓜分5億現金紅包，最高可獲得1萬元獎勵。 此外，百度APP還將作為首席AI合作夥伴合作《2026北京廣播電視台春節聯歡晚會》，同時上線近百種春節主題AI玩法。具體涵蓋邊看視頻邊領錢、集卡贏萬元現金、AI春聯創作、AI寫真、AI相機、AI測運勢、AI誇誇等，覆蓋用戶春節期間的各類場景需求。值得一提的是，百度APP 將以「奇幻人生」為主題，上線近200款AIGC創作玩法，用戶一鍵即可製作專屬馬年奇幻大片。 據此前媒體報道，文心助手是百度APP推出的AI智能助手，依託文心大模型和「百度獵戶座」AI引擎，實現了搜索與AI的深度重構，是集深度思考、多模態交互與全場景服務於一體的全能搭子。截至目前，文心助手月活用戶數已突破2億，與豆包、千問形成國內三大億級AI入口。Fortune Insight ・ 1 天前
【杜蘭說AI】CES 2026七大科技看點
360度轉身，掃地機器人爬樓梯，拉伸屏幕... 2026年剛開年，全球科技界的目光都聚焦在了拉斯維加斯。因為這里有個一年一度的科技春晚CES，要想了解全球科技硬件趨勢，CES絕對是一個絕佳窗口，今天我們就用一個視頻，帶你看完這次CES。 嗨，大家好，我是杜蘭，帶你一起探索科技前沿。 第一個看點，也是最震撼的——機器人。 往年CES上的機器人，重點可能還在於展示技術能實現什麽，而今年，能不能真的幹活成了更重要的標準。波士頓動力全新電動Atlas機器人在開幕上的展示確實很吸引人，動作流暢，自由度也很高，但卻在後面的演示中意外摔倒。這也說明，應對真實覆雜的環境，仍然是技術面臨的共同挑戰。 而在不遠處，中國公司的展區里，宇樹、眾擎的機器人則在表演拳擊和舞蹈，傅里葉的機器人還能陪觀眾下棋。 這次機器人在形態和應用的變化也值得關注。比如上緯啟元的啟元Q1機器人，折疊後可以直接放進背包；石頭則推出了首款輪足掃地機器人，學會了自己爬樓梯。機器人，正從技術演示品，轉向真正的生活與工作實用工具。 第二，屏幕領域的競爭，已經徹底換了打法。 現在評價一塊屏幕，早就不是單純比參數了。真正的競爭其實是，屏幕能不能改變形態，去適應不同的使用場景。海信帶來了全新的顯示技術，目標是重新定義標準；聯想則推出了屏幕可拉伸的筆記本，能從16英寸延展到24英寸，像畫卷一樣展開；三星也展示了幾乎無折痕的折疊屏技術。它們的思路很一致，就是讓屏幕本身能靈活變化，融入更多樣的使用場景。 第三，有溫度的AI——你的情感寵物。 在快節奏的生活中，情感陪伴成了很多人的明確需求。和去年一樣，今年CES上也出現了不少情感陪伴機器人。比如這一款。它能通過語音交流，用聲紋識別不同家庭成員，眼部還能模擬超過20種情緒反應。它們都在回應我們日常生活中，對互動和陪伴的真實需求。 第四，長在你身上的AI——可穿戴設備。 智能眼鏡、耳機等設備，正在朝著更獨立的方向進化。比如雷鳥創新帶來的首款搭載eSIM的AR眼鏡，可以不依賴手機，獨立實現通話、實時翻譯和多模態AI對話。它正從一個外接顯示器，演變成一個隨時在線、增強我們感知與連接能力的貼身智能終端。 第五，AI和健康科技結合，關心起你的健康。 健康領域的創新方向，今年發生了明顯轉變——重點從“治病”轉向“防病”。比如這個長壽鏡，能在用戶照鏡子的30秒內，通過經皮光學成像技術，無感測量心率、血壓甚至心血管風險等多項指標，並生成健康評分。這讓持續的健康監測，變得像日常照鏡子一樣簡單。 第六，底層芯片的激烈競爭，驅動上層體驗升級。 所有流暢、智能的體驗背後，其實都是一場激烈的算力競爭。這次CES上，英偉達發布了下一代AI芯片平台Vera Rubin，AMD展示了集成72顆最新加速器芯片的高密度計算模組，英特爾也推出了基於先進制程的新一代處理器。它們的性能提升，是所有應用創新的基礎。 第七，能源技術的關鍵突破，解決根本支撐。 這些技術進步，最終都離不開能源。今年CES上，固態電池技術有了新突破。這一家芬蘭公司，發布了他們首款可量產的全固態電池，具備高能量密度、快充和長壽命特性，已經用在一些摩托車產品上了。而這款光儲火星機器人，能自動追蹤陽光充電，改變了能源獲取的方式。這些進展，正在從續航與安全層面，為科技的下一步發展鋪路。 總的來看，今年的CES說明，科技競爭已經進入到了一個硬碰硬的實幹階段。從比拼實用性的機器人，到適應場景的屏幕，再到日常化的健康管理，產品創新都朝著更具體、更貼身的方向發展。而驅動這一切的，是底層算力與電池技術的持續攻堅。未來的競爭，越來越取決於誰能更紮實、更高效地將技術，轉化為普通人觸手可及的產品。現代電視 ・ 14 小時前
三星三折疊屏手機美國售價2899美元 將於1月30日上市
Photographer: /Bloomberg 【彭博】-- 三星電子宣布，首款三折疊屏智慧手機Galaxy Z TriFold將於1月30日在美國上市銷售，售價為2,899美元。這一價格大幅高於美國市場上的任何其他智慧手機。三星自家的Galaxy Z Fold 7（僅有一處可折疊而非兩處）零售價為2,000 美元，和蘋果頂配版iPhone 17 Pro Max（2TB存儲空間）售價一樣三星將僅通過其官網和三星體驗店銷售TriFold，這意味著包括Verizon、T-Mobile和AT&T在內的移動運營商合作夥伴將不會直接提供該設備。TriFold展開後可變成一台10英吋的大平板電腦，最薄處僅為3.9毫米，其折疊壽命為20萬次。據三星介紹，美國版將配備512GB 存儲空間，且僅有黑色可選。該機型最初於12月2日在韓國開售，價格為359萬韓元（當時約合2,450 美元）。這款手機的厚度和重量是其主要缺點。攝影：克里斯·韋爾奇/ 彭博一些早期評論稱讚了該設備的寬大內屏，認為相比於 Fold 7和谷歌Pixel 10 Pro Fold等常規折疊屏，它能帶來更具沈浸感的電影和視頻娛樂體驗。但Bloomberg ・ 5 小時前
Mox Bank准手機App 買賣比特幣以太坊
渣打（02888）旗下數字銀行Mox Bank推出加密貨幣交易服務，符合風險評估的合資格客戶可以在手機應用程式，以美元買賣比特幣（BTC）及以太幣（ETH）。該行成為繼眾安銀行（ZA Bank）之後，第二間可以讓客戶買賣現貨虛擬資產的數字銀行。 夥HashKey確保交易安全 Mox Bank獲升級一號牌，可透過綜合賬戶為客戶提供虛擬資產交易服務。該行網站顯示，銀行級加密貨幣交易正式上線，與託管機構HashKey合作，確保專業級的交易執行和資產安全保障。 眾安銀行於2024年11月推出加密貨幣交易服務，現時用戶透過ZA Bank App，可以用港元或美元交易比特幣、以太幣、Avalanche（AVAX）、Chainlink（LINK）及Solana（SOL）。信報財經新聞 ・ 1 小時前
亞信科技(01675)與ABB機器人聯合發起具身智能實驗室
亞信科技(01675)宣佈，於2026年1月25日舉行亞信科技與ABB機器人聯合發起的「具身智能實驗室」成立儀式，標誌著亞信科技與ABB機器人在Physical AI（物理AI）領域的戰略合作邁入實質性落地階段。阿里雲、英偉達/NVIDIA(NVDA.US)出席儀式，將為實驗室建設提供深度技術支撐。實驗室將整合亞信科技在AI應用、5G-A通信技術和網絡安全等方面的領先優勢，ABB機器人在機器人控制方面的領先優勢，基於阿里雲的視覺—語言—動作(VLA)大模型和英偉達的仿真平台，聚焦工業仿真、Physical AI等前沿方向，着力突破智能體在複雜真實場景中的感知、決策與執行能力瓶頸，構建「技術研發—成果轉化 —產業落地」的全鏈條創新體系，多方協作全面加速Physical AI在製造業的落地應用。 (CW)infocast ・ 1 天前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 14 小時前
珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊 母發現惜太遲
土瓜灣有學童輕生。昨日(25日)晚上約11時半，警方接獲一名女子報案，指其12歲兒子在美景街36號安福大廈寓所內上吊。救援人員到場前，男童已被解下，但陷入昏迷，救護車將男童送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，案件列「自殺」跟進。其死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥 小兒子圓臉融化粉絲
近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。姊妹淘 ・ 1 天前
宣萱大談電視台歲月辛酸史 揭與張家輝合作真面目：第一次拍完拔頭套就走
宣萱近因《尋秦記》電影版大熱，上映日即破香港電影及華語電影開畫日最高票房記錄。在公眾眼中宣萱跟古天樂螢幕CP大受觀迎，而宣萱在葉念琛主導的YouTube 頻道《Meaningful》擔任《琛導Casting》嘉賓，更透露更多不同合作拍檔的幕後趣聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 1 天前