荃灣食店「禁示嘔吐」告示惹熱議 網民：背後應該又係一個悽慘嘅故事

近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享一次荃灣用餐經歷，指自己在海壩街近路德圍一帶某冰室食晚飯，出品質素不俗，但真正吸引他注意的，卻是一張貼在店內告示。樓主形容自己一邊食飯一邊忍不住偷笑，同時亦感嘆前線員工其實相當為難，由於告示內容相當直白告示內容相當直白，帖文隨即引起網民熱烈討論。

冰室張貼「禁示嘔吐」告示？

從樓主上載的相片可見，該店張貼的「禁止」告示清楚寫明「不可在店內隨便嘔吐」、「不可在店內屎尿不受控」，更列明「屙出嚟清潔費 $500」。告示還加上兩行細字：「求求！我哋唔想再抹屎尿抹嘔吐物！控制自己」、「特別啲家長強硬餵小朋友」。據了解，涉事食肆為新記冰室。帖文引起網民熱原討論，當中有人分享親眼見過有家長強迫小朋友進食，結果小朋友當場嘔吐，家長卻若無其事埋單離開，令清潔善後全落在員工身上。

該冰室貼出的「禁止」告示

告示貼在收銀枱附近的當眼處

網民反應兩極

「禁止」告示相當吸睛，不少人力撐冰室做法，認為這類情況確實令前線員工為難，「這2項禁止，正常人都不在這麼做吧」、「呢張野背後應該又係一個悽慘嘅故事」。但亦有另一派網民提出質疑，認為嘔吐或失控未必完全由顧客造成，「其實有時候，嘔，山洪暴發，唔係控制到。」「但點解咁多人係佢鋪頭屙嘔」、「食到嘔，會唔會有可能同間舖頭有關？」。雖然該店貼出如此明確的告示的做法未必得到所有人認同，但至少引起了食客對於飲食業前線員工處境的關注與討論。

不少人力撐冰室做法

不少人力撐冰室做法

不少人力撐冰室做法

另一派網民提出質疑

另一派網民提出質疑

