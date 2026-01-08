福井縣知事涉性騷擾辭職 調查報告：多次觸摸下屬身體 曾發送千條性騷擾訊息｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】日本福井縣知事杉本達治早前爆出涉性騷擾，其後宣布辭職。由福井縣政府指派的三名律師去年9月展開調查，周三（7 日）發表調查報告，指杉本達治出任公職的 20 年間曾多次性騷擾下屬，包括觸摸女性下屬的身體、發送約一千條性騷擾訊息等，報告形容令「受害者的感受極其強烈」。

20 年間多次性騷擾

福井縣政府指派三名律師組成獨立調查團隊，調查結果指出，63 歲的前知事杉本達治在約 20 年間，多次對女性下屬作出性騷擾，早於 2019 年首次當選知事已有相關行為。報告顯示，杉本向至少 4 名女性職員發送約1,000 條帶有性暗示的訊息，內容包括「我想吻你」、「我忍不住想抱抱你」，並警告對方保密，不可向他人透露，「把秘密帶進墳墓」。

報告批政府高官對舉報不作為

調查同時確認，杉本曾在社交場合對女性下屬作出不當肢體接觸，包括將手伸入對方裙內觸碰臀部，及在沙發上貼近而坐，觸碰大腿。報告指出，相關行為可能觸及反跟蹤法例，或構成非自願猥褻罪行，報告並批評，部分政府高級官員在接獲舉報後不作為，或做出不恰當回應。

報告提到，杉本承認曾發送有關訊息，解釋稱對收件人抱有「好感」，並因飲酒，「變得粗心大意」，但他否認曾作出猥褻行為，稱對相關指控「完全沒有印象」。

報告公佈後，杉本在一份聲明中表示，表示尊重調查結果及評估，並再次向受害人致歉，但為保障受害人私隱，不會再召開記者會作進一步回應。

來源：每日新聞

