福原愛離婚近況曝 穿搭照粉絲不認：刪了吧

▲福原愛（如圖）離婚江宏傑後近況曝光，她在社群曬出穿搭照，卻被粉絲回應：「刪了吧。」（圖／福原愛小紅書）

[NOWnews今日新聞] 日本前日本國手福原愛和台灣桌球國手江宏傑於2021年離婚，女方在分開後返回日本，並且開始在中國、日本兩地跑經營自媒體，近日她在小紅書曬出自己的穿搭照，不過卻有許多粉絲回應表示認不出來，「不像刪了吧！」

福原愛、江宏傑離婚 她日、中兩地討生活

福原愛和江宏傑這對桌球鴛鴦於2016年結婚，婚後女方隨男方移居台灣，並在2017、2019年陸續生下一對兒女。不過兩人的婚姻卻在2021年生變，福原愛被報導婚內約會其他男性，有出軌嫌疑，同年7月，雙方發佈共同聲明宣布，「已經結束彼此的婚姻關係」、「會共同監護二位孩子。」

福原愛和江宏傑離婚後就回到日本居住，同時開始在中國社群平台經營自媒體，常常在小紅書分享日常穿搭，中國、日本兩地的生活日常等，甚至曾被目擊拋開包袱在街頭拍攝搞笑短片，和過去的國手形象比較起來可是相差甚大。

▲江宏傑、福原愛一家四口昔日生活美滿。（圖／江宏傑FB）

▲福原愛離婚後經營起了中國社群軟體。（圖／福原愛微博）

福原愛社群自嘲撞臉：不像刪了吧

近日福原愛在小紅書上傳了自己穿著運動服的照片，寫下自己在東京街頭散步時，被許多路人誇獎長得很像福原愛，「有人說我長得像福原愛不像刪了。」而這句「不像刪了」是近期中國流行語，意指「如果不像對方，就把照片刪了」，時常用來自嘲撞臉名人，被誇獎長得像福原愛讓她哭笑不得，因此放出照片來讓網友評評理，有趣發言瞬間引起熱議。

貼文曝光後，許多粉絲也逗趣回應福原愛，「哇塞！你真的很像福原愛」、「還以為是本人呢」、「還真像」、「不像，刪了吧」、「很像，可以假裝福原愛一起合照嗎？」、「比本人更勝一籌」、「官方玩哏最為致命！」

資料來源：福原愛小紅書

