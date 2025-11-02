Alpha世代流行語67全球爆紅 獲選年度詞彙
福原愛離婚近況曝 穿搭照粉絲不認：刪了吧
[NOWnews今日新聞] 日本前日本國手福原愛和台灣桌球國手江宏傑於2021年離婚，女方在分開後返回日本，並且開始在中國、日本兩地跑經營自媒體，近日她在小紅書曬出自己的穿搭照，不過卻有許多粉絲回應表示認不出來，「不像刪了吧！」
福原愛、江宏傑離婚 她日、中兩地討生活
福原愛和江宏傑這對桌球鴛鴦於2016年結婚，婚後女方隨男方移居台灣，並在2017、2019年陸續生下一對兒女。不過兩人的婚姻卻在2021年生變，福原愛被報導婚內約會其他男性，有出軌嫌疑，同年7月，雙方發佈共同聲明宣布，「已經結束彼此的婚姻關係」、「會共同監護二位孩子。」
福原愛和江宏傑離婚後就回到日本居住，同時開始在中國社群平台經營自媒體，常常在小紅書分享日常穿搭，中國、日本兩地的生活日常等，甚至曾被目擊拋開包袱在街頭拍攝搞笑短片，和過去的國手形象比較起來可是相差甚大。
福原愛社群自嘲撞臉：不像刪了吧
近日福原愛在小紅書上傳了自己穿著運動服的照片，寫下自己在東京街頭散步時，被許多路人誇獎長得很像福原愛，「有人說我長得像福原愛不像刪了。」而這句「不像刪了」是近期中國流行語，意指「如果不像對方，就把照片刪了」，時常用來自嘲撞臉名人，被誇獎長得像福原愛讓她哭笑不得，因此放出照片來讓網友評評理，有趣發言瞬間引起熱議。
貼文曝光後，許多粉絲也逗趣回應福原愛，「哇塞！你真的很像福原愛」、「還以為是本人呢」、「還真像」、「不像，刪了吧」、「很像，可以假裝福原愛一起合照嗎？」、「比本人更勝一籌」、「官方玩哏最為致命！」
資料來源：福原愛小紅書
更多 NOWnews 今日新聞 報導
福原愛離婚江宏傑4年！罕提夫妻關係「像桌球混雙」 8個字疑暗酸
江宏傑離婚福原愛4年！認「有喜歡的人」竟是啦啦隊員：最可愛的
江宏傑親姊遭批害福原愛離婚！被冠「妖怪大姑」 她生日罕發近況
其他人也在看
蔡思貝傳將約滿離開無綫 孖《中年》歌手飛美國開騷自救
【on.cc東網專訊】視后蔡思貝近年工作量銳減，只客串拍周星馳的電影《女足》（暫名），在無綫的工作着實不多，明顯不受重用，甚至疑似被公司「雪藏」。之前有傳思貝滿約後會離巢，加上新劇《飛常日誌2》拍攝得如火如荼，上輯的馬國明、高海寧都在拍攝中，但曾表示會再參與今輯東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
64歲蔡楓華激罕重提「剎那光輝」事件 爆有下句是祝福張國榮 曾遭某歌星拳毆
綽號「紅唇王子」、現年64歲的歌手蔡楓華，八十年代憑《倩影》、《絕對空虛》等多首金曲走紅，早前罕有接受文雋的YouTube頻道《講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》訪問時重提往事...Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
馮淬帆逝世 ｜演《精裝追女仔》堅哥深入民心 曾與汪明荃有段情 用生果取代粗口字對白成經典
資深影視人馮淬帆逝世，享年81歲。人稱「緊哥」嘅馮淬帆80年代拍過唔少喜劇而為人認識，但馮其實同時仲係導演，執導時工作態度極為認真，而且對電影恩師楚原深深感激，幕前幕後反差相當大。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
馮淬帆離世︱任達華嘆業界損失 夏雨遺憾未能見最後一面
【on.cc東網專訊】資深藝人馮淬帆離世，好友夏雨表示：「馮淬帆是我最好的朋友之一。我們相交超過大半個世紀。我每次到台灣都會與他相聚，今年中到台與他聯絡才知道他因肺炎入院留醫兩個月，要靠呼吸機協助呼吸，遺憾末能見最後一面。他是一個很有堅持很有信念很有才華的人。他東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
沈月化身白蛇 仙氣再升級
【on.cc東網專訊】現年24歲、有最美星二代之稱的沈月，昨日（31日）網晒多張古裝造型照，本身已經靚爆鏡的她，原來古裝造型更加省鏡，可謂宜古宜今，拍得住媽媽邱淑貞後生時。沈月今次於杭州西湖取景，穿起白色古裝服，扮演《白蛇傳》的白素貞，拿着傘子和酒杯，表情動作都東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
澤演@2PM結束愛情長跑 親筆信宣布明春娶圈外女友
【on.cc東網專訊】韓團2PM的36歲成員澤演，過往與圈外女友約會多次被捕獲，今年2月有網民發現他於去年4月在法國巴黎鐵塔下向女友求婚的甜蜜照，澤演單膝下跪送上鮮花，又為女友戴上閃爆鑽戒，兩人臉上流露幸福笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
周深成首位內地歌手登上啟德主場館舉行跨年演唱會 國寶級歌手少年時未變聲曾失自信
2014年參加內地節目《中國好聲音》第三季出道的湖南歌手周深，有內地「國寶級歌手」之稱的他將於2025年12月31日至2026年1月1日在香港啟德主場館舉行《深深的》跨年紀念場，並為其巡迴演唱會香港站場次，也是首位登上啟德主場館舉行跨年演唱會的內地歌手。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
星光背後 ｜陳柏宇曾揚言從不想大紅大紫 ： 在我人生當中，最在乎唔係事業
現年42歲，陳柏宇(Jason)為今年第五首派台歌，首次掛帥有份監製的《不愛無壞》接受《星光背後》專訪。入行19年的Jason曾兩度登上紅館Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
NBA | 勒邦占士變文人 創作萬聖節兒童書
球星出書，多數是自傳。洛杉磯湖人球星勒邦占士卻宣布自己撰寫了一本以萬聖節為主題的兒童書，書名為《Happy Spooky Halloween!》，預定於明年7月出版。Yahoo 體育 ・ 1 天前
網上熱話｜仙氣女警現身蘭桂坊疏導萬聖節人潮 網民：影佢嘅人多過cosplay
萬聖節吸引大批市民在蘭桂坊「扮鬼扮馬」歡度節日，但一名「仙氣女警」則意外吸引大家的眼球，網民指「影佢嘅人多過cosplay」。 網民昨日在社交平台Threads上載影片，一名女警在蘭桂坊疏導人潮時，吸引大批市民駐足拍照，令到女警露出笑容，邊說「行啦，行啦」，又提醒市民小心腳步。旁邊另一名女警就不停大叫「行返落去啦am730 ・ 1 天前
網上熱話｜內地旅客讚大角咀一街道譯名「封神」 神譯名背後有段故？
近年內地旅客來港不再僅是購物，更喜愛城市深度遊，而香港不少街道譯名均十分有特色，引來遊客熱議。近日有網民在小紅書發文，提到位於大角咀的一條名為「詩歌舞街」的街道。該網民直言，香港這麼多條街道，「詩歌舞街」可說是「封神之作」。他稱，sycamore本意是無花果，但中文譯名把其升格了，更能夠保留相近發音。am730 ・ 4 小時前
不用花錢改褲！UNIQLO傳授2招隱藏「褲頭、褲長調整法」零成本解決不合身問題！附必買皮帶推薦
每次買褲子最怕遇到腰圍鬆垮、褲腳長到拖地的情況，穿上身後完全破壞整體造型。面對這些情況，許多人第一反應就是送去修改。其實根本不用那麼麻煩，UNIQLO近期在社交平台上公開了2大「褲頭、褲長調整法」，只需簡單幾步就能讓褲子立刻變得合身！Yahoo Style HK ・ 1 天前
嘉湖山莊女子家中燒炭 友人揭發證當場命殞
【on.cc東網專訊】天水圍有人燒炭亡。今午(2日)12時38分，執法部門接獲一名市民報案，指其一名女友人懷疑在天湖路1號嘉湖山莊樂湖居一單位內企圖自殺。救援人員接報到場，發現姓劉(54歲)女事主倒臥在單位內一房間，旁邊有一盆燒過的炭。事主經人員檢驗後證實已當場on.cc 東網 ・ 5 小時前
港媽「成功爭取」要求濕地公園為蠶豆症孩移除金銀花 網民狂轟行為自私
最近一名港媽在社交網站分享，向漁護署反映濕地公園種植的金銀花，會危及患蠶豆症的孩子。漁護署指為進一步保障訪客安全，濕地公園會移除步道附近的金銀花。 事主在社交網站Threads分享事件，指「成功了，這是媽媽可以為你做的」。根據事主上載的漁護署回覆，署方指根據衞生署及醫院管理局的資料，蠶豆症患者應避免接觸或進食忍冬am730 ・ 1 天前
【大生生活超市】雙11勁賞買 精選零食 $22/2件（即日起至15/11）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，大量零食低至平均 $11/件，包括Bealyke牛奶米餅、日本明治迷你五寶朱古力、Freshnuss有機甘栗 $22/2件，Club朱古力餅、Zottis乳酪、YBC夾心餅 $33/3件！YAHOO著數 ・ 1 天前
輸波輸埋威嚴？熱刺雙將無視領隊法蘭
【Now Sports】熱刺周六於主場被車路士以1:0擊敗，賽後遭球迷狂噓之餘，主帥法蘭更被自己的隊中成員無視，場面極為尷尬。事情發生在比賽結束之後，雲迪芬（Micky van de Ven）和史賓斯（Djed Spence）這對防守組合似乎極為沮喪，一邊抱怨一邊走向球員通道，法蘭（Thomas Frank）迎向他們似乎想要握手並作出安慰，但兩名球員卻無視法蘭，有如陌生人一樣。法蘭當時非常愕然，站在原地怒瞪，但明顯2人都沒有留意，似乎只想離開球場。這個插曲當然被記者看到，問及2人的反應是否合適時，法蘭表示：「我認為這只是小問題之一。雲迪芬和史賓斯已經竭盡所能，在今季的表現亦非常好，所以我明白大家今天會感到沮喪。這只是我們的表達方式有所不同，所以我不認為這是大問題。球隊表現總有起落，要保持一致性很困難，但亦是我選擇像往常一樣去跟球迷揮手的原因。」英國球壇名宿舒利亞（Alan Shearer）認為球員的反應被過度解讀：「我完全明白為何球員們想盡快進入更衣室，他們很尷尬，邊被嘘邊離場，只想進去更衣室再向領隊道歉。儘管法蘭是喜歡向球迷致謝的人，但我理解球員的觀點，因為表現實在太不堪入目，想儘快now.com 體育 ・ 9 小時前
歐巴馬嚴厲批評川普：無法無天、魯莽、充滿惡意、瘋狂
前總統歐巴馬週六在美國兩州助選民主黨州長候選人，批評川普政府政策混亂，並呼籲選民在下週選舉中做出明智選擇。維吉尼亞州與紐澤西州民調顯示民主黨候選人領先共和黨對手。鉅亨網 ・ 1 小時前
【UNIQLO】限定優惠 秋冬單品低至$79（即日起至06/11）
Uniqlo今期限定優惠精選秋冬單品，帶來超輕型羽絨外套、寬版牛仔褲、棉質/彈性9分褲及AIRism棉質長袖！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 天前
網上熱話｜移日港人好心教路 被鬧「呢度係我鄉下，唔識唔好亂教」
旅行時人生路不熟，遇到好心人指點迷津應該是好事。不過，近日一名移日港人分享他好心「教路」，卻被對方指責。 一名移居大阪的港人在社交網站Threads分享近日乘坐地鐵御堂筋線，在月台見到一對年約25歲的香港男女神色徬徨，於是主動問對方需不需要幫忙。該對男女指想到勝尾寺，事主則指「咁你搭呢架車就啱喇！你搭呢架車去到尾am730 ・ 1 天前
葉劉港辦APEC「最後提案」黯然退場 習主席指定深圳共商亞太區發展
國家主席習近平在亞太經合組織東道主交接環節上，宣佈中方將於明年11月在深圳舉辦亞太經合組織峰會，香港特首李家超稱會全力配合。習主席指定深圳為亞太區重要窗口，暫時未有當中的財政部長會議移師香港的消息，意味由葉劉淑儀在棄選前提出的「香港舉辦2026年APEC」的提案可能落空。預計在成功舉辦APEC後，深圳將成為中國的亞太區重心之一，隨著正在開發的香蜜湖「新金融中心」落成，2027年更有可能實現「張五常預言」，成為大灣區龍頭Yahoo財經 ・ 10 小時前