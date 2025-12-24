宏福苑五級火｜情緒支援熱線
福原愛不倫傳聞後再婚懷孕！ 江宏傑和解後橫濱男閃婚！
福原愛不倫傳聞後再婚懷孕！ 江宏傑和解後橫濱男閃婚！
離婚風暴後的低潮陪伴：橫濱男從朋友到老公的意外心動
福原愛和江宏傑2016年結婚，育一兒一女，2021年離婚鬧得沸沸揚揚，撫養權爭到2024年3月15日她開記者會宣布和解，共同親權但監護江方。
那段日子她低調回日本，橫濱男子一路陪走低潮，從朋友變伴侶。她專訪澄清「交往是離婚後2021年底開始」，向雙方家人道歉「造成困擾，對不起」，這坦白讓人鬆口氣。
粉絲留言「愛醬終於找到溫柔港灣」，這年下老公低調不曝光，但被讚「可靠パートナー」。
懷孕喜訊的驚喜瞬間：第三胎日本生產的溫柔不安
挺著孕肚的福原愛，訪談聊「本來沒想再婚，但對方家人鼓勵，才覺得一家人真好」，夏天登記後發現懷孕，「新生命來了，家人多一個，超開心」。
這是她第三胎，前兩在台灣，這次日本生產流程不同，她笑說「連我都困惑，但好期待」。安定期中，預計2026年早春生，粉絲猜「會不會是小桌球天才」。
過去風波的溫柔道歉：不倫傳聞澄清與家人和解的真心話
福原愛沒迴避舊事，「當年報導造成大家困擾，我道歉」，強調交往時序清白，向橫濱男家人和自己家人鞠躬。這誠意讓網友轉粉，「愛醬勇敢面對，尊重」。
從奧運銀牌到離婚低谷，再到新家庭，她像桌球反手，轉守為攻。
新生活的知性期待：從桌球傳奇到媽媽三代的甜蜜預感
福原愛的桌球路從3歲哭哭啼啼到奧運英雄，現在私生活也甜起來，粉絲期待「第三胎生了，會不會全家打桌球」。她的笑容依舊療癒，這波喜訊讓人覺得「愛醬值得幸福」。
Japhub小編有話說
呼，福原愛這再婚懷孕喜訊甜到爆，橫濱男變老公的轉折超浪漫，澄清舊事也超有誠意！第三胎日本生產，期待小桌球寶寶。
下次有你的戀愛小八卦，留言分享，一起祝福愛醬的新家庭吧！
