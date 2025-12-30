福原愛認了「和江宏傑結婚後一直在忍」 多次哭著去工作：是我不夠成熟

福原愛在2016年與台灣前桌球選手江宏傑結婚，婚後定居台灣，先後迎來一女一子。然而，這段外界眼中絕配的跨國婚姻，實際上卻讓她承受不少壓力。她在近期接受日媒《女性SEVEN》專訪，坦言在台灣面臨許多難以適應的事情，其中之一便是無法常常讓媽媽見到孫子，為此內心始終感到歉疚。

回顧當年，福原愛直言：「現在回想起來，是我自己不夠成熟。」她提到，雖然在溝通上感到困難，卻始終沒能好好把自己的想法說出口，「很多時候就這樣放棄了。」從結婚一開始，她就過度在意是否能在對方家人面前表現得完美，「總覺得一定要成為幸福的家庭，卻沒有人可以商量，夫妻關係其實在婚後不久就已經出現裂痕。」

那段時間，福原愛身心狀態逐漸失衡。她透露，曾多次一邊哭一邊去工作，不斷對自己說「再撐一下、再努力一下」，但身體與內心早已發出警訊。身邊的朋友也察覺異狀，擔心地對她說：「現在的愛醬已經變成『忍耐成癮』了。」

福原愛和江宏傑離婚後，今年與日本男友再婚。（圖片來源：臉書 福原愛 Ai Fukuhara）

直到情緒與壓力累積到極限，媽媽前往台灣陪伴、支援她時，福原愛才驚覺自己早已不在正常狀態。她感慨地說，當下才真正體會到媽媽陪伴的重要，也開始反思自己在婚姻中的角色，「不是只要忍就好，我應該更努力把自己的想法和真心，傳達給當時的丈夫和家人。說到底，是我的人際成熟度還不夠。」

這段婚姻帶給她最大的體悟，是「真心溝通」的重要性。福原愛表示，能夠坦率表達、也願意傾聽對方，是婚姻中不可或缺的雙向關係，「如果這件事做不到，不只是婚姻，很多事情都很難順利。」她也提到，在感到困擾或痛苦時，能有人願意慢慢聽自己說話，「那種價值，勝過任何事。」

福原愛的第一段婚姻，曾因在日本與台灣舉辦婚宴、昂貴婚戒等排場而備受矚目。如今她回看當年，只淡淡地說了一句：「那時候真的太愛作夢了。」如今她在日本與新任男友再婚，雖然沒有求婚、沒有結婚戒指，但當她提到想要個紀念物時，對方為她訂製了以誕生石「黃水晶」為材料的戒指，不昂貴卻已足夠讓她感到幸福。

