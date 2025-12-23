福原愛宣布結婚「對象正是橫濱緋聞男」！懷上第3胎：多了新家人非常開心

日本前奧運桌球國手福原愛，近日接受日媒《女性SEVEN》專訪，首度親口證實已低調再婚，且目前正懷上第三胎。她透露，今年夏天已與一名圈外男性完成結婚登記，對方正是過去曾被拍到同行的橫濱男子。對於人生在此時出現重大轉折，她直言，連自己都感到意外。

福原愛在訪問中坦承，當初與對方交往時，並沒有把再婚當成前提，「連我自己也對現況感到很意外……不過，多了一個新生命、新家人，老實說我覺得非常開心。」她形容，能夠在此時迎來新成員，心情相當複雜，既緊張，也帶著期待。

雖然已經是第三次懷孕，但福原愛並未因此感到輕鬆。她提到，身邊不少人會安慰她「第三胎應該沒什麼好緊張的吧」，但實際情況並非如此。這次是她第一次在日本待產與生產，無論醫院制度或流程，都與過去在台灣的經驗差異很大，「讓我感到相當困惑」，許多事情都需要重新適應。

福原愛在今年年中結婚，目前正懷有身孕。（圖片來源：微博 福原愛AiFukuhara）

回顧過去，福原愛於2016年與前夫江宏傑結婚，婚後移居台灣生活，並陸續生下一女一子。兩人於2021年正式離婚，之後因子女監護權問題，歷經長時間的跨國法律程序，直到2024年3月才達成和解。這段期間，她的私生活多次成為外界焦點，也承受不小壓力。

針對過往的爭議，福原愛在專訪中也再次說明，她與現任丈夫是在與江宏傑離婚成立後，於2021年底才正式開始交往。對於當初引發的風波，她表示，仍想向對方家人以及自己的家人致歉，「真的對大家造成了非常大的困擾。」她也提到，之所以選擇出面說明，是希望外界不要誤解，也因為事情牽涉到孩子，覺得有必要親自交代清楚。

報導指出，福原愛是在2025年初夏完成結婚登記，之後不久便確認懷孕。目前已進入穩定階段，正在為即將到來的新生命做準備。她也坦言，面對全新的生活狀態，內心仍在調整，但能感受到家人即將增加的喜悅。

《女性SEVEN》將於12月22日出刊，刊物中也將刊登福原愛長篇專訪，內容涵蓋她對懷孕的心情、日本與台灣生產環境的差異、過去婚姻風波，以及近年生活狀態的轉變。這次選擇親自發聲的她，也希望外界能理解，這是一段經過深思後，才走到現在的決定。

