福原愛5歲就奪桌球冠軍 身價飆漲年入數億

[NOWnews今日新聞] 被稱作「日本國民女兒」的前桌球選手福原愛，出身於桌球世家，自3歲開始打球、5歲就贏得日本全國大賽兒童組冠軍，成為歷史上「最年輕的冠軍」。福原愛從小就接受媽媽的魔鬼訓練，常常邊打球邊哭，淚水交織的練球身影讓人印象深刻。而退役後的福原愛，身價不降反升，成為中國、日本等地廣告商的寵兒，年收入超過數億日圓，然而2021年卻被拍到與一名已婚日本男子在橫濱約會，雙方遭疑「不倫戀」重挫形象，連帶事業也受到影響。

▲福原愛（如圖）從小打桌球，圓嘟嘟的臉頰搭配小小身體，拿起球拍來萌度十足，總是邊打球邊哭，讓她被冠上「愛哭蟲愛醬」的綽號，超萌模樣深植人心。（圖／福原愛微博）

福原愛5歲就奪冠 萌樣獲封「日本國民女兒」

福原愛從小開始接觸桌球，圓嘟嘟的臉頰搭配小小身體，拿起球拍來萌度十足，總是邊打球邊哭，讓她被冠上「愛哭蟲愛醬」的綽號，超萌模樣深植人心，在日本民眾心中像是「國民女兒」般的存在。5歲就奪下日本全國大賽兒童組冠軍的她，11歲就成為日本史上最年輕的國家隊成員，一舉一動備受關注。

福原愛退役後身價飆漲 年收數億超狂

而退役後，福原愛身價不降反升，根據日媒報導，她憑著高人氣成為廣告商爭搶的對象，業界認為福原愛是體育選手出身、形象健康，會是廣告商們最青睞的，而接拍一支廣告的價格至少3千萬日圓，手握十多家廣告合約的她，一年光是拍廣告的收入輕鬆就能超過1億日圓。

然而，2021年福原愛陷入不倫戀疑雲，震驚日本大眾，形象一夕間跌落谷底，收入銳減。福原愛擔任沖繩桌球隊Asutida董事的薪資，傳出每月薪水僅有125萬日圓，跟一般日本上班族差不多，甚至比高階主管的薪資還要低。近幾年她則轉往中國發展，經常在小紅書、微博等社群媒體分享生活。

