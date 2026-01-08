福原遙2026新電影藏淚崩？ 小學一年級出道到扛朝ドラ！

清純笑容永不變！福原遙從まいんちゃん蛻變國民級女優的溫暖軌跡

嗨嗨～日本娛樂圈的各位粉絲們，今天要來聊聊那位從小就散發治癒光芒的女孩兒——福原遙！她可是從「まいんちゃん」時代就俘獲無數人心，長大後更憑著自然演技和親切個性，

成為大家心目中的國民妹妹級女優。2022年朝ドラ女主角一角，讓她的人氣直衝雲霄，現在社群追蹤破百萬，日常分享也超療癒～來，一起走進她的成長故事，保證看完心情大好！

小學一年級就閃耀！まいんちゃん的甜蜜起點

福原遙1998年8月28日出生在埼玉縣，從小就是個活潑可愛的女孩兒。身高160cm，血型A型，左撇子卻能在演出時靈活切換右手，超厲害！

小學一年級就開始子役生活，2009到2013年主演NHK Eテレ的《クッキンアイドル アイ!マイ!まいん!》，飾演元氣滿滿的柊まいん。這個節目結合料理、歌唱和故事，

每天教小朋友做菜的同時，還帶來滿滿歡笑。「まいんちゃん」這個暱稱從此伴隨她，連大人們都變成粉絲！她自己也說，當時學會了很多料理技巧，

現在私下最愛做雜錅飯，簡單又溫暖～這種從小孩視角出發的純真魅力，讓她一出道就站穩腳跟，真的太可愛了對吧？

聲優界大放異彩！プリキュア到ゆるキャン△的多元魅力

子役時期過後，福原遙開始挑戰聲優領域，2017年主演《キラキラ☆プリキュアアラモード》，配音有栖川ひまり／キュアカスタード。那軟軟的聲線配上熱血個性，

完美詮釋角色，粉絲直呼「聽到聲音就療癒」！之後還有《HELLO WORLD》、《かぐや様は告らせたい》等作品，聲音表演越來越細膩。

實寫方面，2020年主演《ゆるキャン△》，飾演獨營少女志摩リン，那種安靜卻堅定的氣質，簡直本色出演～她分享拍攝時真的去露營，學會享受大自然，

私下也愛跳舞和彈吉他，生活多采多姿。從可愛型到內斂型，她總能自然切換，讓人佩服她的可塑性！

朝ドラヒロイン大突破！舞いあがれ!的夢想飛行

2022年，福原遙終於實現兒時夢想，主演NHK晨間劇《舞いあがれ!》，飾演從東大阪走向天空的岩倉舞。2545人競爭中脫穎而出，她感動落淚說「這是運命」！

劇中從害羞女孩到勇敢飛行員的轉變，感動無數觀眾。拍攝期間她學會開飛機模擬器，還到長崎五島列島取景，體驗當地生活。播出後，人氣爆棚，連舊作《まいん!》都重播呢～

2023年主演電影《あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。》，票房大賣，2026年還有續篇《あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。》預定上映！

另外2026年作品包括《正直不動産》電影版和《教場》系列，行程滿檔，未來超亮眼～

社群日常超親切！笑容背後的努力與友情

福原遙的官方X帳號@haruka_staff 有超過165萬追蹤，Instagram @haruka.f.official 則是172萬粉絲，經常po出拍攝花絮、美食照和寵物照，感覺像鄰家姐姐一樣親近～

她愛分享正面能量，像是新年目標或感謝粉絲的貼文，總讓人暖心。私下和廣瀨鈴、中條あやみ、大原優乃等好友超要好，常聚會慶生。2025年底還辦20週年粉絲活動，

親自互動超貼心！雖然忙碌，她仍堅持料理和運動，保持那份從まいんちゃん時代就沒變的清新笑容～這種接地氣的態度，正是她圈粉的秘密武器啊！

Japhub小編有話說

聊完福原遙的軌跡，小編真的被她的堅持和溫柔打動！從小小まいんちゃん，到現在能扛起大製作的女優，每一步都走得穩穩當當，還不忘初心散播快樂。2

026年又有新電影和新劇，等著看她飛得更高～如果你也愛這種治癒系美女，記得關注她的社群哦！Japhub下次再帶來更多日本藝人新鮮事，拜拜啦～✨

