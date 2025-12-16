Trip.com年尾優惠一口價機票$399起
福原遙突然挑戰大河花魁？ 成人轉型野心讓粉絲看傻眼！
廚房節目直接把她捧紅
2009到2013年，她接了NHK那檔《クッキンアイドル アイ！マイ！まいん！》，一個人分飾兩角當超活潑的まいん，教小孩做菜還唱歌跳舞。🍳
她後來笑說那是自己最開心的工作，連做肉糜飯都變成專長。全國小朋友都喊她まいんちゃん，現在X上還有人po舊片：「小時候跟著她學煮菜，長大後廚藝居然真的不錯😂」
青少年時期開始玩時尚
2012年她拿下Pichilemon徵選大獎，直接變專屬模特兒，封面拍了一堆。🌟 這段時間剛好幫她從子役轉型成青少年偶像，2015年進研音事務所後，就認真往演戲跟聲優衝。
從廚房跳到伸展台，這步跨得還挺順的吧？她偶爾在IG翻舊照，粉絲馬上刷：「從可愛小廚娘到時尚少女，成長曲線也太犯規！」
聲優路走得超甜
她小時候就迷《光之美少女》，長大直接當上Cure Custard，2017到2018年配音還唱角色歌。🎤
她說聲優最棒的地方，就是不用管外表年齡，想演什麼就演什麼，跟真人戲完全不一樣。粉絲聽她的聲音都說：「甜到融化，聽完一整天心情都好～」
音樂這條路也沒放棄
2019年她用Sony Music出道，第一張單曲《未完成的光們》就上Oricon前三十，後來幾張單曲跟2022年的首張專輯也都有不錯成績。🎶
YouTube頻道唱歌影片觀看超高，粉絲留言：「遙遙唱歌的時候，聲音溫溫柔柔的，超療癒！」
真人戲終於開竅
2017年Netflix《早安呼叫》當女主角，之後《搖曳露營△》系列演露營女孩，2022到2023年更直接主演晨間劇《舞いあがれ！》，從兩千多人海選殺出。📺 她說自己從小看晨間劇就超想演，考了四次才上，這次終於圓夢，播出後人氣直接爆棚。
2023年獎項拿到手軟
那年她一口氣主演TBS《18/40～兩個人就能圓夢戀愛～》，跟深田恭子演閨蜜，還拿下日刊體育獎。💖
電影《在那綻放的花朵之丘，若能與你重逢》演得讓人哭到不行，2024年順勢拿日本學院獎新人獎。粉絲看完直說：「她的哭戲太真，害我跟著掉眼淚！」
2024年忙到沒空喘氣
去年她超級拼，主演懸疑劇、友情劇，還續演《正直不動産2》那個賣房小可愛。🕵♀ 連電台都主持，粉絲在X感嘆：「遙遙也太強，一年這麼多作品都追不完！」
2025年直接挑戰大河跟月9
今年她第一次進NHK大河劇《べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～》，從第17集演花魁誰袖，跟横浜流星對戲，她說這個角色華麗又複雜，心裡其實滿緊張的。
另外12月還有電影《楓》跟福士蒼汰談失戀療癒，夏天月9《明日はもっと、いい日になる》演兒童福利工作者。
她在首映會說：「演這個失戀女孩，台詞讀完心情像坐雲霄飛車。」粉絲已經在瘋狂倒數：「大河花魁加月9，遙遙這次真的要封后了啦😍」
社群上永遠熱鬧滾滾
IG超過169萬人追蹤，她po工作照、旅行照、自拍，最近穿UGG靴子出席活動超吸睛。📸 官方X也快164K，什麼消息都第一手發。
粉絲俱樂部辦語音問答跟20週年活動，豐洲PIT那場票一開賣就沒了，大家留言：「遙遙的貼文超暖，每次看都心情好～」
出道20年的小驚喜不斷
20週年慶推出限定年賀狀跟商品，粉絲搶翻天。🎉 YouTube兩個頻道加起來觀看破千萬，圈內人說她從少女轉大人總是充滿新鮮感。TikTok上還有人翻唱她的歌，熱度完全不輸當年。
未來還有更多好戲
明年還有《正直不動産》電影版，她說超期待更多挑戰。🎥 粉絲已經開始猜：「會不會開演唱會？還是來亞洲巡迴啊？」
Japhub小編有話說
喂，福原遙這一路看下來，是不是超像在追一部超長的成長劇？從大家心目中的まいんちゃん，一步步變成能駕馭花魁跟月9的多面女優，真的讓人佩服得五體投地。
她的笑容還是那麼治癒，但演技卻越來越有層次。粉絲們，趕快把新劇新電影排進行程吧，
說不定哪天她就帶著大河的氣勢來台灣，讓我們現場感受那股透明又堅定的力量～一起尖叫迎接下一個高潮啦！
