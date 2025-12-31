宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
日本旅遊｜福岡機場國際航廈全新商店區開幕！歷時3年翻新正式完成，6間品牌九州初登場＋扭蛋世界
福岡國際機場國際航廈自2022年起開始進行改建工程，隨著12月5日全新商店區開幕、以及12月20日登機候機室改裝完成，意味住長達3年的大改造正式收爐！最新落成的商店區位於出境檢查大堂附近，匯集13間店舖，當中6間為九州初登場，有齊從食品手信、傳統工藝品、角色造型雜貨、服飾、家電等一應俱全，返港前可以最後衝刺購物！
全新商店區開幕 6間品牌九州初登場
福岡國際機場國際航廈全新商店區位於出境檢查大堂附近，過完關立即可以行逛，共設13間店舖，6間九州初登場店舖包括可透過網路預約商品的Air BicCamera、主打玩偶及扭蛋的MOOOSH SQUISHY、大賣角色雜貨的ENSKY、出售日式雜貨的天正堂 TENSHODO、東京必買手信品牌Butter Butler、主打美食及酒類的「更多NIPPON！」；其他品牌還有HAKATAORI SANUI、伊東屋、Uniqlo、XXOCOA、宗家源吉兆庵、BUTTER&bee 及7-11，齊集食品手信、傳統工藝品、角色造型雜貨、服飾、家電等產品。同時1樓出境大堂亦加入「Gacha World」，以「和」為主題，設計融入福岡特有的名產及觀光物，提供約500個以上扭蛋選擇，扭蛋迷要注意！
歷時3年翻新正式告一段落
歷時3年的改建工程，隨住登機候機室於12月20日改裝完成，正式告一段落。今次整個工程包括設施擴建、導入自助行李託運等先進設備、強化購物與餐飲機能等措施，讓航廈全面升級，讓旅客更加舒適便利，下次飛福岡記得預留時間參觀吧。
福岡機場完成翻新擴建！一網打盡九洲特色美食 免稅店擴充4倍、雲集國際及日本名店
日本酒店｜福岡酒店15大推介！人均$225.5起 多人房型/坐擁海景、鄰近日本百大海灘
