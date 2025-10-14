福岡酒店優惠｜天神光芒酒店7折優惠 ！2大1小人均$397.3起 頂樓Sky Spa歎露天溫泉、步行即達天神區中心地帶

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

日本酒店優惠｜福岡天神光芒酒店住宿7折優惠 2大1小人均$397.3起！頂樓Sky Spa歎露天溫泉、步行即達天神區中心地帶

去福岡旅行揀酒店住宿，必選博多或天神區，交通方便之餘，更匯集眾多旅遊景點、購物點以及餐廳於一地，作為旅客絕對是最佳選擇。位於天神地鐵站附近的福岡天神光芒酒店（Candeo Hotels Fukuoka Tenjin），集以上兩個優點於一身，多年來都是旅客熱門住宿選項之一，重點是房價親民，現Trip.com更有推出7折優惠，2位大人連1位小童入住高級雙床房，人均只需$397.3起，有計劃去福岡旅行的朋友，快捉緊折扣優惠！

天神核心位置 交通零煩惱

酒店位於福岡市中心，距離福岡機場地鐵僅20分鐘車程，步行僅5至10分鐘即可抵達天神南站或天神地鐵站，想前往旅遊熱點博多站亦只是一站之隔。本身天神區就是熱門景點之一，環繞Mitsukoshi、Parco等商場和餐廳，附近有大型購物中心運河城博多、吉神社、天神地下街等，逛街shopping、美食餐廳一應俱全！

福岡天神光芒酒店位於福岡市中心，距離福岡機場地鐵僅20分鐘車程，步行僅5至10分鐘即可抵達天神南站或天神地鐵站。（圖片來源：Trip.com）

酒店設計走現代簡約路線。（圖片來源：Trip.com）

露天浸溫泉放鬆首選

酒店設計走現代簡約路線，房間以柔和色調為主，酒店提供多種房型，包括標準雙人房、高級雙人房、行政客房等，部分房間可享城市景。房間內部乾淨俐落，浴室提供免費洗浴用品，有些房型甚至有浴缸或淋浴選擇，整體裝潢不浮誇，注重實用感。另外，酒店最大亮點之一，是頂樓的Sky Spa露天溫泉，可以讓住客在都市景觀中浸溫泉，冬季入住享用特別適合！

高級雙床房（圖片來源：Trip.com）

標準雙人房（圖片來源：Trip.com）

頂樓Sky Spa露天溫泉（圖片來源：Trip.com）

住客可額外加多約港幣$85享用自助早餐。（圖片來源：Trip.com）

2大1小入住高級雙床房 人均$397.3起！

如果大家正計劃福岡之旅，就要捉緊Trip.com的7折住宿優惠。Yahoo購物專員幫大家睇過房價，以10月底入住一間高級雙床房為例，2位成人入住酒店1晚低至$1,150，人均$575起，與家人入住、2位成人及1位12歲以下兒童入住的話，房價只需1,192起，人均更低至$397.3，即可享受超方便住宿位置，及頂樓的Sky Spa浸溫泉，價錢相當抵買！優惠隨時額滿即止，快捉緊限時優惠！

福岡天神光芒酒店（Candeo Hotels Fukuoka Tenjin）

10月最平房價：$1,150起/2人，人均$575起；$1,192起/2大1小，人均$$397.3起

10月底入住一間高級雙床房為例，2位成人入住酒店1晚低至$1,150，人均$575起。（圖片來源：Trip.com）

2位成人及1位12歲以下兒童入住的話，房價只需1,192起，人均更低至$397.3。（圖片來源：Trip.com）

福岡天神光芒酒店（Candeo Hotels Fukuoka Tenjin）

地址：福岡縣福岡市中央區渡邊通5-14-5（地圖）

入住時間：3pm

退房時間：11am

交通：從地鐵空港線天神站步行約9分鐘

