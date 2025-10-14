港大揭數百宗懷疑假學歷入讀申請
福岡酒店優惠｜天神光芒酒店7折優惠 ！2大1小人均$397.3起 頂樓Sky Spa歎露天溫泉、步行即達天神區中心地帶
去福岡旅行揀酒店住宿，必選博多或天神區，交通方便之餘，更匯集眾多旅遊景點、購物點以及餐廳於一地，作為旅客絕對是最佳選擇。位於天神地鐵站附近的福岡天神光芒酒店（Candeo Hotels Fukuoka Tenjin），集以上兩個優點於一身，多年來都是旅客熱門住宿選項之一，重點是房價親民，現Trip.com更有推出7折優惠，2位大人連1位小童入住高級雙床房，人均只需$397.3起，有計劃去福岡旅行的朋友，快捉緊折扣優惠！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
天神核心位置 交通零煩惱
酒店位於福岡市中心，距離福岡機場地鐵僅20分鐘車程，步行僅5至10分鐘即可抵達天神南站或天神地鐵站，想前往旅遊熱點博多站亦只是一站之隔。本身天神區就是熱門景點之一，環繞Mitsukoshi、Parco等商場和餐廳，附近有大型購物中心運河城博多、吉神社、天神地下街等，逛街shopping、美食餐廳一應俱全！
露天浸溫泉放鬆首選
酒店設計走現代簡約路線，房間以柔和色調為主，酒店提供多種房型，包括標準雙人房、高級雙人房、行政客房等，部分房間可享城市景。房間內部乾淨俐落，浴室提供免費洗浴用品，有些房型甚至有浴缸或淋浴選擇，整體裝潢不浮誇，注重實用感。另外，酒店最大亮點之一，是頂樓的Sky Spa露天溫泉，可以讓住客在都市景觀中浸溫泉，冬季入住享用特別適合！
2大1小入住高級雙床房 人均$397.3起！
如果大家正計劃福岡之旅，就要捉緊Trip.com的7折住宿優惠。Yahoo購物專員幫大家睇過房價，以10月底入住一間高級雙床房為例，2位成人入住酒店1晚低至$1,150，人均$575起，與家人入住、2位成人及1位12歲以下兒童入住的話，房價只需1,192起，人均更低至$397.3，即可享受超方便住宿位置，及頂樓的Sky Spa浸溫泉，價錢相當抵買！優惠隨時額滿即止，快捉緊限時優惠！
福岡天神光芒酒店（Candeo Hotels Fukuoka Tenjin）
10月最平房價：$1,150起/2人，人均$575起；$1,192起/2大1小，人均$$397.3起
福岡天神光芒酒店（Candeo Hotels Fukuoka Tenjin）
地址：福岡縣福岡市中央區渡邊通5-14-5（地圖）
入住時間：3pm
退房時間：11am
交通：從地鐵空港線天神站步行約9分鐘
更多相關文章：
日本旅遊｜北海道「蟹本家」免排隊、免日文、免日本電話預約攻略！適用於仙台/名古屋/福岡分店
快閃福岡3日2夜行程推介！森林主題teamLab/Sanrio互動公園/$96無限時歎岩盤浴
福岡新酒店紅葉季人均$225.5起！九州首間Ritz‑Carlton/俯瞰博多灣海景/天神站直達 福岡住哪區好？
日本酒店｜福岡酒店15大推介！人均$225.5起 多人房型/坐擁海景、鄰近日本百大海灘
福岡機場完成翻新擴建！一網打盡九洲特色美食 免稅店擴充4倍、雲集國際及日本名店
日本旅遊｜日本全國新稅制攻略！一文睇清購物退稅新制、福岡機場稅加價、多縣市改宿泊稅
日本酒店優惠｜京都酒店每晚低至$499！鄰近京都站、最新teamLab 免轉車到嵐山賞楓睇燈
關西絕景溫泉推介5選！和歌山/京都/兵庫/滋賀 被大海環抱海島旅宿、無邊際浴池看滿天星斗、大擦頂級松葉蟹
京都好去處｜京都嵐山花燈路10月浪漫回歸！竹編燈籠點亮竹林小徑 每位$426起 大阪出發、同遊奈良
京都自由行｜teamLab最新常設藝術館今年10月進駐京都！日本首次公開作品＋全新創作一同亮相
京都手信人氣必買推介2025！抹茶豆乳年輪蛋糕/Le Labo城市限定香水/開化堂茶葉罐
其他人也在看
日劇女王米倉涼子涉毒風暴！愛巢藏違禁品的駭人黑歷史曝光！
哎喲，誰能想到，日本日劇天后米倉涼子，46歲的《派遣女醫X》女王，本來該在螢幕上救人，結果自家變成警方搜查現場！😱 2025年8月20日晚6點半，厚生勞動省關東信越厚生局毒品取締部突襲她東京愛巢，挖出違反《毒品取締法》的藥物和器具。Japhub日本集合 ・ 15 小時前
北海道酒店優惠｜札幌京阪酒店一口價$99！近JR札幌站、步行可到多個景點、評分高
Trip.com於即日起至11月2日推出「暢遊日本」優惠活動，限時發售低至$99起的一口價酒店，繼10月9日推出京都八條都酒店後，10月16日晚上9點推出札幌京阪酒店每晚$99優惠，除開人均$49.5。酒店距離JR札幌站只有約5分鐘步程，機場搭電車直出JR札幌站只需約40分鐘，步行可到多個熱門景點，夠晒方便，即睇內文介紹優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
蠟樣芽孢桿菌｜巨樹牌麻油辣腐乳緊急回收！超標0.8倍 食安中心警告停止食用
食物環境衞生署食物安全中心於13日公佈，從灣仔一間超級市場抽取的「巨樹牌麻油辣腐乳」樣本被檢出每克含有18萬個蠟樣芽孢桿菌，較現行《食品微生物含量指引》標準超出 0.8倍。食安中心指，即食食品如每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌，已屬不合格水平。Yahoo Food ・ 19 小時前
珍惜生命｜火炭御龍山男子家中上吊 胞弟揭發惜太遲
火炭御龍山發生上吊自殺案。 今日（14日）下午12時56分，一名55歲男子於火炭樂景街28號御龍山一個單位內上吊，其胞弟發現後連忙報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，發現男子已經陷入昏迷，由救護車將他送往沙田威爾斯親王醫院搶救，可惜最終不治。警方正在調查其尋死原因。am730 ・ 12 小時前
時事全方位｜關稅戰對商界影響(二)
【Now新聞台】題目：關稅戰對商界影響特朗普宣布下月對中國貨加徵百分之100關稅，面對貿易戰反反覆覆，不少港商已將生意轉移到東盟和歐洲，是否能減低損失？物流業又如何應對？嘉賓：香港中小型企業聯合會主席鄭仲邦香港運輸物流學會物流政策委員會主席于承忠 now.com 影音新聞 ・ 13 小時前
札幌酒店優惠｜札幌京阪酒店每晚低至$99！還可免費歎溫泉 鄰近JR札幌站、交通購物超方便
想去北海道賞雪、泡湯、Shopping，但又怕住宿太貴？Trip.com 為慶祝8周年，推出限時一口價優惠，札幌京阪酒店每晚只需$99，10月16日9pm準時開搶，原價隨時需要約二千港元，現在超筍價，數量有限，手快有手慢冇！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
美國經濟差到點？眾籌開飯趨普遍
GoFundMe總裁Tim Cadogan在Yahoo財經節目中表示，在眾籌平台近期其中一個熱門用途是購買超市雜貨：「已出現了幾個，雖然十分傷感，而且我們見到這個情況愈來愈普遍。」Yahoo財經 ・ 11 小時前
香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家
近年越來越多餐廳都會提供「畫碟甜品」服務，但大多以簡單線條為主。近日有數間餐廳就因為畫功太強而在社交平台爆紅，更被網民笑稱是「被甜品耽誤的畫家」！各位畫師以驚人技巧在甜品碟上神還原卡通人物、動畫角色甚至人像，打卡一流。除了甜品的外觀滿分，餐廳本身的料理亦相當高質，絕對是慶生、拍拖或紀念日必去。以下為你精選4間人氣「畫碟甜品」餐廳，無論想打卡或製造驚喜，都值得收藏！Yahoo Food ・ 1 天前
新宿車站真的超像迷宮！新宿讓人超驚訝的5大印象
同時擁有繁華歡樂街與商辦大樓的新宿，是日本數一數二的熱鬧城區，和澀谷、池袋同為東京三大副都心，吸引非常多觀光客造訪踩點。這次我們訪問了實際到訪過新宿的外國人，關於他們對於新宿的印象以及好玩的見聞趣事，來看看究竟新宿有哪些地方讓外國人們驚艷稱奇吧！ （本文以下內容為受訪者的個人意見） 首圖：Mr. James Kelley / Shutterstock.comLIVE JAPAN ・ 18 小時前
涉向順豐職員行賄37萬助出貨 電子煙網店老闆夫婦等8人今提堂
非法銷售電子煙集團涉賄賂速遞公司職員，協助運送電子煙產品予客戶，涉案賄款約37萬元，廉署早前行動中拘捕8人，經深入調查並徵詢法律意見後，昨落案起訴集團主腦及物流公司職員，各被告獲廉署准予保釋，案件今日在東區裁判法院提訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。 8名被告分別為電子煙網店經營者張維艇(41歲)、其妻陳am730 ・ 23 小時前
蜜雪賣啤酒｜蜜雪踩過界賣啤酒 最平每杯5.9人仔 門市冇位坐只能外賣
內地茶飲界「平價巨頭」蜜雪冰城（2097）宣佈踩過界，以2.97億元（人民幣，下同）收購鮮啤福鹿家53%股權，...BossMind ・ 9 小時前
「打字習慣」意外暴露真實年齡？90後、Z世代「打字手勢＋輸入法」年代差異大公開
誰能想到單純的打字手勢以及中文輸入法也能透露你的年齡？手機鍵盤似乎成為了現代人的年代分界線。有人用單手飛快滑動，有人仍堅持雙手並用，也有人乾脆靠語音輸入打字。別小看你的打字方式，它其實是揭開你年齡秘密的小線索！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
2025最值得入手的 5 款秋冬身體保養推薦！告別乾燥粗糙，柔嫩肌膚這樣養
1.凡士林身體乳推薦：DINOTAENG 萌系聯名，柔潤守護乾燥肌開架最強身體乳品牌，擁有 150 多年歷史的世界經典修護品牌凡士林，以簡單有感配方，致力於解決肌膚乾燥問題。2025 年冬季，凡士林首次攜手超人氣療癒 IP 「DINOTAENG」，推出冬日限定療癒組包。這對「陪伴守護系」的...styletc ・ 12 小時前
20+女生「真愛精華」Top 3！黛珂小紫瓶、資生堂小紅瓶、克蘭詩黃金雙萃妳選誰？
黛珂小紫瓶：一滴把修護打滿，前導力也很給力小紫瓶會紅不是沒原因，它靠的就是黛珂獨家的「超微導美肌晶球」技術！每滴精華裡都藏著上兆顆微米晶球，能快速鑽進角質層，把修護能量一點一點釋放出來，讓肌膚不只短暫透亮，而是從乾燥、暗沉到彈力下滑、細紋、毛孔粗大都能逐...styletc ・ 13 小時前
鴻福堂優惠券突發加$1多一張！最平$8.5入手燒賣/涼茶/自家湯/健康餐
香港人出名繁忙，不少打工仔都無空閒時間去煲湯及煲涼茶，而坊間一些現成的即飲湯包就成為各位都市的人恩物！9月4日晚上9點，鴻福堂在Klook推出電子兌換券低至52折優惠，當中不少套票都有平，包括燒賣折後最平每張只需$8.25即可入手，非常划算！而自家湯電子禮券有55折、自家涼茶電子兌換券55折優惠。此外，最近大熱的健康餐原價$60，今次17折後低至$10即可搶到！禮券的使用期去到10月31日，趁平買定幾套慢慢食都得！Yahoo Food ・ 12 小時前
「泡完溫泉要喝什麼」第一名不是牛奶？實際訪問20位日本人的結果揭曉！
日本人不分男女老少都超愛泡溫泉，並且在日本動畫與漫畫裡，常常會出現泡完溫泉之後馬上拿一杯牛奶來喝的場景，但是為什麼泡完溫泉就一定要喝牛奶呢？ 今天LIVE JAPAN為了解決「到底日本人泡完溫泉都會喝什麼？」的疑問，訪問了20位日本人並詢問「泡完溫泉想喝的東西」之後，整理出了許多相關的回答，大家覺得泡完溫泉痛快的流完一身汗之後「想大口大口喝！」的飲品是什麼呢？趕快來看看吧！LIVE JAPAN ・ 20 小時前
189公分天王負債與榮耀之謎！ 熟男影帝阿部寬的秘密人生！
說到日本演藝圈的超級大咖，阿部寬絕對是那個讓人又敬又愛的傳奇！這位1964年6月22日出生於橫濱的61歲大叔（截至2025年10月），189公分的超模身高加上南歐風帥臉，簡直天生就是明星料！🌟Japhub日本集合 ・ 15 小時前
週末免費參觀三育書院、東華義莊、聖士提反書院！即睇「古蹟週遊樂」導賞團2025報名詳情
週末想與家人、伴侶、朋友找個好去處，但又諗唔到有咩地方可以去？留港深度遊或者會是其中一個選擇。文物保育專員辦事處精心策劃了2025「古蹟週遊樂」，每月都有不同歷史建築免費導賞團，如果想深度探索香港隱秘歷史寶藏的話，就趕快報名啦！活動快將截止報名，而導賞團需網上報名，如報名人數超出名額，將以抽籤形式選出參加者。即睇內文了解詳情！YAHOO著數 ・ 16 小時前
《風林火山》高圓圓45歲減齡穿搭8公式！身上最多三色，靠「這些配件」駕馭極簡風
今年45歲的高圓圓，一直是許多人心中「氣質女神」的代表，最令人驚訝的是，她的狀態完全看不出年紀。近期她更與金城武合作主演電影《風林火山》，在坎城影展「午夜展映」單元亮相，話題度再度攀升。她的穿搭並不靠繁複堆疊，而是以簡單配色、俐落線條和恰到好處的配件，讓極簡風格散發年輕感。秘訣其實很簡單：全身顏色控制在三色以內，再藉由墨鏡、包款或珠寶首飾點綴，讓極簡不至於單調，反而更顯精緻。bella儂儂 ・ 13 小時前
泰國將徵收旅遊稅！陸空收費大不同 泰國觀光部：未來4個月內正式實施
計劃去泰國旅遊的大家要留意了！泰國觀光暨體育部近日確認，備受關注的旅遊稅政策將在未來四個月內正式實施。這項措施雖早於2023年已獲內閣批准，但因各種技術問題及對旅客觀感的顧慮而延宕近兩年。新任旅遊及體育部長坦言，額外收費可能會引起旅客反彈，但強調這筆費用極其重要，徵收所得將專用於為入境旅客購買保險，以及提升泰國的旅遊基礎建設與設施。Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前