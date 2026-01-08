福岡甜王士多啤梨「失蹤」？品種登記期限已過！香港數量大減原來因為… 仲有咩日本士多啤梨好食？

福岡士多啤梨名物「甜王」向來深得港人歡心，又紅又大粒且香甜多汁，平時在香港各大果欄及超市定必見到其身影，但是今年突然「潛水」，有錢想買都難，究竟是什麼原因？Yahoo Food記者翻查資料，發現福岡士多啤梨「甜王」的獨家生產品種登記限期已過期，更向油麻地果欄檔主求證今年福岡士多啤梨失蹤原因，原來真正令到福岡士多啤梨數量大減的原因竟是……想知道除了「甜王」，現時市面上還有哪些日本士多啤梨好食？就要看看Yahoo Food以下的內文介紹！

甜王品種登記期限屆滿？

提起士多啤梨，不少人均會想起來自福岡的名物「甜王」士多啤梨，甜王（あまおう）可謂最受港人喜歡的日本士多啤梨，乃九州福岡縣的獨有品種，特徵是色澤鮮紅、大而渾圓或不規則形狀，甜度和酸度平衡。由於每年12月均是當造季節，日本都會大量向香港輸出福岡士多啤梨，即使身在香港都不難吃得到，但細心留意，今年水果檔竟甚少見其身影。

Yahoo Food記者翻查資料，根據日本《讀賣新聞》的報導指出，福岡士多啤梨Amaou（中文稱甘王/甜王），早在2005年1月19日進行品種註冊，由於當時的種苗法中，品種登記限期是20年（現時的種苗法已變成25年），故此在2025年1月20日登記期限已到期。本來種植相關福岡「甜王」士多啤梨需要進行品種登記，並禁止在福岡以外地方種植，但品種登記過期則令日本其他地區有機會可以種植「甜王」，因此福岡縣和JA全農之後提交了「只在縣內進行生產」的誓約書，於2025年2月後，甜王依然只能夠在福岡縣內種植。雖然甜王品種登記期限屆滿引起了些許風波，但這似乎並非今年香港「甜王」數量大減的主因。

甜王士多啤梨備受港人歡迎。（圖：株式会社イチゴテック）

真正原因是旺季出口減少

Yahoo Food記者為此向位於油麻地果欄的志生果欄店求證福岡士多啤梨「失蹤」原因，其專營各國時令水果，熟悉水果行情的負責人Alice回覆表示：「近排福岡士多啤梨比較少是因為日本聖誕、新年期間，內需比較大量，所以出口減少。」香港「甜王」數量大減的真正原因終於揭曉，雖然現時並不多水果檔有售「甜王」，想吃到的話需要靠運氣，但起碼不需擔心日後吃不了甜王。不過現時坊間亦有日本其他產地出產的士多啤梨熱賣，如奈良縣出產的古都華‧淡雪、佐賀縣肥出產的肥前淡雪、靜岡縣出產的紅臉頰（紅ほっぺ）、閃耀香（きらぴ香）、熊本縣出產的熊紅（ゆうべに）士多啤梨等，也都非常好吃。

甜王士多啤梨出名又甜又多汁。（圖：株式会社イチゴテック）

熊本縣：熊紅（ゆうべに）

在熊本出產的熊紅士多啤梨，在包裝上印有熊本縣吉祥物Kumamon熊本熊的可愛樣子，非常易認。溫室種植的士多啤梨鮮紅光澤，果肉比起一般的士多啤梨更大粒、甜度更高。

熊本縣出產的熊紅（ゆうべに）。（圖：志生果欄）

奈良縣：古都華‧淡雪

來自奈良的古都華‧淡雪是當地的高級士多啤梨，前者呈鮮紅色且甜度高，後者則較粉嫩，清甜可口。

奈良縣出產的古都華‧淡雪士多啤梨。（圖：志生果欄）

佐賀縣：肥前淡雪

肥前淡雪有別於傳統鮮紅色的士多啤梨，以帶有淡淡粉紅的白色士多啤梨見稱，果肉帶有淡粉紅色，甜度較高且香氣十足。

福岡甜王士多啤梨失蹤？品種登記期限已過！香港數量大減原來因為… 仲有咩日本士多啤梨好食？

靜岡縣：閃耀香（きらぴ香）

靜岡縣獨有士多啤梨品種，由紅臉頰及章姬品種配種而成，外形較修長立體，味道酸甜有致。

靜岡縣出產的閃耀香（きらぴ香）。（圖：志生果欄）

靜岡縣：紅臉頰（紅ほっぺ）

由章姬及幸之香兩個品種配種而成，賣點是果實鮮甜且香氣濃郁，更有好吃到臉頰都融化的美譽，更是靜岡縣目前最大量出產的士多啤梨品種。

靜岡縣出產的紅臉頰（紅ほっぺ）。（圖：志生果欄）

資料來源：株式会社イチゴテック、志生果欄

