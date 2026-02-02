八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
福岡天神Parco宣佈2027年2月結業｜最後朝聖機會！配合「天神大爆炸」大型重建計畫
無論去到日本哪裡，Parco（パルコ）總是各位購物狂的必逛一站，不過打算明年前往福岡旅遊的朋友要留意了！位於天神區的福岡Parco日前正式宣佈將於2027年2月底結束營業。這座陪伴無數旅客與當地人走過15載的商場，因建築老化及配合「天神大爆炸」重建計劃，即將完成歷史使命，為天神區的版圖劃上句號。
配合天神重建2027年告別
根據株式會社Parco最新發表的官方公告，福岡Parco將於2027年2月末正式結業。商場自2010年3月開業以來，一直座落於福岡市中心最繁華的天神2丁目。儘管目前營運表現穩定，去年度租戶成交額高達272億日圓，但考慮到建築物日益老化，加上為了配合「天神二丁目南區站前東街區」的整體開發計劃，營運方在慎重考慮中長期投資負擔後，決定撤出。未來該地段將轉型為包含Live House、畫廊及綠化公園的新型文化設施。
解析「天神大爆炸」計劃
所謂的「天神大爆炸」，是福岡市政府為了提升城市競爭力而推行的大規模再開發計劃。由於天神區鄰近福岡機場，過去建築物受限於高度限制與容積率，導致許多老舊樓宇未能重建。政府透過放寬高度限制、提供容積率獎勵等誘因，鼓勵業主將舊建築改建成具備高耐震性、先進設備及綠化空間的新型辦公與商業大樓。福岡Parco的結業與拆卸，正是這場「百年一遇」都市轉型中的重要一環，旨在為天神區注入更多商業活力。
15周年慶典後傳出憾訊
福岡Parco在2025年才剛隆重慶祝開業15周年。當時商場舉辦了一系列盛大的慶祝活動，包括與多個日本人氣品牌推出限定聯名產品，並在館內展出回顧過去15年福岡潮流演變的特別展覽，吸引了大批忠實粉絲前往朝聖。當時熱鬧的氣氛與如今宣佈結業的消息相比，令不少人感到惋惜。這座見證了天神區由傳統百貨過渡到流行服飾中心的建築，在完成15周年的紀念任務後，終將功成身退。
潮流與動漫注目店舖
目前的福岡Parco依然是天神區最具活力的購物點，本館與新館匯聚了超過200間店舖。除了深受年輕人喜愛的潮流品牌BEAMS及JOURNAL STANDARD，近期最矚目的新店必屬於1月在本館7樓開幕的「POP MART」九州首間直營店。此外，本館8樓的「天神 Character Park」內設有Chiikawa Land直營店，常年供應最新的角色商品，是粉絲們造訪福岡的必經之地。而One Piece Mugiwara Store（海賊王商店）、Disney Store，以及本館5樓的動漫專區，亦是搜尋日本限定精品的好地方。餐飲方面，位於地庫的「極味屋」（極味や）炭火燒漢堡扒亦是長期大排長龍的明星店舖。大家造訪福岡時，不妨把握機會再次乘車前往天神，與這座充滿回憶的商場拍照留念。
福岡Parco
地址：福岡縣福岡市中央區天神2丁目11-1（地圖按此）
營業時間：上午10時至晚上8時30分
PokéPark KANTO｜直擊全球首座戶外常設寶可樂園關都｜訓練家必睇9大亮點：寶可夢森林＋草紗鎮＋遊行＋舞台表演
東京17間新酒店推介2026（持續更新）｜2分鐘直達車站／溫泉旅館／Janu、Hyatt
東京海膽天價紀錄｜3,500萬円紫海膽皇者誕生！築地名店100萬円一碗、限量5份竟秒殺
