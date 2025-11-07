雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
福岡平機票優惠$599起！不怕熊出沒：11月紅葉、12月聖誕燈飾、1及2月浸溫泉 ｜雙11優惠2025
Trip.com將於11月11日至14日舉行「雙11狂賞」Mega Sale，活期期間每晚9點推出$111起日本來回機票+優惠碼，11月11日首日除有東京一口價機票，同步9點準時推出福岡一口價機票，每位連稅只需$599，即睇優惠詳情！
福岡一口價機票$599起！原價逾$3,000
今個秋冬，不少港人視九州成為避熊勝地，11月份有紅葉、12月份有聖誕活動、1及2月可以浸溫泉，精彩程度不遜於大城市東京及大阪！Trip.com於11月11日分兩階段推出低至$599的福岡一口價機票，先於9pm推出$599的、再來就是9:30pm的$899，都是香港航空的經濟艙來回機票，旅遊日期由當日起至2026年2月28日，可預訂日期及航班時間以頁面為準，建議大家避開大時大節正日出發如聖誕、除夕、元旦、農曆新年等，成功率普遍會高一點。另外，提提大家今次優惠必須通過APP頁面點選附有「一口價」優惠標籤之價格方能享用。Yahoo購物專員幫大家查看香港航空官網，12月至下年2月最平福岡機票都要$3,893起，其他日子甚至$5,992起，折扣率比東京還要高呢！
福岡一口價機票$599
推出日期及時間：2025年11月11日9pm
旅遊日期：2025年11月11日至2026年2月28日
推廣活動期間，通過APP頁面選擇含稅（含燃油費等稅費）599 HKD 預訂香港前往福岡、附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票（僅限成人票）
可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準
福岡一口價機票$899
推出日期及時間：2025年11月11日9:30pm
旅遊日期：2025年11月11日至2026年2月28日
推廣活動期間，通過APP頁面選擇含稅（含燃油費等稅費）899 HKD 預訂香港前往福岡、附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票（僅限成人票）
可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準
雙11優惠2025｜避熊必住！福岡5大酒店推介、人均低至 毗鄰JR博多站/ 免費雪糕+咖啡
福岡新酒店紅葉季人均$225.5起！九州首間Ritz‑Carlton/俯瞰博多灣海景/天神站直達 福岡住哪區好？
福岡酒店優惠｜天神光芒酒店7折優惠 ！2大1小人均$397.3起 頂樓Sky Spa歎露天溫泉、步行即達天神區中心地帶
日本旅遊｜北海道「蟹本家」免排隊、免日文、免日本電話預約攻略！適用於仙台/名古屋/福岡分店
快閃福岡3日2夜行程推介！森林主題teamLab/Sanrio互動公園/$96無限時歎岩盤浴
雙11優惠2025｜永安旅遊旅行團最多減$3,000、酒店最多減$500！門市報名再送20吋行李箱
東京機票優惠｜年尾清假外遊必睇！東京機票來回連稅低至$1,385起
雙11優惠2025｜全球酒店優惠一覽！日本酒店低至5折、深圳/珠海酒店無門檻享85折
東京酒店優惠｜東京赤坂酒店低至16折！每晚人均$253.5起 地點極方便、房內還有微波爐｜Agoda雙11優惠2025
日本酒店優惠｜東京/大阪/京都/北海道星野OMO酒店推介！平安夜、聖誕節最平人均$291.3起｜日本聖誕2025
雙11優惠2025｜Klook大派5大獨家優惠！每日優惠低至$11起、日韓冬季活動低至5折、送來回機票 即睇開搶時間表+優惠碼
旅行社都有詐騙？東京團變神奈川遊 居日港人網上爆料：父母遭旅行社職員誤導報錯團
雙11優惠2025｜Rakuten Travel快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利
