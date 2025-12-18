宏福苑五級火｜情緒支援熱線
握手會場外驚爆連環刺傷！ HKT48活動突變血案現場！
握手會場外驚爆連環刺傷！ HKT48活動突變血案現場！
福岡PayPay巨蛋外的突發驚魂！
哎呀，福岡的みずほPayPay巨蛋這地方，平時是棒球迷和偶像粉的熱鬧天堂，2025年12月14日下午卻上演一場讓人捏冷汗的戲碼——HKT48線上握手會進行中，
巨蛋一樓電梯廳突然傳出刺傷事件，一名44歲男性工作人員胸部中刀，約一分鐘後，鄰近商業設施內一位27歲岡山女性背部也被刺。
兩人送醫後幸好沒大礙，但現場瞬間亂成一團，握手會後半直接喊卡，成員全退避安全區。這事聽來像偶像劇的反轉，卻是真實上演，讓粉絲和路人直呼太嚇人。
電梯廳的無聲衝突：注意一句話引發的快速襲擊
事情發生在巨蛋關係者專用電梯廳，那裡本是成員自拍或進出的私密區，當天劇場休館，但事務所忙線上活動。工作人員發現可疑男子闖入，善意提醒「這裡不能進喔」，
誰知對方先噴辣椒水，再無言拔刀直刺胸口。受害男性忍痛跑到防災中心求救，監視器捕捉到男子淡定逃離。警方事後確認，這男子前一天也曾在周邊徘徊，
工作人員已認出他是劇場常客，每月來五六次的那種。HKT48官方當晚發聲明，確認自家員工受害，成員平安，同時強化警備，讓粉絲鬆口氣卻又心疼。
商業設施的連環餘波：女性受害者的意外捲入
刺傷沒停在巨蛋，男子逃到旁邊BOSS E・ZO FUKUOKA商業設施，約80米外，又對等待朋友的岡山女性下手，背部一刀後揚長而去。女性當時正要去另一場直播活動，完全沒面識，
純粹錯時錯地。兩起只隔一分鐘，警方懷疑同一人，現場拉警戒線，警察車隊排開，路過民眾嚇到手機狂拍卻不敢靠近。
商業設施內其他活動也受波及，當晚搞笑直播直接取消，遊客感嘆「本來來看偶像，變成看警匪片」。
自首通報的戲劇轉折：便利店公用電話的凌晨告白
犯案後數小時，15日凌晨2點，男子在春日市便利店用公用電話打110，說「看到事件男子」，聊三分多鐘後突然承認「我就是本人」，掛電話。警方趕到，發現他帶兩把刀，正是兇器。
逮捕的30歲無職山口直哉，供述「殺意滿滿，想刺死他」，對女性案也承認關聯。警方挖出他是HKT48劇場常連，臉和名都熟，動機疑似出待ち被阻礙的怨氣。事件讓偶像圈警鈴大響，握手會雖線上，但現實出入り口的安管成焦點。
粉絲圈的震盪餘波：常客變嫌疑人的安全反思
這事鬧大，HKT48粉絲社群炸鍋，有人回想「常看到他出沒，沒想到...」，官方承諾加派保安，設施也檢討進出管制。受害工作人員和女性恢復中，
警方繼續追動機，是否針對特定成員或純粹衝動。福岡這片偶像聖地，從劇場到巨蛋，平時溫馨，現在多層警戒，讓人感慨粉絲熱情得有界線。
Japhub小編有話說
嘖嘖，福岡這起HKT48周邊事件，聽來心驚肉跳，常連粉變嫌疑人的轉折太狗血。幸好傷者沒事，偶像圈安全得再升級啊。
下次追星記得保持距離，別讓熱情變負擔。有類似偶像活動的驚魂記，留言分享你的平安版故事，一起為業界安管加油！
其他人也在看
聖誕好去處2025｜廣州熱雪奇蹟飄雪嘉年華夢幻登場！北歐雪境打卡位、6大娛雪項目、聖誕猛男巡遊+DJ倒數派對
廣州熱雪奇蹟於即日起至2026年1月1日舉行「夢幻飄雪嘉年華」，娛雪區變身北歐小鎮，設有大量聖誕樹、森林小木屋、小雪人、巨型北極熊等，加上全天候飄雪，尤如置身國外一樣。其他指定日子還有聖誕猛男巡遊、DJ倒數雪地派對、平安夜情侶旅拍福利等，絕對是北上廣州過聖誕的首選目的地。Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
聖誕禮物2025｜M4 MacBook Air 歷史低價，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
錦田鄉酬恩建醮巨型戲棚需60日搭建 《健力士》認證全球最大臨時竹構祭壇
元朗錦田鄉上周六(13日)至本周五(19日)舉辦十年一屆的酬恩建醮，錦田一片空地中由3萬支竹搭建、佔地逾4.2萬平方呎，高逾30米的戲棚最矚目。醮棚經嚴格審核後，戲棚已獲《健力士世界紀錄》認證為「全球最大臨時竹構祭壇」。 戲棚搭建歷時60日 負責搭建錦田鄉酬恩建醮戲棚的竹棚師傳黎先生，早前在搭建戲棚後接受《am730 ・ 1 天前
富安健洋簽短約投阿積士
【Now Sports】今夏解約離開阿仙奴的富安健洋，周二以自由身過檔阿積士，簽下一份至明年6月的短期合約。有報道稱，這份為期6個多月的合約，人工將與出場次數掛鉤。阿積士足球總監貝卡指出，富安健洋（Takehiro Tomiyasu）的經驗和能力，能夠為球隊相對年輕的陣容帶來平衡。「富安已經證明自己是一位優秀的後衛，在多個頂級聯賽擁有豐富的經驗。」貝卡說：「他是一位頭腦靈活、左右腳都了得的後衛。最近幾周，我們和球探部門及教練團一起研究了他的大量比賽錄影，大家都對他很期待。他的傷病史也是我們考慮的重要因素，但從一開始，他就非常努力地進行恢復訓練，醫療團隊也對他進行了全面的評估，所以一旦他的工作證辦妥，就可以立即加入球隊的集訓。」富安健洋在2021年由博洛尼亞轉投阿仙奴，效力該隊4年只踢了84場比賽，上季更只曾在英超1次上陣，踢了僅5分鐘。受膝傷折磨，27歲的他希望在阿積士重新出發，從而爭取獲得明年代表日本出戰世界盃的機會，但這支球隊今季成績也並非穩定，在聯賽榜大幅落後給燕豪芬，在歐聯也排在下游，上周擊敗卡拉巴克是他們在該項賽事的首勝。now.com 體育 ・ 20 小時前
南韓除夕倒數2025｜首爾釜山10大熱門跨年地點：東大門DDP燈光派對、廣安里煙花大會、虎尾岬韓國第一日出
每年都在香港跨年，今年不如飛一趟南韓，迎接2026年！從首爾的霓虹燈海到釜山的海濱煙火，南韓跨年活動結合都市活力與傳統儀式，特別適合愛追星、拍美照的香港遊客。現時從香港直飛首爾大約3小時，釜山更只需2.5小時，而機票酒店的早鳥價亦相當親民。Yahoo Travel為大家精選首爾與釜山周邊10大景點，涵蓋倒數派對、日出祈福，並附上地址、交通方法及小Tips，讓你輕鬆規劃浪漫跨年之旅。記得留意最新天氣預測，帶齊羽絨等禦寒衣物！Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
The Outnet Promo Code香港優惠碼｜2025年12月優惠低至15折/免運費/免費退貨/網購教學
如果想買平價名牌手袋，不妨到The Outnet尋寶，The Outnet最近減價區優惠低至15折，今期必買名牌產品有Tory Burch手袋，最平$1,649入手，男裝Veja波鞋優惠激減低至$292！跟各位詳細介紹簡約輕奢時尚網站The Outnet，這裡會定期更新The Outnet Promo Code、The Outnet優惠碼，讓大家在The Outnet hk以優惠價購物。即睇以下The Outnet網購教學，免運費詳情與退貨教學，更為各位整理了血拼清單，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 5 小時前
不掛盃賽錦旗 紐約人劍指總冠軍
【Now Sports】根據ESPN透露，剛出爐的NBA盃冠軍紐約人，決定不在主場懸掛該盃冠軍錦旗，以鼓勵球員朝著總冠軍進發。自1999年在東岸季後賽決賽勝出後，紐約人已經26年沒有奪過冠軍錦旗，雖然難得透過NBA盃贏得一面冠軍錦旗，但當日慶祝過後，據ESPN資深記者Shams Charania了解，他們不打算在主場懸掛這面錦旗。過去兩屆NBA盃冠軍洛杉磯湖人和密爾沃基公鹿，都有在自家場館升上NBA盃錦旗，而紐約人教練米克布朗在周二奪冠後也曾表示，懸掛錦旗對球隊有正面作用，但最終球隊決定不掛錦旗，是因為他們把明年6月奪取總冠軍，視為更重大目標。儘管如此，紐約人也沒有輕視稱霸NBA盃這項成就，據說會舉辦公開慶祝活動，讓球迷們可以參與。有趣是周二奪冠後，祖殊赫特被發現在捧盃時刻偷襲隊友謝倫賓遜的「後花園」，令其頓時變臉，但畫面流出後，赫特竟說是AI。now.com 體育 ・ 1 小時前
Threads友質疑觀塘食店預製菜扮即炒？ 店方拍片反駁：真係即叫即炒
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享自己午市覓食時遇到的新開食店，原以為該店主打鑊氣小炒，點知望入廚房卻發現「咩鑊都冇」，懷疑全部菜式其實是預製菜翻熱，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
澳門跨境巴優惠｜永東巴士二人同行優惠！人均$96香港市區直達澳門上葡京酒店/澳門威尼斯人酒店/澳門新葡京酒店
想趁假期或周末去澳門玩，除了可選擇搭船「過大海」外，還可選擇以陸路方式，搭澳門跨境巴士直達澳門酒店！KKday推出永東巴士二人同行優惠，原價$180一張，買第2張只需加$12，除返開平均每張$96起，十分划算。澳門不時都有演唱會上演，吸引大批粉絲前往，車票、船飛都十分搶手，難得今期有優惠，就切勿錯過低價入手機會啦！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
不倫雙重爆雷後代言全滅！ 永野芽郁清純標籤撕裂！
哇，日本演藝圈這年頭真熱鬧，永野芽郁這位從NHK晨間劇竄紅的清新女孩，2025年卻因田中圭不倫疑雲和坂口健太郎三角關係報導，形象像過山車般下滑。Japhub日本集合 ・ 57 分鐘前
吳業坤聯同胡鴻鈞關楚耀胡諾言開Show 為大埔社區送上音樂祝福
香港人的人情味，總在最需要的時候閃閃發光。上月大埔宏福苑發生火災後，社區各界紛紛伸出援手，人間有愛，娛樂圈中幾位暖男歌手決定以最直接的方式送上關懷——用歌聲傳遞溫暖，為受影響居民同社區送上祝福，唱出正能量。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
萬寧內地120店 明年1月15日停業
萬寧中國網站昨天晚上突然發公告，其內地線下門店最後營業日為明年1月15日，之後將正式停止運營。infocast ・ 1 天前
商湯擬折讓逾8%配股 淨籌31.5億元
商湯-W(0020.HK)公布，與配售代理訂立配售協議，擬配售17.5億股新B類股份，相當於經擴大已發行B類股份的4.4%及經擴大已發行股份的4.3%，每股配售價1.8元，較昨日(17日)收市價1.97元折讓8.6%。所得款項總額為31.5億元。AASTOCKS ・ 5 小時前
論文引AI生成虛構文獻 港大社會科學院副院長葉兆輝卸任
【Now新聞台】港大確認一篇由社會科學院副院長葉兆輝作為通訊作者的論文，有部分引文為人工智能生成的虛構文獻，葉兆輝已卸任學院副院長。 論文作者包括葉兆輝和社會工作及社會行政學系博士生白逸銘等，論文探討本港生育率下跌。港大稱，已採取紀律處分及相應措施，葉兆輝已卸任研究事務相關職務，亦已向相關期刊申請撤稿，而涉事博士生則按大學既定紀律程序處理。#要聞now.com 影音新聞 ・ 17 小時前
假日隱世餐廳｜10大隱世歷史建築餐廳推介 《傾城之戀》經典場景/百年建築物改建/免費導賞團
最近覺得被生活壓不過氣？想放鬆身心又不能立即買機票外出散心的話，其實香港亦有不少藏於歷史建築內的特色餐廳，除了可以品嚐美食，更能多了解香港歷史跟文化；今次精選香港10大隱世歷史建築餐廳推介，包括礦工主題Cafe、歷史建築改建英式大屋、大澳海景餐廳、鬧市中的寧靜露天茶座等等，非常適合假日拍照，享受慢活時光，希望能為大家打打氣！Yahoo Food ・ 6 小時前
賣一輛虧一輛！福特棄純電改抱混動 馬斯克直批：自作孽不可活
福特汽車 (F) 汽車近日投下震撼彈，正式宣布停產旗下旗艦純電動皮卡 F-150 Lightning，並轉向大力擁抱增程車型。這項被視為 「開倒車」 的舉動，不僅讓業界震驚，更招來特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克（Elon Musk）的嚴厲評價，直言這是「自作孽不可活」。鉅亨網 ・ 20 小時前
吸毒判刑後回歸？劉亞仁傳合作《破墓》導演
[NOWnews今日新聞]韓國演員劉亞仁在2023年被控違法施打181次牛奶針（異丙酚）、非法取得1100顆安眠藥等吸毒嫌疑後，今年7月最終被判有期徒刑1年、緩刑2年，另處罰金200萬韓元（約台幣4....今日新聞 娛樂 ・ 15 小時前
日台賣到斷貨！GU防風防水外套有何魅力？同場推介8款防水風褸 最平只需$199/32折起入手Timberland、The North Face
年尾假期多多！大家是否都已經計劃好去哪個國家旅遊呢？在此之前給大家介紹一件旅行神物，就是來自GU的防水風褸，在不熟悉即將要去地方的氣溫與天氣狀況時，最好常備防水風褸以供不時之需。這件衣服太過熱賣，台灣日本都已經全線搶斷貨了！好消息是GU也有再次推出類似款式供大家選擇，此外Yahoo購物專員也搜羅從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防水風褸供大家選擇，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，大家帶去旅行不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【娛事者】叱咤頒獎禮：難先要商台同Mirror做！
香港眾多傳媒搞的樂壇頒獎禮，最有公信力是誰見仁見智，但最懂得搞話題，肯定是商台叱咤樂壇流行榜頒獎典禮。所謂話題，包括頒獎前和頒獎後，前者會吸引你在頒獎禮當天坐定看，後者則令之後社交平台洗版。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
何文田朗賢峯裝修「監倉風」 1房自製雙閣樓 叫租2.2萬！
靚裝修可令單位更易租出，甚至租金亦可高過同類單位，但若設計太過「前衛」，可能適得其反。近日何文田新樓朗賢峯一個1房單租盤，因自製雙閣樓及銀色金屬圍欄設計，引起網民關注，被調侃似「高級監倉」。28Hse.com ・ 1 天前