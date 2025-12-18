握手會場外驚爆連環刺傷！ HKT48活動突變血案現場！

福岡PayPay巨蛋外的突發驚魂！

哎呀，福岡的みずほPayPay巨蛋這地方，平時是棒球迷和偶像粉的熱鬧天堂，2025年12月14日下午卻上演一場讓人捏冷汗的戲碼——HKT48線上握手會進行中，

巨蛋一樓電梯廳突然傳出刺傷事件，一名44歲男性工作人員胸部中刀，約一分鐘後，鄰近商業設施內一位27歲岡山女性背部也被刺。

兩人送醫後幸好沒大礙，但現場瞬間亂成一團，握手會後半直接喊卡，成員全退避安全區。這事聽來像偶像劇的反轉，卻是真實上演，讓粉絲和路人直呼太嚇人。

電梯廳的無聲衝突：注意一句話引發的快速襲擊

事情發生在巨蛋關係者專用電梯廳，那裡本是成員自拍或進出的私密區，當天劇場休館，但事務所忙線上活動。工作人員發現可疑男子闖入，善意提醒「這裡不能進喔」，

誰知對方先噴辣椒水，再無言拔刀直刺胸口。受害男性忍痛跑到防災中心求救，監視器捕捉到男子淡定逃離。警方事後確認，這男子前一天也曾在周邊徘徊，

工作人員已認出他是劇場常客，每月來五六次的那種。HKT48官方當晚發聲明，確認自家員工受害，成員平安，同時強化警備，讓粉絲鬆口氣卻又心疼。

商業設施的連環餘波：女性受害者的意外捲入

刺傷沒停在巨蛋，男子逃到旁邊BOSS E・ZO FUKUOKA商業設施，約80米外，又對等待朋友的岡山女性下手，背部一刀後揚長而去。女性當時正要去另一場直播活動，完全沒面識，

純粹錯時錯地。兩起只隔一分鐘，警方懷疑同一人，現場拉警戒線，警察車隊排開，路過民眾嚇到手機狂拍卻不敢靠近。

商業設施內其他活動也受波及，當晚搞笑直播直接取消，遊客感嘆「本來來看偶像，變成看警匪片」。

自首通報的戲劇轉折：便利店公用電話的凌晨告白

犯案後數小時，15日凌晨2點，男子在春日市便利店用公用電話打110，說「看到事件男子」，聊三分多鐘後突然承認「我就是本人」，掛電話。警方趕到，發現他帶兩把刀，正是兇器。

逮捕的30歲無職山口直哉，供述「殺意滿滿，想刺死他」，對女性案也承認關聯。警方挖出他是HKT48劇場常連，臉和名都熟，動機疑似出待ち被阻礙的怨氣。事件讓偶像圈警鈴大響，握手會雖線上，但現實出入り口的安管成焦點。

粉絲圈的震盪餘波：常客變嫌疑人的安全反思

這事鬧大，HKT48粉絲社群炸鍋，有人回想「常看到他出沒，沒想到...」，官方承諾加派保安，設施也檢討進出管制。受害工作人員和女性恢復中，

警方繼續追動機，是否針對特定成員或純粹衝動。福岡這片偶像聖地，從劇場到巨蛋，平時溫馨，現在多層警戒，讓人感慨粉絲熱情得有界線。

