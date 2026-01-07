天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
福岡靜岡襲擊潮背後危機？ 跨年夜新宿撞飛案鐵棍圍毆！
日本治安拉警報：中國使館喊話別去，跨年夜兩華人被車撞飛重傷！
哎喲，日本這年頭的治安怎麼搞的，像過山車一樣起伏不定啊。中國駐日大使館最近又發出安全提醒，說福岡、靜岡、愛知這些地方接二連三出事，不是殺人未遂就是「報復社會」式的亂子，還有多位中國人在日遇到莫名其妙被罵被打的倒楣事。使館這回特別強調，春節快到了，大家出門在外，安全第一，建議近期別往日本跑，在那邊的同胞也要多留個心眼，保護好自己。萬一碰上歧視或針對性事件，記得留證據、報警，然後聯絡使領館求援。
最讓人捏把冷汗的，是2025年12月31日跨年夜在東京新宿區的那樁車撞人案。當時熱鬧的街頭突然亂成一團，一輛車直直衝向人群，結果兩名中國公民被撞得嚴重掛彩，趕緊送醫急救。
使館一聽到消息，馬上慰問傷者和家屬，還找日本警方交涉，要求他們速速偵辦，保護中國人的權益。據報導，這案子疑似蓄意攻擊，警方正追查司機動機，現場目擊者說場面混亂到像災難片，幸好沒更多人受害。除了這檔子事，日本去年下半年類似針對中國人的襲擊案可不少。比方說7月31日在東京千代田區神田站附近，
兩名中國男子在街上走著走著，就被四個不明人士用鐵棍圍毆，頭部傷得慘兮兮，嫌犯開車溜了。警方後來在11月抓到五名嫌疑人，據說是幫派糾紛，但這也讓人毛骨悚然。
還有7月30日在大阪西成區，一個19歲的中國大學生遊客被32歲日本男子勒脖子搶錢，受了傷；6月在京都下京區五條大橋邊，一位37歲中國遊客莫名被刀刺傷腹部和鎖骨，
傷勢重但保住一命。這些案子讓使館一再發聲，提醒大家日本不是想像中那麼太平。總之，這波事件反映出日本社會壓力大，治安隱憂浮上檯面。
中國外交部也多次呼籲，全球領事保護熱線24小時在線，萬一出事別慌張。希望這些提醒能讓大家多加小心，避免不必要的麻煩。
Japhub小編有話說
哇，這年頭去日本玩得小心點，別讓假期變成驚悚片啊！跨年夜的撞車事件聽了都心驚，你有類似海外倒楣經驗嗎？留言交流，我們一起學聰明，安全出遊才開心～
