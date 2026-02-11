福島核災區雜種豬大爆發 研究顯示家豬基因是繁衍關鍵

福島核事故發生不久後，災區出現了一批外表有點像家豬的野豬。 （Associate Prof. Hiroko Ishiniwa from Mukogawa Women's University, Japan / phys.org）

2011 年日本東北 311 大地震造成福島核災，15 萬居民被迫逃離家園，卻遺下一些家豬流離浪蕩。牠們走出原本被圈養的農場，跟區內的本土野豬結緣，並且誕下新品種的雜種豬。最新的研究發現，經歷數代繁殖，雜種豬的家豬基因已被稀釋，但家豬的強大生殖力卻遺傳下來。

核災至今福島雜種豬已繁衍五代

科學界越來越關注圈養動物與野生動物雜交的問題，當中以家豬與野豬雜交尤其常見。這類雜交現象往往造成數量增加與生態破壞，但背後的生物機制卻一直未得到破解。福島核災卻意外地為科學界帶來契機，災後逃出農場的家豬與林間野豬在沒有人為干擾下結合，成為全天候天然「實驗室」。

研究人員在 2015 至 18 年間追蹤 191 隻混種野豬與 10 隻混種家豬，檢驗牠們的基因狀況。結果發現，雜種豬的繁殖力強，而經歷數代之後，其家豬基因已被稀釋，但其強大繁殖力卻遺傳下來。有關研究由弘前大學兩位學者進行，文章已刊登於林業研究期刊。

福島災區內的野豬同時帶來安全隱患，由於牠們被發現受輻射污染，政府曾派人大規模捕殺。圖為 2017 年富岡町一群動物控制獵人在鄰近東京電力核電廠的民居撿拾被殺的野豬。 (Photo by Richard Atrero de Guzman/NurPhoto via Getty Images)

家豬的特性是繁殖速度快，可以全年無休生育；野豬則通常每年只生育一次。參與研究的 Donovan Anderson 說，自首隻雜種豬誕生以來，至今已傳承了五代，是意外地不尋常的快速繁殖速度。弘前大學教授金子慎吾強調，福島的環境比較特殊，人類突然消失，造就了野豬數量快速擴張，而家豬生殖力強也是原因之一。

金子慎吾期望，福島的經驗可以應用在全球其他地方，同時有助管理入侵物種，控制世界各地入侵物種帶來的災害；優先去除擁有某些基因的雜交種入侵生物，或可減少牠們的數量。