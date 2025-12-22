福島核災 14 年 日本批准重啟柏崎刈羽核電廠 最快明年 1 月恢復運作︱Yahoo

福島第一核電廠(Photo by Atish PATEL / AFP) (Photo by ATISH PATEL/AFP via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】日本政府批准重啟全球規模最大的核電廠之一、位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠。該核電廠自福島核事故後停運逾十年，被視為日本調整能源結構、減少對化石燃料依賴的重要一步。

綜合外媒報道，新潟縣議會於周一通過相關法案，為東京電力公司（Tokyo Electric Power Company，TEPCO）重啟柏崎刈羽核電廠鋪路。議案獲批後，TEPCO 可重啟廠內 7 座反應堆中的其中 1 座，計劃在 1 月 20 日左右，將 6 號機組重新投入運作。

日本一度關閉全國 54 座核電站

日本自 2011 年 3 月發生 9 級地震及海嘯，引發福島第一核電廠爐心熔毀後，對核能一直採取審慎態度。該事故被視為自 1986 年切爾諾貝爾事件以來，全球最嚴重的核事故。事後，日本一度關閉全國 54 座核電站，包括位於新潟縣沿岸、距離東京約 320 公里的柏崎刈羽核電廠。

目前，日本仍可運作的 33 座核反應堆中，已有 14 座陸續重啟。柏崎刈羽核電廠將成為 TEPCO 繼福島事故後，首個在該公司管理下重新啟動的核電設施。面對地方居民的疑慮，TEPCO 多次強調重啟計劃的安全性。公司發言人高田正勝表示，電力公司「堅決承諾不會重蹈覆轍，亦確保新潟居民不再經歷類似事故」。

高市早苗支持決定

福島事故前，核能約佔日本全國電力供應 30%。事故後，日本大幅增加對進口化石燃料的依賴，包括煤炭及天然氣，以維持供電穩定。現時約 60% 至 70% 的發電量來自進口化石燃料，單在去年相關開支已達 10.7 萬億日圓。

日本首相高市早苗於兩個月前上任，立場支持核能發展，並推動重振核電產業，以壓低能源成本，同時應對通脹及經濟停滯問題。日本為全球第五大二氧化碳排放國，已承諾於 2050 年達致淨零排放。政府最新能源計劃亦提出加大對太陽能及風力等可再生能源的投資。

隨着人工智能相關基建發展，耗電量高的數據中心迅速增加，日本未來的能源需求預計將持續上升。為實現能源及氣候目標，日本計劃於 2040 年前，把核能在電力結構中的佔比提高至 20%。

七成當地居民指對 TEPCO 營運感不安

不過，福島事故的陰影仍然存在，部分新潟居民對重啟核電表達憂慮。新潟縣於 10 月公布的調查顯示，約 60% 受訪居民認為，重啟核電的條件尚未成熟，接近 70% 的人對 TEPCO 負責營運感到不安。

TEPCO 則在官網表示，柏崎刈羽核電廠已完成多輪檢查及升級工程，包括加建防海嘯海堤、防水設施，以及配置流動發電機和額外消防車，以加強緊急冷卻支援。公司亦稱，廠內已引入升級版過濾系統，以控制放射性物質擴散。