宏福苑五級火｜情緒支援熱線
福島核災 14 年 日本批准重啟柏崎刈羽核電廠 最快明年 1 月恢復運作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本政府批准重啟全球規模最大的核電廠之一、位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠。該核電廠自福島核事故後停運逾十年，被視為日本調整能源結構、減少對化石燃料依賴的重要一步。
綜合外媒報道，新潟縣議會於周一通過相關法案，為東京電力公司（Tokyo Electric Power Company，TEPCO）重啟柏崎刈羽核電廠鋪路。議案獲批後，TEPCO 可重啟廠內 7 座反應堆中的其中 1 座，計劃在 1 月 20 日左右，將 6 號機組重新投入運作。
日本一度關閉全國 54 座核電站
日本自 2011 年 3 月發生 9 級地震及海嘯，引發福島第一核電廠爐心熔毀後，對核能一直採取審慎態度。該事故被視為自 1986 年切爾諾貝爾事件以來，全球最嚴重的核事故。事後，日本一度關閉全國 54 座核電站，包括位於新潟縣沿岸、距離東京約 320 公里的柏崎刈羽核電廠。
目前，日本仍可運作的 33 座核反應堆中，已有 14 座陸續重啟。柏崎刈羽核電廠將成為 TEPCO 繼福島事故後，首個在該公司管理下重新啟動的核電設施。面對地方居民的疑慮，TEPCO 多次強調重啟計劃的安全性。公司發言人高田正勝表示，電力公司「堅決承諾不會重蹈覆轍，亦確保新潟居民不再經歷類似事故」。
高市早苗支持決定
福島事故前，核能約佔日本全國電力供應 30%。事故後，日本大幅增加對進口化石燃料的依賴，包括煤炭及天然氣，以維持供電穩定。現時約 60% 至 70% 的發電量來自進口化石燃料，單在去年相關開支已達 10.7 萬億日圓。
日本首相高市早苗於兩個月前上任，立場支持核能發展，並推動重振核電產業，以壓低能源成本，同時應對通脹及經濟停滯問題。日本為全球第五大二氧化碳排放國，已承諾於 2050 年達致淨零排放。政府最新能源計劃亦提出加大對太陽能及風力等可再生能源的投資。
隨着人工智能相關基建發展，耗電量高的數據中心迅速增加，日本未來的能源需求預計將持續上升。為實現能源及氣候目標，日本計劃於 2040 年前，把核能在電力結構中的佔比提高至 20%。
七成當地居民指對 TEPCO 營運感不安
不過，福島事故的陰影仍然存在，部分新潟居民對重啟核電表達憂慮。新潟縣於 10 月公布的調查顯示，約 60% 受訪居民認為，重啟核電的條件尚未成熟，接近 70% 的人對 TEPCO 負責營運感到不安。
TEPCO 則在官網表示，柏崎刈羽核電廠已完成多輪檢查及升級工程，包括加建防海嘯海堤、防水設施，以及配置流動發電機和額外消防車，以加強緊急冷卻支援。公司亦稱，廠內已引入升級版過濾系統，以控制放射性物質擴散。
其他人也在看
天氣｜今年有個清涼聖誕 Boxing Day 市區最低 14 度｜Yahoo
剛過去的冬至（21 日）相對溫暖，不過本周四（25 日）的聖誕節預計會有冬日氣氛：天文台最新的「九天天氣預報」指，一股季候風補充會在星期四早上抵達華南沿岸，聖誕節假期該區氣溫逐步下降，早上相當清涼，內陸地區寒冷，周四和周五（26 日）市區最低氣溫分別為 15 度和 14 度。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
上水粉嶺冬至停水 凌晨約1時半完成維修恢復食水供應（更新）
【12月22日07:20更新】水務署於今日(22日)凌晨約2時15分於社交平台Facebook「滴惜仔 Water Save Dave」專頁發文表示，經本署工程團隊的搶修，上水掃管埔路的緊急水管維修工程已經完成，食水供應亦已於22日凌晨約1時30分恢復正常。 發生滲漏的是一條直徑400毫米的食水供水管，事件一度影am730 ・ 9 小時前
大學師生自發舉辦退宿回收 棄置或傳承的一場實驗
每年5月，一個個大學生在房間內掇東掇西，連忙將過去一年的個人物品打包，勢要在最後限期前遷出宿舍。宿舍頓時人去樓空，一堆堆衣物、電器、傢俬和生活用品卻被遺棄在宿舍四周，儘管它們仍然狀態良好，頃刻變成垃圾。然後下年入宿的新生，又再購買全新物品，用一年後又丟掉。這般情況在各間大專院校屢見不鮮，近年有師生留意到這個現象，決定自發收集、整理、清潔這些狀態良好的棄置物，將它們交到下一位有需要的同學手上，實現校園內的「資源內循環」，以減低大學生退宿時造成的浪費。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
港人每月郊遊3次 逾三成無帶走垃圾 55%認為海岸地區最嚴重
香港入秋後，最適合行山郊遊，但緊記帶走垃圾。有調查發現，市民平均每月郊遊3次，最常產生包括食物包裝、果皮和膠樽，平均每人每次郊遊產生每種垃圾約2件，部分人仍習慣將垃圾丟進郊野垃圾桶，以及對「低碳郊遊」認識不足。據受訪者的觀察，海岸地區、露營點和燒烤/郊遊處垃圾問題嚴重。負責調查的環團綠色力量指，未來會加強相關方面的推廣am730 ・ 12 小時前
百年信任引領能源轉型 Towngas創造綠色智慧新未來
對於不少香港市民來說，最能感受煤氣公司（Towngas）的服務，通常在扭開爐頭煮飯或開熱水爐洗澡的那一瞬間。作為一家服務香港超過 160 年的公用事業機構，Towngas和這座城市一樣，長年運作如常。然而，在穩定背後，這家企業一直進行安靜而務實的改變，從地底管道的保養到新能源的探索，Towngas正將新科技融入日常運作之中，迎接新時代能源需求。特約資訊 ・ 6 小時前
石破茂:擁有核武對日本而言絕不是一件有利事情
日本前首相石破茂表示,擁有核武器對日本來說絕不是一件有利的事情。日本首相官邸一名負責安全保障政策的官員,日前表達日本應擁有核武器的想法。石破茂昨日在富士電視台一個電視節目中稱,如果日本擁有核武器,就不得不退出《不擴散核武器條約》以及國際原子能機構。他強調,這將使支撐日本能源體系的核能政策無法成立,對日本而言,絕不是一件有利的事情。另外,日本多名在野黨高層在日本放送協會一個電視節目中,集體譴責執政聯盟自民黨與日本維新會計劃取消對武器出口的5種類型限制、為武器出口大幅鬆綁的做法,認為此舉將使日本走上危險道路。(BC)#石破茂 #核武 #日本infocast ・ 20 小時前
上水新運路食水管爆裂 多個屋苑食水暫停供應
【Now新聞台】上水新運路有水管爆裂，附近多個屋苑食水供應受阻。 現場有大量混雜沙泥的水溢出路面，有維修人員在場搶修。事發於早上約七時，上水新運路近掃管埔路單車徑一條直徑400毫米食水供水管出現滲漏，期間安盛苑、天朗樓、天美樓、天喜樓及天平商場食水供應暫停，水務署為受影響用戶提供臨時食水。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
北極熊媽媽罕見收養熊寶寶 頂級掠食者仍有溫情
研究人員今年9月發現，一隻雌性北極熊收養了一頭熊寶寶，情況十分罕見，也證明在殘酷的大自然中依然存在溫情。加拿大科學家理查森（Evan Richardson）表示，這隻母熊在3月從育幼巢出來時身邊只有一頭幼熊，但9月再度觀察時卻多了一頭年紀相仿的小熊。在西哈德遜灣（Western Hudson Bay）45年的研究中，僅發現13例類似情況，比例不到1%，這段期間他們記錄了4600隻北極熊。 哺乳動物中確實會發生收養行為，但在北極熊身上卻極為少見，而編號X33991的熊媽媽顯然十分有愛心。兩隻熊寶寶看起來狀況良好，年紀約10到11個月大，預計會與媽媽再生活約1年半。 GPS追蹤項圈的數據顯示，一家三口已在海冰上活動，幼崽仰賴母熊獵捕海豹維生，在這段期間也將學習各項生存技能。事實上，北極熊的存活之路並不容易，只有不到一半的幼崽能活到成年。Yahoo 國際通 ・ 1 小時前
早晨天氣節目(12月21日上午7時) - 科學主任謝威寶
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
上水食水管爆裂 至凌晨一時半恢復供水(謝欣桐報道)
【Now新聞台】上水新運路周日有水管破裂，附近天平邨等多個屋苑食水供應一度受阻，到凌晨一時半恢復供水，停水期間部分居民無法備餐，要外出吃冬至飯。 入夜後，天平邨排隊取水的人流都無間斷，小至水煲，大至要用推車運送鐵桶，每種容器都裝滿，有居民無水煮冬至飯，唯有出街食。附近居民李女士：「煮不到、上街食，本身買好了菜，沒有水，很麻煩。」不過商場都無水，有食肆拉閘暫停營業，就算開足一天，都指生意難做。茶餐廳員工張先生：「那些水很麻煩，要我們自己去拿，洗東西都麻煩了。(現在還有擺些水備用嗎？)有少少，留了一些，可能明天(周一)備用。」酒樓負責人謝女士：「現在沒了水，我們洗碗部就無法處理，因為始終都要用水洗碗，其他都會影響的，譬如開茶都是一個很大的困難，他自己的屋苑、屋邨沒水，會去另外一區吃飯。(生意額會否都有影響？)都會呀，起碼大概少了三成。」水務署在附近一帶設置了至少12個水缸及3架水車提供臨時食水，水務署署長黃恩諾亦有到場視察，並協助居民搬水。水務署亦在現場設置了支援站，安排職員解答居民問題，直至恢復供水為止。事發於周日早上約七時，上水新運路近掃管埔路單車徑，一條直徑400毫米食水供水管出現滲now.com 新聞 ・ 9 小時前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 1 小時前
張柏芝錄影接小兒子電話 寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰
大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。姊妹淘 ・ 33 分鐘前
【759阿信屋】今期勁筍推介（22/12-04/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，759阿信屋急凍原隻虎蝦10隻裝/8隻裝低至$89-102/件、Espana手切火腿系列低至$89/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 6 小時前
導盲犬九龍城過馬路突迎面被狗咬 耳朵被咬掉一截血流披面
【動物專訊】導盲犬「愛恩斯坦」（坦仔）今日中午跟服務使用者盧先生在九龍城過馬路時，突然被迎面而來的白色柴犬咬傷，當時那柴犬狗主有拖繩，卻沒有制止狗狗跑去咬坦仔，事後鬧了自己狗狗幾句便離開。坦仔其後血流披面，送院後要聯針，不排除還要再動手術切除部分耳朵。盧先生的太太當時目擊事發經過，她對坦仔受傷感到很心痛，希望能找到那狗主賠償，及教育那狗主妥善看管自己的狗狗，提醒如果其狗狗有攻擊性，應在帶狗時讓狗狗戴口罩，避免傷及其他小動物。 盧太表示，事發在今日中午12時許，當時她丈夫和坦仔在九龍城東正道樂善道交界十字路口近富豪東方酒店過馬路，而那狗主拖著一隻白色柴犬迎面而來，柴犬突然撲向坦仔。她說：「那時電光火石，我以為只是普通狗仔打招呼，但坦仔吠了幾聲，後來我叫坦仔，坦仔回頭望我時，看到他的耳朵流很多血。」她又表示，看到那個狗主曾在馬路中心鬧了柴犬幾句，然後離開，相信對方清楚知道自己的狗狗咬了坦仔。 她將坦仔帶到獸醫診所檢查，發現坦仔耳朵被咬掉了一塊肉，有多個牙洞和抓痕，傷勢嚴重，要聯針及觀察，不排除要再做部分耳朵切除手術。 盧太和丈夫都很心痛，她表示坦仔在3歲時開始跟他們一起，至今已經7歲，一同香港動物報 ・ 18 小時前
哈佛研究揭8大逆齡長壽生活習慣：I人比E人更易死？跟住做即延壽20年以上，60歲開始也不嫌晚
隨著年齡增長，許多人都希望能擁有更長壽、更健康的身體，但卻擔心為時已晚。然而，哈佛大學最新研究證實，只要做足以下8點，即使是從60歲開始養成良好習慣仍能延壽20年！這些習慣不僅簡單易行，還可顯著降低多種慢性疾病風險。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
英女王都愛的「絎縫外套」保暖又時尚 比羽絨外套更適合香港穿！同場推薦低至7折最佳保暖神衣
香港的冬天不太冷，卻總有一兩天的溫度需要穿上外套。每當提到冬季外套，或許很多人會先想到羽絨服。但其實又輕又暖的「絎縫外套」更適合香港天氣穿，不會像羽絨服一樣太過保暖，卻又能擋住一定程度的寒冷，對於香港現在的天氣來說非常實穿。而且近年來在時尚圈，絎縫外套早已悄悄成為潮人們的冬日摯愛！連英女王都對這種服裝工藝愛不釋手，無論是經典英倫風還是現代摩登感，大家都能輕鬆駕馭。文末更會介紹甜甜價格的絎縫外套，從平價uniqlo到經典BARBOUR都有，大家快來逛逛吧！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
男生最有魅力喜好排名Top15！女生眼中識影相、煮嘢食竟然是不第1位？鍾意游水、行山的陽光男孩不在五大
社交平台上一份針對男性嗜好的排行榜引發熱議，列出 15 種女性公認最有吸引力的男性興趣，不僅讓網友直呼意外，也掀起了一波討論狂潮。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
黃明志吸毒案結果出爐 尿檢呈陰性被判無罪當庭釋放
馬來西亞歌手黃明志於10月捲入台灣網紅謝侑芯的命案，當時他身上被查出疑似毒品的藍色藥丸，並被驗出身上有4種毒品的陽性反應。然而，案件近日有重大轉折。本月18日黃明志最新尿檢結果出爐，顯示4種毒品反應全數為陰性。今日（22）黃明志在吸毒案中，獲法院判決無罪，當庭釋放，並退還保釋金。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
胡定欣新婚後過首個聖誕節 布置巨型聖誕樹意外曝光超豪巨宅
視后胡定欣今年10月無預警下嫁醫生男友陳健華，於新西蘭秘婚後正式成為人妻。新婚燕爾的她心情大好，分享新婚後首個聖誕的布置片段，更曝光豪宅內的闊落客廳及巨型聖誕樹瞬間成為網民焦點！東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
【中環解密】泡泡瑪特「跌成狗」 股民促王寧回購
曾是市場寵兒的泡泡瑪特（9992.HK）股價近月跌個不停，內媒報道，泡泡瑪特創辦人、董事長兼CEO王寧日前現身公司旗下CRYBABY特展現場，引發大批參展者圍觀，但在一些社交平台上，王寧出席活動的照片流出後，不少網民就泡泡瑪特股價事宜展開討論，並公開呼籲王寧「回購一些股票吧，股價跌成狗了」。信報財經新聞 ・ 13 小時前