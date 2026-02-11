福島核災後農場豬基因加速野豬繁殖研究結果

在日本福島第一核電廠周邊的鬼城中，一個生物鐘正在比應有的速度更快地運行。由福島大學和弘前大學的研究人員主導的研究揭示了一種獨特的基因機制，這一機制解釋了自2011年福島核災後，家豬和野豬的雜交現象。人們可能會預期這些豬的基因會持續存在，但母系血統實際上卻充當了進化的加速器，意外地更快地排出了家豬的DNA。

2011年的福島核災是由於一場9.0級的海底地震及隨後襲擊日本東北沿海的巨大海嘯引發的。水牆淹沒了核電廠的冷卻系統，導致多個反應堆熔毀，放射性物質洩漏到環境中。這場災難迫使居民在一夜之間撤離，許多人留下了家園和牲畜。成千上萬的家豬突然逃離圈養，闖入逐漸蔓延的森林，與當地的野豬相遇，最終形成了雜交繁殖。這一過程成為了一場大規模的、無計劃的基因實驗。

研究發現，母系血統是這些雜交種群進化速度的關鍵。野豬的繁殖行為相對有序，通常每年只產仔一次。而家豬則不同，由於被育種為工業效率，它們全年都有繁殖周期。教授金子信吾和安德森博士發現，這一快速繁殖的特性是通過母系遺傳的。當一頭逃脫的母豬與野豬交配時，她的女兒繼承了她的生物鐘加速特性。因此，母豬的混合種群在短時間內迅速繁殖。

儘管之前已有研究指出重新野化的豬和野豬之間的雜交能促進種群增長，但這一研究通過分析福島核災後的大規模雜交事件，證明了家豬的快速繁殖周期是通過母系遺傳的。這一基因難題通過將母系傳承的線粒體DNA與2015年至2018年間收集的近200隻動物的核標記進行交叉參照而得以解決。

人們可能會期望這會永遠改變森林的生態，但事實卻恰恰相反。因為這些雜交母豬繁殖頻繁，它們的後代不斷與更大數量的純野豬進行回交。這種增加的繁殖頻率就像一個生物篩子，迅速過濾掉了家豬的核基因，隨著雜交種群回歸野外，這一過程很快發生。混合豬的母系在短短幾年內已經與其農場祖先相隔五代，形成了一種基因擦除的效應。

家豬的核基因（來自雙親的DNA）在這些血統中被稀釋得比母豬血統中的更快。此外，家豬的身體遺產也被消除，留下的種群看起來像野豬，但繁殖方式卻像牲畜。儘管數據來自福島，但這些生物學的教訓適用於全球的入侵物種危機。安德森博士指出：「我們希望強調，這一機制可能在全球其他地區也會發生，特別是野豬和野豬之間的雜交。」

從美國南部到澳大利亞內陸，入侵性超級豬是一大威脅。這項研究為野生動物管理者提供了一個新的地圖。通過追蹤母系血統，當局現在可以預測哪些混合種群即將數量激增。這些研究成果已於2026年1月22日發表在《森林研究雜誌》上。

