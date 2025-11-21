福島喜多方陷阱熊消滅真相！ 熊害3000件婆婆疑亡驚魂！

鹿角稻田的抓痕遺體

下午3點半，鹿角市稻田邊緣，一名婦女倒地不動，頭部臉部傷口如爪痕，警方初步研判熊襲致死。目前身份待確認，現場無目擊者，熊蹤已散。

朝日新聞報導，這婦女可能在田間勞作遇襲，暖化讓果實短熊下山頻繁，秋田今年熊害已破3000件。網友在X調侃：「稻田變熊餐廳，東北收割季加鎖。」這種遺體，這抓痕總讓人脊背發涼。🌾

Aeon能代店的2.5小時熊逛

上午11點20分，秋田能代市Aeon超市內一頭熊悠哉現身，商場內部晃悠2.5小時，顧客尖叫四散！縣政府人員趕到用麻醉吹箭捕獲，熊後被消滅處理。

北海道新聞報導，熊重約120公斤，可能從山林下城覓食垃圾，超市暫停營業清潔。網友在PTT旅遊板po：「Aeon熊逛，紅葉季加警衛。」香港LIHKG笑說：「超市熊襲，台灣熊怕怕。」這種逛街，這2.5小時總讓購物變驚喜。🛒

福島喜多方陷阱熊消滅

福島喜多方市上午8時後，一頭熊落箱型陷阱，緊急狩獵消滅。這熊與周邊近期目擊者同一隻，無人傷亡。岩手日報報導，福島熊害今年破1000件，暖化推波讓熊膽子大到闖市區。這種陷阱，這消滅總讓危機畫句點。🔒

福島磐梯町翁的電圍欄搏鬥

磐梯町上午8時，一名80多歲男子拆電圍欄時遭熊撲倒，頭腿傷送醫縫針。東北廣播報導，男子大喊甩開熊逃脫，熊逃林子警方增巡邏。翁後來說：「電圍欄救命，熊吼震耳。」這種搏鬥，這電圍欄總讓人感慨：老人家勁兒大。⚡

