福島天文台4秒光亮如半月！ 網友腦洞與天文迷的熱議！

黑夜裡的燦爛訪客

哇，福島縣的夜空最近上演一場免費煙火秀！12月26日晚間11點多，田村市的星之村天文台捕捉到一顆超大火球劃過天際。根據天文台的監測，這傢伙持續了4秒鐘，

亮度直逼半輪明月，讓人忍不住揉眼睛以為看錯。火球消失時距離地面約25公里，直徑估計10厘米左右，感覺像個不速之客從太空直衝而來。

星之村天文台是當地有名的觀星聖地，設備齊全，這次幸好錄到畫面，否則大家還以為是幻覺呢。

從墜落到搜尋的熱鬧追蹤

火球事件一曝光，福島民報等媒體立刻跟進報導，引來天文迷熱議。這種現象其實是隕石或流星進入大氣層時摩擦發光，常見於日本東北部清澈夜空。

警方和專家推測，這顆可能來自小行星帶，燃燒後殘渣散落地面。天文台現在正四處找未燒盡的碎片，呼籲民眾提供線索，比如目擊方向或落地聲響。

類似事件在日本不稀奇，像2020年關東火球就掉下碎片，科學家分析出成分來自外太空岩石。這次如果找到殘骸，說不定能解開更多宇宙秘密。

網友腦洞大開的趣味反應

消息傳開後，社群平台熱鬧起來，有人笑說「外星人來送聖誕禮物了」，也有人認真討論火球軌跡。福島縣的觀星社團分享類似紀錄，提醒大家冬季夜空清朗，適合抬頭賞星。

雖然沒造成損害，但這事件讓人聯想到全球火球監測網絡，像美國NASA的系統，常追蹤這些天外來客。星之村天文台也趁機宣傳，邀請民眾來參觀，順便學點天文知識。

Japhub小編有話說

哈哈，這火球閃過像極了科幻片開場，希望天文台早日找到殘片，讓我們多懂點宇宙奧秘。大家記得多抬頭看天，說不定下個驚喜就在眼前！

