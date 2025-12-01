精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
福建永春：以武為媒，推動非遺走向世界
永春, 中國 - Media OutReach Newswire - 2025年12月1日 - 作為國家級非物質文化遺產，永春白鶴拳以其「剛柔並濟」的獨特魅力，吸引了海內外眾多武術愛好者。11月24日，2025年永春白鶴拳傳承發展大會在福建永春成功舉辦。
此次活動吸引海內外近千名白鶴拳愛好者、傳承人跨越山海，共赴武術文化盛宴。巴基斯坦、埃及、摩爾多瓦、馬爾地夫、阿根廷、秘魯、哥倫比亞等國駐華使節，也齊聚「白鶴拳故鄉」。
大會現場，81歲高齡的省級非遺傳承人蘇瀛漢攜祖孫三代同台展演，展現了非遺技藝的薪火相傳；傳統青獅、傳統武術套路、校園拳操、十八式展演、海外拳師展演等節目，生動呈現了白鶴拳從民間走向校園、從永春走向世界的動人圖景。
活動上，永春縣政府與義大利、馬來西亞等多國武術組織達成合作，推動白鶴拳國際化發展，並為在2025年「永春功夫杯」武術邀請賽比賽中獲獎的選手進行了頒獎。這次邀請賽不少「洋弟子」和海外華人也積極參與，成為文化交流的亮麗風景。
以武會友，以文興城。近年來，永春縣透過「體教融合」推動白鶴拳串聯文旅項目，帶動地方經濟發展。未來，永春將持續打造「永春功夫」品牌，成為連接中外、凝聚僑情、活化非遺的重要文化紐帶。Hashtag: #永春白鶴拳
