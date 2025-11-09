鳳凰｜天文台周一中午後發一號風球
福建號總設計師身份疑流出 官方闢謠
【on.cc東網專訊】解放軍海軍航空母艦福建號已經入列，網上盛傳總設計師名叫王碩威，來自中國艦船研究設計中心。中心上周六（8日）發聲明澄清，王碩威的確是旗下人員，不過既非總設計師，也不是總建造師。
聲明提及，該中心近期通過輿情監測發現，部分網絡自媒體帳號為蹭熱點、吸引流量，既未經核實、也未經本人同意，擅自傳播涉及王碩威大量不實訊息。中心要求部分自媒體平台及帳號主體嚴格履行審查把關責任，盡快清理刪除不實內容。針對涉軍工、涉該中心訊息發布，以央媒權威報道為準，不要擅自拼湊嫁接、誤導受眾，更不要消費軍工題材熱點，還軍工科研工作者一個清朗輿論空間。
最後，聲明提到針對侵權主體及有關內容，中心已留存取證，向上級主管部門、網信及安全部門舉報反映，將根據綜合研判情況保留採取進一步法律行動權利。
