福斯汽車在地碳權專案 坦尚尼亞馬賽族憂漂綠

（法新社奈洛比9日電） 坦尚尼亞北部馬賽族（Maasai）牧民Namnyak擔心，遭非政府組織批評為「漂綠」的一個福斯汽車（Volkswagen）碳權計畫，可能會破壞她們社區的生活方式。

根據這項碳權專案，當地馬賽族被要求接受報酬，讓他們的牛隻按照嚴格的「輪牧」方式放養，以促使牧草生長更長時間，進而吸收更多碳。

這個專案構想是福斯汽車及可能的其他企業，將購買拉長牧草生長所產生的「碳抵換額度」，抵銷其工廠及營運活動產生的碳排。

許多研究人員與非政府組織對這類專案質疑，認為這只會干擾在地社區，對改善環境幫助有限，存在的意義只是讓企業得以繼續在其他地方排放汙染。

這項在坦尚尼亞北部推動的計畫由福斯汽車合作夥伴「坦尚尼亞未來之土」（Soils for the Future Tanzania，簡稱SftFTZ）負責執行，涵蓋Longido及Monduli兩區，範圍達1.6萬平方公里。

對居住在Longido並育有3名子女、現年33歲的Namnyak來說，這樣的安排相當荒謬。

她說，在地馬賽族早已在這片土地上實踐永續生活，世世代代根據氣候與季節調整放牧地點。

Namnyak表示，當地許多人擔心這家公司另有圖謀，某一天可能奪走他們的土地。

她告訴法新社：「不管他們給我們多少錢，都沒用。我們仰賴這片土地養牛、種田和養蜂。這是我們的生活，也是未來世代的希望。」