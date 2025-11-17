美國以打擊販毒走私船為名，在加勒比海集結軍力，引起委內瑞拉不滿。美國最先進的「福特號」航空母艦群周日亦進入加勒比海，其指揮官稱，將保護美國免受毒品恐怖主義侵害，維護國家安全及繁榮。美國總統特朗普周日稱，美方對與委國總統馬杜羅對話持開放態度。首現區內緊張局勢有望緩和跡象。

特朗普周日從佛州飛回華府，登機前向記者稱，「我們或與馬杜羅舉行一些討論，看看會有甚麼結果」。特朗普並無提供詳情。委方暫未回應特朗普有關言論。美國指摘馬杜羅與毒品交易有關，後者否認。路透社引述官員稱，美政府高層上周在白宮舉行3次會議，討論對委內瑞拉採取軍事行動的選項，包括在該國境內地面攻擊。特朗普上周五稱，對委國快有定奪。



配備5,000名軍人和多架戰機的「福特號」為美國海軍最大航空母艦，與打擊群進入加勒比海令人關注，而美軍在該區已部署8艘戰艦、1艘核潛艇和F35戰機。特朗普政府堅持有關行動是打擊毒品，但外界認為是對馬杜羅施壓的手段。馬杜羅在美國被控毒品恐怖主義，他指美國政府偽造一場戰爭對付他。美國國務卿魯比奧周日發表聲明，計劃將懷疑販毒的太陽集團(Cartel de los Soles)定性為外國恐怖組織，美國指控馬杜羅與委政府高官領導該集團；任何人在美國境內支援該組織均屬違法，並禁止組織成員入境美國，美國政府亦可沒收組織的資金。被問及魯比奧的聲明是否代表美國可攻擊馬杜羅資產和委內瑞拉境內設施，特朗普指那是容許美方這樣做，但不表示他們將執行。

東太平洋疑似販毒船遭擊中3死

美國也在東太平洋打擊涉嫌運毒船隻，周六再有打擊行動，造成3人死亡。根據國防部資料，這是美軍自9月初以來第21次已知的攻擊，造成逾80人死亡。人權組織批評這是未經審訊的非法殺害平民，美盟友也表關注。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/-福特號-抵加勒比海-特朗普-或與委總統馬杜羅對話/619474?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral