做個有禮貌的觀光客，到日本旅遊要注意這九點！一不小心就被日本人側目了。

台灣人熱愛前往日本旅遊，在日本的觀光景點，時常能聽到熟悉的國台語，這也使得旅客的一舉一動成為關注焦點。儘管台灣和日本在生活、飲食習慣上有相似之處，但仍有一些文化差異存在。在外地旅行時，尊重當地人的習慣，是維繫友好國際形象的重要一環。Facebook上的粉專「Shushu 自由研究所」根據自身在東京多年的旅居經驗，分享了前往日本旅遊時應該避免的9個小提醒，幫助大家免於不慎成為無禮之人。

1、講話輕聲細語、不可以大聲喧嘩

在公共場所如電車等，要留意自己的談話音量，若發現自己是最吵的一群，應該放低音量。若有告示牌明確指示保持安靜，務必遵守。

2、訂飯店、餐廳不要no show

不要預訂後無故不到，若遲到應提前聯絡。如果是在排隊點餐，後來改變主意不吃了，也應主動告知，以免造成店家出餐混亂。

3、不要擋在路中間、店家門口

注意多人行動時是否擋住整條路，若臨時查看東西也別突然停在路中，應該立即靠邊，因為日本人走路較快，尤其是在車站內，擋住路易被趕時間的上班族碰撞。

4、沒消費不借廁所

百貨公司、購物商場、車站等通常有提供廁所，疫情後超商和其他店家愈來愈不外借廁所。若有需要最好是先消費。

5、未詢問別使用店內插座

除非明確寫明提供插座，想在店內充電應先詢問店員，這樣比較有禮貌。

6、付錢要放小盤子

結帳時，若付現金，櫃檯通常會有小盤子供顧客放錢，有人忘了放盤子可能會惹怒店家。

7、環保杯別裝迎賓飲料

許多台灣人習慣攜帶環保杯，裝水沒問題，但如果是飯店提供的迎賓飲料或早餐飲料，最好還是避免，以免引起日本人的震驚或微妙反應。

8、拍照別觸犯店家規定

若店家未明確禁止攝影，拍自己的餐點通常是可以的，但如果要拍店員或店內環境，最好先詢問，也應盡可能避免拍到其他客人。

9、別為拍照冒險、違規

為了拍照而違反交通規則的觀光客越來越常見，不僅危險，還會造成他人困擾。若現場禁止使用腳架或閃光燈，務必遵守，生命和人品都比拍照更為重要。

作者表示，遊日時要謹記「盡量不造成別人困擾」和「使用者付費」這兩點，以上提到的是最基本的禮節。他強調，有些事情不是好與不好的問題，而是各國文化差異，需要彼此尊重。