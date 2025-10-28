禮賢會恩慈學校校工確診基孔肯雅熱 校方為學生噴蚊怕水量體溫

【on.cc東網專訊】黃大仙昨日(27日)再麥啟立宗基孔肯雅熱個案，患者為鳳德邨禮賢會恩慈學校一名55歲女員工，感染源頭未明，學校位置與首名本地個案居住的大廈鳳德邨雪鳳樓相距不足200米，當局正調查是否與日前的首宗本地個案有關。學校今日(28日)則照常上課，除了門外通告板貼有衞生防護中心發出的防基孔肯熱宣傳海報，有學校職員在門口位置擺放驅蚊劑供學生使用，並安排教師在學生進入學校前為他們噴蚊怕水及量度體溫。

恩慈學校校長謝慶生表示，女患者為學校校工，上周五出現症狀後早退，而校方在鳳德邨出現第一宗本地感染個案後已即時暫停戶外活動及體育課，集會亦盡量留在室內舉行，而校方每日及每周都有跟隨衞生署指示定期進行滅蚊，加上入秋後蚊量減少，認為現時措施足夠。被問到是否有需要停課，謝稱會跟從教育局指示，校方亦會提醒家長做好防蚊措施，目前未有收到家長表達憂慮。

有送小朋友上學的家長認為，本港其他地區亦有零星個案，相信學校已做好預防措施，毋須過分擔心，「唔需要太過恐慌或者擔心，因為對件事冇乜幫助。」她又指有為小朋友噴蚊怕水等，亦提點多加留意防止蚊叮。另外亦有家長指會留意小朋友的身體狀況，例如有沒有發燒或不適。

