31歲秀智，偶像美貌背後強大內心的成長修養：拒絕過度共情與內耗、隨著時間堆疊，自己會愈來愈好

現年 31 歲的裴秀智近年走出「女團成員」成身，投身影視界有著亮眼的表現，16 歲已出道的她，憑藉無比的努力成就韓國的永遠「國民初戀」地位。雖然身段纖巧柔弱，但秀智的內心非常堅定，不內耗、不焦慮自信走好自己的花路！

16 歲成為 JYP 練習生 隨即加入 Miss A 出道

（Miss A 《Good Girl Bad Girl》截圖）

秀智 16 歲時參加《Super Stae K》選秀，但同時被 JYP 星探邀請參與現場海選，隨即開始了練習生生涯。秀智拼命練習之下，只花「不到一年」即加入 Miss A 出道。秀智不單唱跳實力強勁，演技亦備受肯定，先憑校園劇《Dream High》奪得女子新人獎， 18 歲時出演電影《初戀築夢 101》奪得「百想藝術大賞新人獎」，更成為了韓國的「國民初戀」。

「變老、變成熟，隨著時間的堆疊，自己也會愈來愈好。」 －秀智

對於韓國偶像，年齡就是最大的敵人，秀智經過 7 年的偶像女團時期，步入 30 歲的她從沒有年齡焦慮。她於訪問中透露很想快點變老、變成熟，雖說皺紋多了但自己隨時間成為更好的人。年齡從來只是數字，如何過好人生才是最重要。

「我本來就傾向『人生是一個人』的主義，不打算依靠任何人，不給予也不接受的主義。我不想受傷，所以有時會孤立自己。」 －秀智

年紀輕輕已成為女團門面的秀智，內心十分堅定不愛依靠別人，凡事皆親力親為做到最好，因而在演藝路上憑實力獲取好成績。獨立而自主的個性，讓秀智成為網民口中「成長得最好的偶像」，現在更是個備受好評的女一演員。

「感情消耗十分嚴重，慢慢我從 F 變成 T，專注自己。」 －秀智

MBTI 的 F 型人注重「人情」，而 T 型人重視邏輯，秀智透露自己曾是「共情王」，隨著年紀漸長學會「將自己放在第一位」，不讓別人消耗自己的內心能量，更專注自己而不花時間於精神內耗。

2025 下半年金宇彬與秀智憑《許願吧，精靈》收獲好評，秀智「十年如一日」的精緻臉孔，加上更進一步的出色演技，讓人更期待秀智未來的精彩作品！

