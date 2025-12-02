宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
31歲秀智，偶像美貌背後強大內心的成長修養：拒絕過度共情與內耗、隨著時間堆疊，自己會愈來愈好
現年 31 歲的裴秀智近年走出「女團成員」成身，投身影視界有著亮眼的表現，16 歲已出道的她，憑藉無比的努力成就韓國的永遠「國民初戀」地位。雖然身段纖巧柔弱，但秀智的內心非常堅定，不內耗、不焦慮自信走好自己的花路！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
16 歲成為 JYP 練習生 隨即加入 Miss A 出道
秀智 16 歲時參加《Super Stae K》選秀，但同時被 JYP 星探邀請參與現場海選，隨即開始了練習生生涯。秀智拼命練習之下，只花「不到一年」即加入 Miss A 出道。秀智不單唱跳實力強勁，演技亦備受肯定，先憑校園劇《Dream High》奪得女子新人獎， 18 歲時出演電影《初戀築夢 101》奪得「百想藝術大賞新人獎」，更成為了韓國的「國民初戀」。
「變老、變成熟，隨著時間的堆疊，自己也會愈來愈好。」 －秀智
對於韓國偶像，年齡就是最大的敵人，秀智經過 7 年的偶像女團時期，步入 30 歲的她從沒有年齡焦慮。她於訪問中透露很想快點變老、變成熟，雖說皺紋多了但自己隨時間成為更好的人。年齡從來只是數字，如何過好人生才是最重要。
「我本來就傾向『人生是一個人』的主義，不打算依靠任何人，不給予也不接受的主義。我不想受傷，所以有時會孤立自己。」 －秀智
年紀輕輕已成為女團門面的秀智，內心十分堅定不愛依靠別人，凡事皆親力親為做到最好，因而在演藝路上憑實力獲取好成績。獨立而自主的個性，讓秀智成為網民口中「成長得最好的偶像」，現在更是個備受好評的女一演員。
「感情消耗十分嚴重，慢慢我從 F 變成 T，專注自己。」 －秀智
MBTI 的 F 型人注重「人情」，而 T 型人重視邏輯，秀智透露自己曾是「共情王」，隨著年紀漸長學會「將自己放在第一位」，不讓別人消耗自己的內心能量，更專注自己而不花時間於精神內耗。
2025 下半年金宇彬與秀智憑《許願吧，精靈》收獲好評，秀智「十年如一日」的精緻臉孔，加上更進一步的出色演技，讓人更期待秀智未來的精彩作品！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
明星魅力：
徐子淇「千億新抱」43歲生日！四孩靚媽的貴婦級保養心得，在名貴護膚品背後是你我都做得到的營養飲食
「車銀優2.0」CORTIS安乾鎬原來是「情人節寶寶」！09年生、16歲的他出道6天即上熱搜，10大新臉蛋天才圈粉魅力
其他人也在看
美孚新邨3房658萬沽 業主長揸半世紀 升值24倍
二手交投向好，有長情業主趁機止賺離場。荔枝角美孚新邨近期錄得一宗大幅獲利個案，一伙3房戶以658萬沽出，實用呎價9,177元，原業主持貨近半世紀，賬面獲利約631萬或24倍。更多成交：何東家族第四代成員1,618萬買囍滙兩房 呎價近3萬 上手10年賺436萬溱岸8號取消交易後2,000萬重售 不足一個月賣貴105萬 升幅達5.5%上述單位為美孚新邨三期百老匯街67號低層C室，單位實用面積約717平方呎，屬3房間隔，買家心儀單位配套成熟，以約658萬元承接，折合實用呎價約9,177元，屬市價成交。資料顯示，原業主於1979年1月以約26.3萬元購入上述單位，持貨約47年，是次轉手賬賺約631.7萬元，單位期內升值24倍。美孚新邨於1968年至1978年間落成及入伙，邨內共建有99幢住宅樓宇，為全港樓宇座數最多的住宅屋苑，提供13,149個住宅單位。根據28Hse網站資料，屋苑目前共有152個放盤，涵蓋一房至四房，叫價由458萬至1,800萬元。 延伸閱讀: 美孚新邨 荔枝角 美孚 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 15 小時前
不只靠醫美！49歲林心如出席許瑋甯婚禮美貌引發熱議，超自律保養清單曝光：一週5次運動、眼睛以下全防曬避免兩頰顴骨長斑
※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒林心如5大「逆生長」凍齡心法：防曬是抗老根本，出門必備「防曬口罩」林心如坦言，年輕時代謝好，曬黑了很快就能白回來，但隨著年紀增長，她深刻體會到紫外線是肌膚老化的最大元兇。現在的她，防曬做得滴水不漏，除了戴帽子，還會多戴...styletc ・ 15 小時前
短髮病大爆發！宋慧喬、孫藝真、金高銀短髮美到犯規，青龍獎4位女神範本
宋慧喬宋慧喬選擇的是線條乾淨、長度落在下巴附近的短髮，沒有刻意堆疊層次，也不追求蓬鬆空氣感，重點就是俐落，默默放大五官優點。孫藝真孫藝真的短髮保留自然弧度與層次感，線條並不生硬，而是帶著柔軟空隙，讓整體看起來輕巧卻不單薄。最加分的是她的瀏海設定，不是整片...styletc ・ 15 小時前
前港男梁裕恆曾任消防員 Threads出PO「每次出車都好興奮」被網民炮轟不恰當
大埔宏福苑於11月26日發生大火造成嚴重傷亡，無數市民失去居所，引起全球關注。全港市民都非常感謝消防員英勇無畏，奮不顧身地滅火及救人，而2016落選港男梁裕恆亦曾做過消防員，近日喺社交網站出PO分享自己曾參與2016年牛頭角迷你倉大火嘅救援行動，其言論被網民炮轟。佢喺事隔一日後發文道歉，不過之後又del走道歉PO。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
曾經65公斤現在是「黑絲襪美腿女神」！A-Lin 3個月瘦10公斤的「鬆弛瘦身法」再掀熱議！
無論是白色短版外套造型踩著紅底高跟鞋，還是亮片套裝搭配長靴，她站在舞台中央的那雙腿完全搶走所有焦點，線條細長、比例修得乾淨利落，連站姿都穩得不可思議！從棚拍到現場舞台，光打下去是直接顯出立體度的那種，難怪會被狂喊「原來她也是美腿女神」。更讓粉絲震撼的是，...styletc ・ 16 小時前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
許瑋甯邱澤結婚誓詞太動人，強勢的二人遇上彼此變得「恰到好處」：可以在對方面前毫無保留地做自己
許瑋甯、邱澤於 11 月 28 日補辦婚宴，星光雲集也蓋不過二人的甜蜜愛情！許瑋甯、邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣並於 2021 年登記結婚，今年 8 月更迎來小男嬰，一家三口幸福美滿。他們的結婚誓詞引起全網討論，強勢的二人成為對方的終生伴侶，真的比電影更讓人羨慕！Yahoo Style HK ・ 1 天前
郭秀雲低調協助宏福苑動物救援 攬實狗狗獲狗主致謝 過往多此為救動物出力曾被辱罵
郭秀雲（Sharon）參加1988年國際華裔小姐獲得季軍，曾拍攝《嘩鬼有限公司》、《我為卿狂》等電視電影，拍畢1997年《完全結婚手冊》後就淡出娛樂圈。一向熱愛動物嘅郭秀雲除咗養過麻鷹、貓頭鷹、馬騮、豹貓、鬃獅蜥等奇珍異獸，更於淡出後成立「海峰環保教育」，不時組織及舉行海灘清潔活動望喚醒大眾對環境及動物保育嘅關注。日前，大埔宏福苑發生五級大火，郭秀雲亦有到現場協助動物救援。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
「音樂女神」海兒街頭被野生捕獲 皮膚白到反光 網民： 生圖還是好漂亮！
現年28歲的「音樂女神」海兒（原名陳海兒，Hedy Chan）是新晉女高音歌唱家，因擔任《中年好聲音3》的評審而為人熟悉Yahoo 娛樂圈 ・ 53 分鐘前
宏福苑五級火｜維修政策記招因「部門通知」取消 民協廖成利李庭豐被國安處邀會面｜Yahoo
大埔宏福苑五級火至今（2 日）發生第七日，行政長官李家超今早宣布，將會就火災成立「獨立委員會」，由一名法官主持，審視事故的起火及迅速蔓延的原因，以及其他相關問題，以防止同類悲劇再次發生。另一邊廂，民協主席廖成利、副主席李庭豐，身兼民主黨中委的城市規劃師吳永輝以及其他公民社會代表，原定計劃在今午 3 時舉行「高樓維修政策」議題的記者會，並探討火災善後工作；不過主辦方今早通知，「因有部門通知，記者會需要取消」。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
昆凌紐西蘭度假美翻！周杰倫牽兒子陪玩閃爆 一家三口坐纜車畫面超治癒
近日，多位遊客在紐西蘭巧遇周杰倫與昆凌一家三口，不少人看到他們陪兒子搭纜車的畫面，也發現周杰倫正在錄製《周遊記》，一邊工作、一邊帶家人旅行。昆凌當天狀態良好，和家人的互動畫面散發幸福氛圍。姊妹淘 ・ 16 小時前
黃潔琪去閨蜜婚禮保守變低胸 澎湃去飲上下Chok
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko）樣子甜美，加上擁有一副驕人身材，又毫不吝嗇不時於社交網派福利，故深受粉絲愛戴。近日Miko出席相識了10多年的好閨蜜婚禮，並在社交平台晒出兩人拍攝的轉場影片，寫道：「從校服到婚紗，我世界上最最最最最要好的閨蜜結東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖
今晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
劉松仁激罕分享錯綜複雜家庭背景 坦承曾冷待媽媽長達30年感愧疚
劉松仁為70年代TVB一線小生，曾出演《無業樓民》、《大時代》《名媛望族》及《華麗轉身》等劇集，不過自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》就減少幕前工作。由於劉松仁近年並冇出席公開活動，亦冇參與劇集演出，曾傳出中風之傳聞；不過，劉松仁曾於去年作出回應，暗指相關報導失實，又分別現身深圳影迷聚會、與米雪、胡楓等藝人朋友聚會，打破傳聞。日前，劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕分享與媽媽嘅母子感情，表示自己曾對媽媽不孝長達三十年。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
上原多香子10年三度出軌！ 高山和也家暴警局內幕曝光！
哎喲，日本女團圈總有那種讓人一看就想重溫舊MV的甜心傳奇，上原多香子就是其中一樽曾經閃耀的驚喜。Japhub日本集合 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
郭晉安被發現消失於TVB官網 坦承已離巢 透露最新發展方向
從影逾80年嘅羅蘭日前被發現已於TVB官網藝員名單中被除名，疑已與TVB結束賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤「當眾貼貼熱吻」 王力宏前妻爆婚宴絕密畫面
【on.cc東網專訊】台灣女星許瑋甯與邱澤於上月28日在台北補辦婚宴，王力宏前妻李靚蕾昨日（1日）在社交網兩人婚宴與After Party的花絮影片，只見許瑋甯與邱澤在眾人祝福聲中深情擁吻，甜度爆燈。東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
柯震東手搭人妻許瑋甯香肩遭批「貴圈真亂」 本尊高EQ回應
【on.cc東網專訊】台灣女星許瑋甯與老公邱澤日前在台北補辦婚禮，藝人好友紛紛到場祝福。近日社交網貼文公開柯震東與兩人的合照，發文者捉住「搭肩」動作唔放，酸稱「界線感薄弱」、「貴圈真亂」，貼文一出隨即引發討論。沒想到柯震東稍後親自現身留言區，幽默回應後，風向立刻東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
李蘢怡罕有受訪感激陳百祥馮德倫 好掛住陳文媛「佢係有個特別位置」
曾於娛圈闖蕩嘅李蘢怡近年喺英國生活，並已轉行成為珠寶設計師。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前