Trip.com年尾優惠一口價機票$399起
秀智「芭蕾風穿搭」超絕氣質！5件必衝同款單品全公開，輕鬆掌握Balletcore
想掌握芭蕾風的優雅感，看秀智的示範就夠了！秀智近期在 IG 曬出多組芭蕾舞美照，身上的單品優雅時尚又百搭，即使不跳舞，也能從中挑選重點單品，打造超絕氣質！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
1. 舒適典雅：LULLI 黑色條紋針織連身衣
來自芭蕾服飾品牌 LULLI 的 Knitted Striped Camisole Warm Up Biketard，以柔軟針織面料製成，貼膚又舒適。經典黑色搭配細密條紋，低調中帶有設計感。日常穿可直接外搭薄外套，或搭配牛仔褲，輕鬆平衡優雅與休閒。
2. 柔美顯嫩：LULLI 粉紅色連身衣
同品牌的粉紅色連身衣，色調溫柔清新，簡潔剪裁能凸顯女性的溫婉氣質。不管是約會還是日常出門，都能讓整體造型更有少女感，連黃皮膚也能輕鬆駕馭喔！
3. 百搭實穿：AVOAM 薄身短外套
AVOAM 的薄身短外套是芭蕾風搭配的關鍵之一！短款設計能拉長比例，搭配連身衣或吊帶都合適。日常穿既能抵擋輕微涼意，又能增加造型層次感，是芭蕾風的基礎必備款！
4. 修飾比例：Wear Moi 拼色短款上衣
Wear Moi 的 Crop Top 以黑、白、灰三色拼接，配色低調高級。短款版型剛好露出腰線，可選擇性搭配高腰下裝拉長腿部比例，同時瞬間提升造型的精緻度！
5. 層次感：Daphné Laurel 一字肩卷邊長袖上衣
Daphne Laurel 的米白色一字肩上衣，絕對是氣質擔當！一字肩領口上衣適度露出鎖骨與頸部線條，面料輕薄透氣，優雅又顯瘦。不論搭配半身裙或闊腿褲，都能輕鬆打造effrotless chic造型，簡單套上身即有滿滿優雅氣息！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
aespa寧寧同款Valentino手袋，復古刺繡很好看！DeVain超百搭腋下包要成為時尚寵兒
凱特王妃同款DeMellier手袋爆紅！秋冬鎖定「麂皮袋」推薦，$3,XXX起入手英國品牌
其他人也在看
Jisoo「韓劇學霸穿搭」請收藏！3套TOMMY HILFIGER高智感學院風服裝氣質滿分
想塑造聰明又優雅的形象嗎？不妨參考Jisoo 示範的「高智感學院風」穿搭。這種風格融合了書卷氣與時尚感，只需掌握幾個關鍵單品，就能輕鬆提升整體氣質！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
羽絨外套不怕腫？跟著女神高允貞這樣穿就對了、4大顯瘦技巧必筆記
高允貞穿搭：短版羽絨外套＋長裙，比例直接拉滿高允貞選擇MARITHÉ + FRANÇOIS GIRBAUD（M+FG）香檳金色短版羽絨外套，內搭駝色針織上衣與白色高領，溫柔又有層次感；下身搭配深藍色牛仔長裙與黑色長靴，視覺線條一路延伸。短版＋長下身的組合，是顯高顯瘦的經典公式，羽絨外...styletc ・ 1 天前
聖誕禮物2025｜女朋友最想收到的名牌禮物推薦15款！Dior、Ralph Lauren、Celine、Coach時尚滿分不會出錯
聖誕將至，想好了寵愛女友的佳節禮物了嗎？小編為大家精心挑選了$3,000、$5,000及$5,000或以上預算的名牌禮物，為女友送上實用性高又時尚度滿分的絕佳驚喜吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 18 小時前
即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底
世界即食麵協會（WINA）近日發布了全球即食麵需求排名，揭示了各國對這款方面又美味食品的驚人熱愛。數據顯示，中國及香港地區以年消費438億份的絕對優勢位居榜首，而香港消費者的口味偏好也十分獨特，對蝦和海鮮湯底情有獨鍾。緊接其後分別是印尼、印度、越南、日本，沒想到韓國竟然排第八名，連頭五名都沒有！事不宜遲，就來看看完整榜單吧！文末小編更會推介心目中好味的海鮮、蝦湯口味即食麵，大家千萬不要錯過啊！Yahoo Food ・ 1 天前
網絡熱話｜日本人瘋搶香港超市必買好物清單 網民：居然無熱浪薯片？
早前有日本網民在社交媒體上分享了一份「香港超市11樣必買好物清單」，引起日本和香港的網民熱烈討論。清單上有不少香港人的日常用品，如家樂牌雞粉和TEMPO紙巾都上榜，令香港網民感到好奇，更有網民笑言：「原來日本人見到DONKI攻略就係呢個感受」Yahoo Food ・ 16 小時前
崔碧珈再補刀！指facebook戀愛狀況無需對方確認 曲線向大隻Rocky鄭健樂落閘
現年58歲、曾經係TVB御用大隻佬嘅Rocky鄭健樂，離巢TVB後主要從事健身教練工作，早前佢表示近年生活飽受煎熬，除咗疫情期間其健身室被逼停業，導致半年零收入Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
陳偉霆淚訴13歲喪父遺憾！為了「剛出世兒子」決定官宣結婚：想讓他的出生被祝福
陳偉霆在《VOGUE MAN》12月號專訪中，首次完整談到與何穗公開生子的原因。他重申自己一向抱持「不當未婚爸爸」的婚育觀，並表示之所以選擇對外說清楚，與他13歲失去爸爸的成長經驗有關，希望孩子從出生開始，就是在被祝福的狀態下來到這個世界。姊妹淘 ・ 15 小時前
泰國猛攻柬埔寨兩大原因曝光 對中國又有何影響？
泰國與柬埔寨邊境衝突持續激化，雙方在爭議領土柏威夏寺週邊展開軍事對抗，泰國空軍空襲已造成 39 萬平民流離失所。這場始於領土爭議的衝突，實際上揭露了兩國圍繞電詐產業的深層經濟矛盾，而中國作為區域重要利益相關方，專家認為中國將面臨雙重影響。鉅亨網 ・ 18 小時前
離婚後狀態對比！陳妍希「滿40減20」甜美回春vs.陳曉暴瘦憔悴引熱議
大陸資深娛樂記者「劉大錘」近日在直播中提到：「陳妍希現在的狀態，真的比陳曉好太多了！」這番話再次引發網友討論。曾以「頭紗吻」受到關注的「雙陳CP」，離婚後因外型與氣色差異，屢屢成為外界比較的焦點。姊妹淘 ・ 1 天前
有村架純爆紅到紅白連霸！ 她從新人變國際紅毯常客！
有村架純中學就愛看日劇，看著看著就想「這角色我來演肯定更好玩」，高二時心血來潮報了事務所試鏡，沒想到真的中了！Japhub日本集合 ・ 1 天前
黎智英案｜政府高官據報被要求撰文支持裁決 紀律部隊紛表態 消防處帖文引近萬人迴響｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司，昨日（15日）被裁定兩項串謀勾結外國勢力、一項串謀發布煽動刊物罪成。裁決後，多個政策局、部門首長及紀律部隊紛紛撰文表態，支持法庭將黎智英定罪，措辭強硬。政務司司長陳國基形容黎智英「多行不義罪有應得」，政務司副司長卓永興稱黎「罪惡滔天、罪無可赦」。政制及內地事務局局長曾國衞表示，將禍首定罪「大快人心」，「公義或許會遲到，但從不缺席」。《明報》引述消息稱，官員被要求講述自己的看法和感受。此外，消防處發文稱「尊重並支持法庭依法判決，堅定保障市民生命財產安全」，引來不少網民關注。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
46歲港人自駕越線釀骨折！ 導航架亂放視線擋出大禍！
說起來，這種戲碼在北海道簡直家常便飯。根據當地租車龍頭「Budget Rent A Car」新千歲機場店的佐佐木店長爆料，去年11月光是自駕事故，就有七成出在老外手上！Japhub日本集合 ・ 18 小時前
劉佩玥登台唱《海闊天空》七情上面 網民疑惑「個樣咩事咁猙獰」
其中一位「貓女郎」演唱《我本人》時，被評審張佳添大讚感情到位，有唔少網民由聲線同身型估「貓女郎」真人可能係劉佩玥。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
竇驍何超蓮京都食飯被捕獲 二人全程英文交流 網民：就是不想讓人聽
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，2023年4月與拍拖4年內地男星竇驍喺印尼峇里島舉行世紀婚禮，正式拉埋天窗。但近月傳出婚變，原因係工作關係聚少離多及財政管理上出現分歧。雖然佢哋曾多次澄清，不過傳聞依然冇停過。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宋宛穎低胸歎下午茶 享受放「胸」時間
【on.cc東網專訊】前港姐宋宛穎（Sabrina）除了是2021年香港小姐冠軍，本身是「學霸」畢業於加拿大多倫多大學的她，近年更重返校園攻讀港大醫科碩士並於去年畢業，近年在工作和學業上不斷向前衝的她明白到在適當時候放慢腳步，好好感受生活對人生的重要性。東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
澳洲邦迪海灘槍擊案︱生果店主撲向槍手奪槍受傷 遇難者包括 10 歲女童、納粹大屠殺倖存者︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）光明節慶祝活動槍擊案中，一名在現場徒手撲向槍手、並在混亂間奪槍的男子，確認為 43 歲的艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）。他目前仍留醫，手臂及手部中彈，已接受手術。Yahoo新聞 ・ 1 天前
解讀 | 紅魔亂鬥般尼茅夫 執返1分定失兩分？
昨日上演的英超賽事，曼聯最終以4比4大手交易的情況下跟般尼茅夫打成平手，戰情發展相當混亂，到時是執返1分還是失兩分？Yahoo 體育 ・ 19 小時前
聖誕禮物2025｜7大男生最討厭收到的禮物清單！女生們小心踩地雷 男生收到XX反而會尷尬？
聖誕節快到了，應該有不少人都為準備聖誕禮物而絞盡腦汁。假如你想送禮物給男朋友、老公或者心儀男孩的話，有些禮物地雷要避免踏上！日本一項關於男生最不想收到禮物的調查中，整理出男生收到會覺得困擾的禮物排行榜Top 7，沒想到連頸巾與名牌都上榜！Yahoo Style HK ・ 1 天前