秀智「芭蕾風穿搭」超絕氣質！5件必衝同款單品全公開，輕鬆掌握Balletcore

想掌握芭蕾風的優雅感，看秀智的示範就夠了！秀智近期在 IG 曬出多組芭蕾舞美照，身上的單品優雅時尚又百搭，即使不跳舞，也能從中挑選重點單品，打造超絕氣質！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

1. 舒適典雅：LULLI 黑色條紋針織連身衣

Photo from Instagram@skuukzky

來自芭蕾服飾品牌 LULLI 的 Knitted Striped Camisole Warm Up Biketard，以柔軟針織面料製成，貼膚又舒適。經典黑色搭配細密條紋，低調中帶有設計感。日常穿可直接外搭薄外套，或搭配牛仔褲，輕鬆平衡優雅與休閒。

2. 柔美顯嫩：LULLI 粉紅色連身衣

Photo from Instagram@skuukzky

廣告 廣告

同品牌的粉紅色連身衣，色調溫柔清新，簡潔剪裁能凸顯女性的溫婉氣質。不管是約會還是日常出門，都能讓整體造型更有少女感，連黃皮膚也能輕鬆駕馭喔！

3. 百搭實穿：AVOAM 薄身短外套

Photo from Instagram@skuukzky

Photo from Instagram@skuukzky

AVOAM 的薄身短外套是芭蕾風搭配的關鍵之一！短款設計能拉長比例，搭配連身衣或吊帶都合適。日常穿既能抵擋輕微涼意，又能增加造型層次感，是芭蕾風的基礎必備款！

4. 修飾比例：Wear Moi 拼色短款上衣

Photo from Instagram@skuukzky

Wear Moi 的 Crop Top 以黑、白、灰三色拼接，配色低調高級。短款版型剛好露出腰線，可選擇性搭配高腰下裝拉長腿部比例，同時瞬間提升造型的精緻度！

5. 層次感：Daphné Laurel 一字肩卷邊長袖上衣

Photo from Instagram@skuukzky

Daphne Laurel 的米白色一字肩上衣，絕對是氣質擔當！一字肩領口上衣適度露出鎖骨與頸部線條，面料輕薄透氣，優雅又顯瘦。不論搭配半身裙或闊腿褲，都能輕鬆打造effrotless chic造型，簡單套上身即有滿滿優雅氣息！

Jisoo「韓劇學霸穿搭」請收藏！3套TOMMY HILFIGER高智感學院風服裝氣質滿分

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

aespa寧寧同款Valentino手袋，復古刺繡很好看！DeVain超百搭腋下包要成為時尚寵兒

凱特王妃同款DeMellier手袋爆紅！秋冬鎖定「麂皮袋」推薦，$3,XXX起入手英國品牌

泰國PAVI Studio褶皺袋爆紅！「三宅一生」平替千元有找，去Central World要睇的小眾袋