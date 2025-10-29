江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
秀智GUESS冬季大衣廣告「氣質滿瀉」！未到寒流都想參考「朱古力啡大衣」高級感穿搭
冬天絕對是大衣的季節！秀智近日為GUESS拍攝了一系列冬日造型，完美示範如何將大衣穿出高級感，整個人氣質滿分。就算香港冬天不算太冷，買一件質感好的大衣，無論是去旅行還是應付偶爾的寒流，都非常值得投資。
秀智示範的這幾款大衣各具特色，從華麗到簡約風格都有，這個冬天不妨參考她的選擇，找到最適合自己的命定大衣！
GUESS 奢華毛領長版鵝絨大衣 890,000韓元（約港幣$4,815）
秀智身穿的長版鵝絨大衣，配有可拆卸的狐狸毛領和金色金屬配件，細節充滿華麗感。腰帶設計能明確勾勒腰線，毛衣式的雙層領口更加保暖，是打造冬日女神造型的首選。
GUESS 輕薄保暖Featherlight Zero羽絨外套 399,000韓元（約港幣$2,158）
這款羽絨外套採用輕薄的布料，內裡則填充了鵝絨以確保保暖度。時尚蓬鬆柔軟的輪廓加上方便活動衣長，適合追求輕便與溫暖兼具的日常穿搭。
GUESS 針織領亮面羽絨外套 399,000韓元（約港幣$2,158）
中長版型的羽絨外套，採用寬領設計並與毛衣領形成對比，面料帶有柔軟的金屬光澤感，營造出獨特的冬日氛圍，兼具造型與實用性。
GUESS 人造皮草裝飾中長羽絨服 499,000韓元（約港幣$2,699）
這款羽絨外套採用寬翼領設計，並飾有人造皮草貼片，展現低調奢華感。腰帶設計有助修飾身形，加上可拆卸腰帶更添精緻細節，適合喜歡輕熟優雅風格的女生。
GUESS 基本百搭Featherlight UNI羽絨外套 459,000韓元（約港幣$2,482）
作為基本款羽絨外套，它採用蓬鬆的雙縫線絎縫工藝，高領設計能保護頸部免受寒風侵襲。而防水結構讓它在冬季各種天氣下都能保持實用性，是衣櫥裡必備的冬日單品！
32年前的CHANEL由Jennie演繹！由老佛爺Karl Lagerfeld設計的經典山茶花泳衣，現在看回還是很時尚火辣
想學Rosé穿出「人間YSL」氣質？潮人衝著這2件超百搭飾物，$3,500小資入手
