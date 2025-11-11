秀茂坪姊弟持刀擸風扇互襲｜中山爛尾樓港人爆集體維權｜蘇永康被誤傳幽會嫩版鄧麗欣 蘇太開腔力撐丈夫｜11 月 11 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 11 月 11 日（週二）。本港今晚至明日大致多雲，初時有一兩陣微雨；明早市區最低約 21 度，新界再低一兩度，日間短暫陽光，最高約 25 度；吹和緩至清勁偏北風，離岸間中強風，高地達烈風程度，海有湧浪。展望週四、週五早上稍涼約 20 度；本週後期部分時間有陽光。明日最高紫外線指數約 5 ，強度中等。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】昨晚 7 時許，秀茂坪寶達邨達顯樓一對年輕姊弟疑就家務爭執升級互毆。消息指， 15 歲弟弟以風扇擊打並撞向牆， 18 歲姊姊則以長約 15 厘米刀刺向弟弟頸及頭。二人其後清醒送院。警方以涉嫌襲擊致造成身體傷害拘捕弟弟，姊姊則涉傷人被捕，案件由秀茂坪警區刑事調查隊第五隊跟進。

秀茂坪寶達邨達顯樓發生一宗姊弟互襲案，二人受傷及被捕。（Google Maps 街景截圖）

【Yahoo 新聞】新界西南選區今早在荃灣大會堂舉行首場論壇，主打「愛國者同心治港」。現場打氣團以長者為主，著裝劃一，高呼口號；提問與辯論環節中，候選人未有互相質詢，多用時間補充政綱，場面氣氛平和。該區共有 5 名候選人出選，均聚焦基層民生。

【Yahoo 新聞】民建聯陳克勤被指於大埔一小學禮堂拍攝帶有宣傳元素的大合照。校方隨後聲明稱，團體原為義工培訓借場，但加入宣傳活動與原意不符，強調無意參與或支持任何與候選人相關活動。陳克勤團隊稱與校方溝通不足致誤會，已協調避免重演，並指並無違反選舉指引及法例。選舉事務處不評論個案。

【今日重點財經新聞】

【Yahoo 財經】多名港人購買中山三鄉「錢寓」樓盤多年未收樓，近日集體北上維權。資料顯示，開發商相關企業被列為被執行人，涉款人民幣 1 億 4 千萬元（約 1.54 億 元），亦被指曾停工、欠薪與「限制高消費」。該盤曾以「超實用率」推售，稱人民幣 45 萬（約 49.5 萬 元）可入手四房，但目前項目未能交付，業主憂血本無歸。

【鉅亨網】美國政府關門料告一段落，但就業與通脹等關鍵統計延遲湧現，品質或受影響。報道指 9 月就業數據或最快本週末至下週初發布， 10 月的 CPI、PPI 與 PCE 因數據收集受阻，可能缺席或效用大減，令聯準會 12 月議息研判更具不確定性，市場關注 11 月數據能否提供較「乾淨」指引。

【彭博】引述《華爾街日報》報道，中方計畫建立「經驗證最終用戶」機制，在加快對特定企業出口審批同時，排除與美國軍方相關公司，以在鬆綁與管控間取得平衡。若嚴格執行，部分同時服務民用與軍工的車企、航太企業進口中方材料或更困難。相關細節仍可能調整。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】 58 歲蘇永康被周刊以舊照配稿指「密會」，其後報道下架。蘇太 Anita 在 IG 回應稱該事屬婚前往事，夫妻感情非常穩定，形容是「婚前小插曲」，並以輕鬆口吻力撐丈夫，終止揣測。

【Yahoo 娛樂圈】 83 歲盧海鵬出席《「鳴金收咪」演・唱會 2026》記者會，自言曾被相士批只「得 79 歲」，其後在周潤發帶動下堅持跑步，健康好轉，笑言現已精神奕奕，並宣布於 2026 年 01 月 27 日在香港文化中心開騷。

【Yahoo 娛樂圈】「Benz 雄」許紹雄於港台節目《醫生與你》錄影（ 8 月）中提到，去年因小便顏色異常求醫，發現腎臟腫瘤，其後接受切除手術，並以「我當拍戲」形容心境。節目將於今晚播出，呈現其生前對健康與生活的坦然態度。