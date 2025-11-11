秀茂坪寶達邨姊弟互襲 分別持刀擸風扇 兩敗俱傷終被捕｜Yahoo

秀茂坪寶達邨達顯樓發生一宗姊弟互襲案，二人受傷及被捕。（Google Maps 街景截圖）

【Yahoo 新聞報道】秀茂坪發生一宗姊弟互襲案。昨晚（10日）7 時許，警方接報稱秀茂坪寶達邨達顯樓一對姊弟在寓所互毆。據《Yahoo 新聞》了解，15 歲弟弟與其 18 歲姊姊疑因使用廁所等瑣事爭執，二人情緒激動，過程中弟弟出手並擸風扇襲擊姊姊頭部，並將其頭部撞向牆。姊姊則持一把長約 20 厘米的瓷刀刺向弟弟頸部和頭部。二人互毆扭作一團，結果弟弟頭部和頸部受傷，姊姊雙臂割傷。據悉，弟弟衝出屋外時，遇到返家的另一名胞姊，她見狀報警求助。案中受傷的姊弟清醒送院治理。

警方調查後，以涉嫌普通襲擊罪名拘捕弟弟，而姊姊則涉嫌傷人被捕，二人正被扣查。案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第五隊跟進。