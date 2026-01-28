秀茂坪居屋單位違規掛物駁燈籠 法團嚴厲譴責擬申禁制令

秀茂坪居屋曉麗苑旗下法團第八屆管委會譴責其中一單位業主，指其在公共走廊天花食水喉管懸掛個人物品，並在屋外接駁有電力裝置的燈籠。(曉麗苑法團第八屆管委會fb)

秀茂坪居屋曉麗苑旗下法團第八屆管委會於社交平台發帖，譴責其中一單位業主，指其在公共走廊天花食水喉管懸掛個人物品，並在屋外接駁有電力裝置的燈籠，嚴重違反大廈公契，及對大廈安全構成嚴重威脅，法團已委託律師正式向該單位業主發出警告信，若不移除將入稟法院採取進一步法律行動，包括申請禁制令。

曉麗苑法團第八屆管委會周一(26日)於社交平台Facebook發文，譴責位於曉天閣的一中層單位業主非法使用公共地方作私人用途，指其在屋外把個人物品懸掛在走廊天花的食⽔喉管 ，同時在屋外接駁了有電⼒裝置的燈籠，除了嚴重違反大廈公契外，把電力裝置延伸至公共走廊對鄰⼾及整幢⼤廈均造成安全隱憂。

管理處已向該單位業主分別發出兩次書面信，要求他們盡快拆除相關物品和電力裝置，惟不獲理會。因此上周法團已委託律師正式向該單位業主發出警告信，要求他們盡快處理。法團譴責該單位業主罔顧鄰居安全，完全漠視大廈公契和管理處的合理要求。同時希望該住戶的家人或鄰居勸喻該單位業主，盡快移除相關物品和電力裝置。否則，法團必指示律師入稟法院採取進一步法律行動包括申請禁制令，盡一切方法解決問題，並且會向法庭申請訟費命令，所有相關法律開支由該業主承擔。

