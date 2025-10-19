不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
秀茂坪男子墮橋 當場氣絕身亡
【on.cc東網專訊】秀茂坪有人墮天橋。今晨(19日)9時30分，一名男子倒臥於安泰邨勇泰樓旁一行人天橋對開，懷疑從高處墮下，由途人發現報案。救援人員接報到場，當場證實事主氣絕死亡。
警員經初步調查，相信事主從上址一樓梯墮下，於現場沒有檢獲遺書。死者年約60至70歲，身上沒有身份證明文件，其身份及死因有待調查。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
醫管局精神健康專線： 2466 7350
明愛向晴軒： 18288
東華三院芷若園： 18281
「情緒通」熱線： 18111
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」： http://www.openup.hk
