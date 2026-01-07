秀茂坪2車相撞釀1傷 揭輕型貨車司機酒後駕駛

【on.cc東網專訊】秀茂坪發生涉及酒駕的交通意外。今晨(7日)9時24分，一輛私家車沿新清水灣道上坡往西貢方向行駛，當駛至近佐敦谷公園時因應交通情況收慢，被一輛疑收掣不及輕型貨車撞倒。

警員接報到場，經初步調查，姓蔡(32歲)輕型貨車男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕，現正被扣留調查。姓王(64歲)私家車男司機報稱頸痛及頭暈，清醒被送往聯合醫院治理。

